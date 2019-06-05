Đàn ông lạ lắm, ngoài đường nhỏ nhẹ với thiên hạ, về nhà chỉ giỏi mắng vợ

Đàn ông có thói quen làm vừa lòng thiên hạ nhưng lại làm buồn lòng người thân của mình. Ngoài đường họ luôn nhỏ nhẹ với thiên hạ nhưng về nhà là một câu đã mắng, hai câu đã hoạnh họe vợ.

Có lẽ cuộc đời đàn ông chỉ có thể “lên mặt” với vợ, còn ở bên ngoài thì phải nhìn sắc mặt của thiên hạ mà sống. Ở ngoài đường có bao nhiêu chuyện bực dọc cũng chẳng nổi nóng, khi về nhà thì trút hết lên vợ. Đàn ông chỉ giỏi làm vừa lòng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi, vợ không đáng chịu những điều vô lý đó. Nếu có chuyện gì cứ giải quyết hết bên ngoài đi, đừng mang về nhà làm tổn thương người phụ nữ của mình. Họ ở nhà lo trăm công ngàn việc đã mệt mỏi lắm rồi. Họ không thể mãi gánh chịu những điều vô lý mà các anh mang về nữa.

Đàn ông à, đừng chỉ biết trút giận lên phụ nữ. Cưới vợ về là để yêu thương, cùng nhau vun vén một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ không phải là bao cát để các anh trút giận mỗi khi mệt mỏi. Nhiều đàn ông chỉ giỏi mắng chửi vợ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ rồi cũng sẽ biết chán, biết mệt và rời đi. Đến khi đó, các anh có ăn năn hối lỗi cũng đã muộn màng quá rồi. Thế nên hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh khi còn có thể. Đừng ở ngoài lấy lòng thiên hạ mà về nhà thì mặt nặng mày nhẹ với vợ. Đừng xem vợ là cái thùng rác muốn bỏ gì vào cũng được.

Phụ nữ cũng biết mệt, biết chán nên đàn ông hãy cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi, đừng cố làm vừa lòng thiên hạ nữa mà hãy quan tâm đến vợ. Người phụ nữ ở nhà còn có nỗi lo gấp trăm lần các anh đi làm bên ngoài. Mỗi người đều có trách nhiệm và nỗi lo riêng, vậy tại sao không thể thông cảm với nhau? Tại sao cứ thích làm tổn thương người thân yêu của mình? Phụ nữ sẽ rời đi khi đã quá mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời, thanh xuân của đàn bà đều đã gửi gắm hết vào cuộc hôn nhân này rồi. Trái tim của họ cũng đã trao vào tay các anh, vì vậy đừng làm tổn thương họ thêm nữa. Ngoài kia có chuyện gì hãy giải quyết dứt điểm đi, rồi về nhà nở với vợ một nụ cười tươi. Giấu hết những điều bực dọc trong lòng và đối đãi với vợ tốt một chút. Sao cứ phải nói những lời khiến vợ phải nặng lòng như vậy? Phụ nữ thương chồng nhưng cũng sẽ buông bỏ khi quá chán chường - Ảnh minh họa: Internet Lời khuyên cho những người đàn ông, ngoài kia hô mưa gọi gió, hơn thua ai cũng được, nhưng về nhà đừng cố chiến thắng vợ. Bởi tranh hơn thua với vợ không làm các anh thành công hơn mà ngược lại chỉ thất bại thảm hại.

Đàn bà không biết ghen, đàn ông nên cẩn thận Đàn bà ghen ngầm còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần người phụ nữ ghen tuông bình thường. Họ như con sư tử thích chứng minh uy quyền của mình bằng một ánh nhìn chứ không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.

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