Đàn bà nên nhớ không có đàn ông không ngoại tình, chẳng qua là chưa bị phát hiện mà thôi. Những người có vẻ ngoài hiền lành, nghe lời vợ, chưa chắc đã không làm chuyện mờ ám.

Ngoại tình đối với đàn ông như một thứ gia vị đặc biệt của cuộc sống. Ai cũng muốn thử một lần để thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình. Có người ngoại tình kín đáo, có người lại công khai cho mọi người biết. Đàn ông sẵn sàng ngoại tình khi có cơ hội - Ảnh minh họa: Internet Nếu chị em nào vỗ ngực tự hào rằng chồng mình không biết gái gú là gì thì nên suy nghĩ lại đi. Chẳng có đàn ông nào hiền lành, ngoan ngoãn khi “mỡ dâng tận miệng” cả. Đàn ông, ai rồi cũng có một hai lần lạc lòng nếu có cơ hội.

Anh rể tôi là người đàn ông thương vợ, hiền lành lại rất chăm chỉ. Từ ngày cưới nhau về đến giờ, anh là người chăm lo nhà cửa, bếp núc. Chị chỉ cần đi làm rồi về ăn cơm, nghỉ ngơi, chứ chẳng phải đụng tay đụng chân việc gì. Ngoan hiền đến mấy, đàn ông cũng sẽ không thể tránh khỏi cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ chị đã lấy được người đàn ông tốt. Bởi anh không rượu chè, ít khi tụ tập bạn bè bù khú. Chị tự hào rằng chồng chị “sạch sẽ” và ngoan hiền. Nhưng rồi đến một ngày, chị tình cờ thấy trong ví anh có một hộp bao cao su dùng dở.

Chị lặng người, tại sao trong ví anh lại có thứ này? Lòng chị rối như tơ vò, đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Chị không nghĩ người chồng hiền lành như cục bột của mình lại làm những chuyện như vậy. Phụ nữ đừng quá tin tưởng chồng mà rước cay đắng cho mình - Ảnh minh họa: Internet Mấy hôm nay, công việc khá bận nên chị không để ý đến anh, có khi nào anh đã có người đàn bà khác? Có rất nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến chị không tài nào chợp mắt được. Không thể chịu đựng được nữa, chị đợi đến trời sáng rồi nói chuyện với chồng. "Anh và người đàn bà đó qua lại bao lâu rồi?, câu hỏi bất ngờ của chị khiến anh giật mình. Biết không giấu được vợ, anh thú nhận chuyện phản bội và hứa sẽ chấm dứt ngay với người phụ nữ đó. Đàn ông ít ai có đủ bản lĩnh để chống lại những cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Lòng tin của chị đổ vỡ tan tành. Chị không nghĩ người chồng được nhận xét ngoan hiền của mình lại có ngày ngoại tình. Quả thật, đàn ông ngoan đến mấy cũng sẽ ngã vào lòng người đàn bà khác khi có cơ hội. Hiếm đàn ông nào đủ bản lĩnh để đứng vững trước những cám dỗ.

Đàn ông bớt hứa lại, làm nhiều hơn để đàn bà bớt khổ Đàn ông đừng chỉ giỏi nói mà còn phải giỏi hành động. Nói được làm được, không làm được thì đừng hứa, đừng làm cho phụ nữ khổ sở vì chờ mong.

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