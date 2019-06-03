Làm mẹ đơn thân: Người khác mạnh mẽ một, bạn phải kiên cường gấp vạn lần mới mong hạnh phúc

Tâm sự gia đình 03/06/2019 15:14

Nếu người đàn bà khác chỉ cần cố gắng mạnh mẽ hơn một chút thì mẹ đơn thân phải kiên cường gấp nhiều lần mới mong đem lại hạnh phúc thật sự cho mình và con.

Người phụ nữ khác yếu đuối còn có chồng để dựa vào, còn mẹ đơn thân mềm yếu thì biết dựa vào đâu? Họ chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống. Người khác cố gắng một thì mẹ đơn thân phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần mới mong hạnh phúc.

Làm mẹ đơn thân: Người khác mạnh mẽ một, bạn phải kiên cường gấp vạn lần mới mong hạnh phúc - Ảnh 1
Người phụ nữ khác mạnh mẽ một, mẹ đơn thân phải kiên cường gấp trăm lần - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc mệt mỏi vì công việc, phụ nữ khác có chồng an ủi, vỗ về. Còn mẹ đơn thân chỉ biết một mình nuốt nước mắt vào trong rồi tự mình phấn đấu chứ chẳng biết khóc với ai. Những lúc lười biếng, phụ nữ khác có thể nằm xuống ngủ một giấc, mọi việc đã có chồng đỡ đần. Còn mẹ đơn thân có mệt đến mấy cũng phải tỏ ra mình vẫn ổn để con cái yên lòng. Phụ nữ khác dù ít dù nhiều cũng có thể dựa vào tiền của chồng mà sống. Còn mẹ đơn thân có muốn nghỉ việc thì cũng phải đắn đo chuyện tiền đâu nuôi con.

Làm mẹ đơn thân: Người khác mạnh mẽ một, bạn phải kiên cường gấp vạn lần mới mong hạnh phúc - Ảnh 2
Mẹ đơn thân phải mạnh mẽ mới mong hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đã chọn làm mẹ đơn thân thì hãy mạnh mẽ gạt bỏ những nỗi buồn không đáng. Nếu ngày đó những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến bạn khóc thì giờ đây không được như vậy nữa. Bạn phải mạnh mẽ để thích nghi với những điều đó. Bạn không còn được phép ngồi khóc như một đứa trẻ và chờ đợi người khác đến giúp.

Làm mẹ đơn thân: Người khác mạnh mẽ một, bạn phải kiên cường gấp vạn lần mới mong hạnh phúc - Ảnh 3
Cuộc đời mẹ đơn thân hãy kiên cường để bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc mà chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cuộc sống là vậy, nếu không có gì để dựa vào thì tốt nhất là nên tự thân vận động. Khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Thay vì khóc thì hãy mạnh mẽ đối diện, chứ đừng chọn cách trốn tránh.

Làm mẹ đơn thân là con đường chông gai và khó đi nhất. Một mình nuôi con không phải là điều dễ dàng, điều này rất cần sự kiên trì và mạnh mẽ. Thế nên mẹ đơn thân ơi, có mỏi chân thì ngồi xuống nghỉ một chút rồi đứng dậy bước tiếp. Đừng để mình bị ốm, cũng đừng để bản thân phải yếu đuối.

Làm mẹ đơn thân: Người khác mạnh mẽ một, bạn phải kiên cường gấp vạn lần mới mong hạnh phúc - Ảnh 4
Một mình nuôi con khôn lớn là điều không hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi bạn ngã xuống rồi, ai sẽ nuôi con đây? Bạn ngã xuống rồi, ai sẽ là người che mưa gió cho những đứa trẻ vô tội đây? Vì vậy hãy sống thật tốt, thương mình, thương con và thương những người thương mình. Còn người không thương mình thì bỏ đi, đừng tiếc nữa.

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