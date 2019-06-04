Mẹ dặn con gái: Đàn ông có chân nên sẽ rời đi bất cứ lúc nào, con không thể giữ họ cả đời

Phụ nữ đừng mãi dựa vào chồng mà hãy tự biết làm chủ cuộc đời của mình. Bởi đàn ông có chân, họ sẽ rời bỏ con bất cứ khi nào họ muốn. Đến lúc đó, con chỉ có thể dựa vào mình mà sống tiếp.

Lấy chồng rồi, con không thể ngăn được đôi chân của người đàn ông đó. Khi đã muốn rời đi thì có dùng cách gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không ở lại. Đàn ông là vậy, đôi chân của họ sẽ luôn chạy theo những điều mới mẻ, chứ chẳng thích ở yên một chỗ. Đàn bà lấy chồng nên biết yêu chính mình - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy con đừng mong sẽ giữ được chồng ở bên cạnh mình dài lâu. Mà hãy chấp nhận một điều, đến một ngày nào đó, ai rồi cũng sẽ thay lòng. Điều mà con nên làm đó là phải biết yêu thương lấy mình.

Điều quan trọng nhất của phụ nữ chính là nghĩ đến mình đầu tiên rồi mới nghĩ cho người khác. Đó không phải là ích kỷ mà là cách đàn bà khôn ngoan có được hạnh phúc. Đàn ông có chân, họ sẽ rời bỏ con bất cứ khi nào họ muốn - Ảnh minh họa: Internet Lòng dạ đàn ông như chiếc kim dưới đáy biển, con không thể nào mò tìm được. Trước đây, con chỉ nhìn được bề ngoài rồi nhận định họ tốt hay xấu. Nhưng sống chung một thời gian rồi mới tỏ tường mọi việc, cuộc sống hôn nhân vốn không như con mơ mộng. Dù yêu nhau đến mấy, đến một ngày cả hai sẽ chán nhau đến chẳng muốn nhìn mặt.

Dù từng thề non hẹn biển, thời gian rồi cũng sẽ bào mòn tất cả. Hôn nhân là vậy, nếu không tập yêu thương chính mình, con mãi là kẻ thất bại thảm hại. Mãi dành những lắng lo cho người khác, con sẽ bị tổn thương. Cuộc đời đàn bà đừng sống vì người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trong hôn nhân thường mắc những sai lầm giống nhau. Ai cũng thương chồng đến mức quên luôn bản thân mình. Cũng vì vậy mà khi phát hiện chồng phản bội, chẳng có người nào chịu được. Họ khóc lóc, kể lể công sức của bản thân. Nhưng thực tế chẳng ai muốn nghe con khổ như thế nào đâu. Mà họ chỉ cười con ngốc nghếch, khờ dại. Phụ nữ hạnh phúc là khi biết nghĩ cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường bảo rằng khi chồng ngoại tình, đàn bà phải tự kiểm điểm bản thân xem đã làm gì sai. Nhưng tại sao phải tự kiểm điểm? Trong khi đó là lỗi của người đàn ông tệ bạc chứ không phải con. Cuộc đời phụ nữ đừng sống vì ai cả. Con đừng nghĩ có thể giữ được chân đàn ông. Trước tiên con phải giữ sắc, giữ tiền trước đã. Khi đó, chồng con sẽ ngoan ngoãn ở bên chẳng cần con bận tâm tìm cách giữ.

Vợ chồng quý nhất là khi ốm đau, hoạn nạn có nhau, trọng nhất là giàu sang không thay lòng Vợ chồng sống với nhau, giàu sang không quan trọng mà quý ở chỗ ốm đau, hoạn nạn không rời bước, trọng nhất là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng một lòng ở bên, nhất quyết không thay lòng đổi dạ.

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