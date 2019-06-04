Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng

Tâm sự gia đình 04/06/2019 15:07

Vợ chồng sống với nhau, giàu sang không quan trọng mà quý ở chỗ ốm đau, hoạn nạn không rời bước, trọng nhất là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng một lòng ở bên, nhất quyết không thay lòng đổi dạ.

Vợ chồng đến với nhau là duyên là nợ. Không duyên không gặp gỡ, không nợ chẳng thể đến với nhau. Gặp gỡ nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người như thế này vốn dĩ chẳng phải là điều dễ dàng gì. Thế nên đã là vợ chồng rồi thì hãy có trách nhiệm với nhau. 

Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng - Ảnh 1
Là vợ chồng, hãy biết trân quý người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần quá giàu sang, chỉ cần có thể ở bên nhau khi ốm đau bệnh tật. Chẳng cần phải hứa hẹn nhiều, chỉ cần có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường này là được. Là vợ chồng, nghèo khó không rời bỏ, giàu sang cũng chẳng thay lòng. Là vợ chồng, miệng nói bỏ nhưng lòng lại chẳng thể buông.

Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng - Ảnh 2
Đàn ông hãy nhường nhịn vợ một chút để gia đình ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng vốn rất khác với những mối quan hệ khác. Cha mẹ, anh chị em rồi cũng sẽ bỏ bạn mà đi. Con cái sau này cũng thành gia lập thất. Chỉ có chồng, có vợ là mãi ở bên, chịu đựng hết thảy những tật xấu của nhau. 

Quý nhất ở đàn ông là giàu sang không bỏ người vợ cơ hàn. Trọng nhất ở đàn bà là dù có nghèo khó cũng một mực ở bên chồng. Đã là vợ chồng thì dù có cãi nhau lớn đến mấy cũng làm hòa. Sau cơn say nắng, đàn ông sẽ nhận ra ai mới là người thương mình nhất. 

Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng - Ảnh 3
Đàn bà nên nể chồng một chút để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng là vậy, nay tan mai lại hợp, nay cãi mai lại hòa ngay. Mối quan hệ vợ chồng là thứ gì đó rất khó lý giải. Xa nhau thì nhớ nhung khôn nguôi, ở gần thì lại càm ràm. Vợ đi đâu một chút cũng nghĩ đến chồng. Chồng xa vợ một chút đã cảm thấy không thể sống thiếu.

Vợ chồng là mối nhân duyên mà ông trời ban tặng. Vì vậy nếu đã chính thức là của nhau rồi thì hãy biết trân trọng. Đừng vì những phút giây bồng bột mà buông tay người bạn đời của mình. Đừng vì giàu sang mà vội đổi dạ, thay lòng.

Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng - Ảnh 4
Vợ chồng hãy cùng nhau nỗ lực mới mong hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phụ vợ thế nào cũng sẽ thất bại. Đàn bà dối chồng thế nào cũng sẽ chuốc đắng cay cho mình. Suy cho cùng, hãy đối đãi với nhau chân thành, tử tế một chút. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng rồi thì hãy có trách nhiệm với nhau.

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Đàn ông ngoan hiền chưa chắc đã không ngoại tình

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