Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền

Tâm sự gia đình 06/06/2019 16:41

Cuộc đời phụ nữ chỉ cần ăn no mặc ấm, có một công việc ổn định, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền là tự động hạnh phúc, chẳng cần nhìn sắc mặt ai.

Phụ nữ thiếu gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng thiếu tiền và nhan sắc. Muốn mua gì cứ lấy tiền trong túi ra mà mua, đừng chờ đàn ông tặng.

Ngày nay, hạnh phúc của phụ nữ không phải là lấy được tấm chồng giàu có, mà là số tiền trong tài khoản. Không có chồng, bạn vẫn có thể vui vẻ mỗi ngày. Nhưng không có tiền thì cuộc đời bế tắc.

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền - Ảnh 1
Phụ nữ có tiền trong túi mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau. Có người muốn lấy chồng giàu để được sống như bà hoàng, được chồng nuôi. Không thể phủ nhận, phụ nữ có chồng giàu thì xem như chẳng còn lo lắng về khoản tiền bạc, gánh nặng cơm áo.

Có người thì chỉ muốn dựa vào bản thân, cố gắng phấn đấu kiếm được nhiều tiền để có chỗ đứng ngang bằng với đàn ông. Suy nghĩ này cũng không sai, bởi phụ nữ có tiền trong tay thì không còn sợ điều gì. Khi đó bạn muốn nói gì, làm gì cũng chẳng sợ bị chồng xem thường.

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền - Ảnh 2
Cuộc đời phụ nữ đừng mãi dựa vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn của tôi kết hôn rồi, một số muốn ở nhà sinh con đẻ cái rồi chăm chồng. Họ không muốn lăn lộn kiếm từng đồng tiền cực nhọc mà còn bị người ta mắng nhiếc. Có người vẫn chọn đi làm để được tôn trọng. Tuy vất vả vì vừa phải làm việc ngoài, vừa làm việc nhà, nhưng đổi lại họ được chồng nể trọng. Mỗi ngày đều được mặc đồ đẹp đi làm, gặp gỡ nhiều người. 

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền - Ảnh 3
Tự kiếm tiền và mua những món mình thích, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui - Ảnh minh họa: Internet

Còn những người ở nhà nội trợ thì dăm bữa nửa tháng mới đụng đến chiếc váy mới. Bởi họ nghĩ ăn diện cũng chẳng có ai ngắm, vì vậy họ dần không còn chú trọng đến ngoại hình nữa. Thế nên họ ngày càng trở nên xấu xí trong mắt chồng, khiến chồng chán ngán.

Tuy nhiên, đừng đổ lỗi cho việc ở nhà nội trợ đã biến bạn thành như vậy. Bởi vì chính bạn đã khiến mình trở nên xấu xí. Bạn đã từng rất đẹp rất sang, nhưng lại trở thành “mẹ sề” khi lấy chồng.

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền - Ảnh 4
Lấy chồng rồi đừng bỏ rơi bản thân, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy từ nay đừng xem chồng là cả thế giới nữa. Mà hãy xem việc kiếm tiền, xem việc ăn ngon, mặc đẹp là điều quan trọng hơn. Có vậy, bạn mới mong có được hạnh phúc thật sự. Khi có đầy tiền trong túi, ăn được món mình thích, mua được chiếc áo mình yêu, chắc chắn không có niềm vui nào sánh bằng.

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