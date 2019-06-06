Phụ nữ sau ly hôn: Sóng gió qua rồi, thế nào cũng hạnh phúc thôi

Sóng gió qua hết rồi, cầu vồng sẽ xuất hiện, sớm muộn gì cũng sẽ hạnh phúc thôi. Biết đâu sau ly hôn là một cuộc sống mới tràn đầy tiếng cười?

Suốt 10 năm sống chung với người đàn ông đó, không có ngày nào chị cảm thấy vui. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ những trận đòn roi của gã chồng nát rượu, quả thật chị đã quá mệt mỏi và muốn buông xuôi từ lâu lắm rồi. Nhưng lần nào về nhà, mẹ chị cũng khuyên cố gắng một chút để con cái có gia đình trọn vẹn. Phụ nữ sau ly hôn thế nào cũng sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy mà chị đã phải gồng mình chịu đựng suốt ngần ấy năm. Bỏ không được mà giữ thì lại tự rước khổ cho mình. Nhiều lần chị đòi ly hôn, anh đe dọa sẽ không để cho chị yên. Chưa hết, anh còn hăm dọa sẽ khiến cả gia đình chị phải sống khổ sở.

Thời gian sống bên chồng, chị có cảm giác như mình bị tổn thọ cả chục năm vì lo lắng và sợ hãi. Ngày nào anh vui thì mẹ con chị cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày nào có chuyện buồn thì y như rằng chị trở thành bao cát để anh trút giận. Chị đã phải chịu đựng người chồng vũ phu suốt nhiều năm trời - Ảnh minh họa: Internet Vì sợ con bị đánh, chị viện cớ gửi về nhà ngoại chơi thời gian dài, còn bản thân thì ở lại cắn răng chịu đựng. Có thể nói chị chán chồng đến mức chỉ cầu mong cho anh ngoại tình rồi bỏ vợ con. Chứ chị chẳng còn muốn sống với người cục súc, thô lỗ như thế này nữa. Chị chỉ mong anh có người đàn bà khác rồi giải thoát cho mẹ con chị.

Cuối cùng chị cũng đã giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều năm trời, cuối cùng chị cũng có thể ly hôn và sống cuộc đời mình mong muốn. Anh mê mải bên nhân tình, chẳng còn để tâm gì đến gia đình nên chị mới có cơ hội giải thoát cho mình. Sau cơn mưa tầm tã, cuối cùng chị cũng đã thấy cầu vồng. Mọi khó khăn đã qua đi, chị có thể sống cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. Chị đã tìm được hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet Không lâu sau đó, chị gặp được một người đàn ông khác. Anh ấy ăn học đàng hoàng nên đối xử với chị tử tế hơn người chồng trước. Tuy không thể hiện tình cảm nhiều nhưng anh vẫn âm thầm lo cho mẹ con chị từng chút một. Thời gian đó gia đình chị gặp khó khăn, anh giúp đỡ rất nhiệt tình. Sự tử tế của anh đã khiến trái tim của chị được sưởi ấm trở lại. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng chị cũng có thể mỉm cười đón nhận hạnh phúc của mình.

Gửi những kẻ cướp chồng của thiên hạ: Hạnh phúc đó không tồn tại được lâu đâu! Những thứ gì cướp được từ tay người khác sẽ không tồn tại lâu dài. Đến một ngày nào đó, bạn cũng phải trả giá nặng nề.

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