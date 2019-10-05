Sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ mình

Vợ có thể không phải mối tình khắc cốt ghi tâm của bạn. Nhưng cô ấy là người sẽ bên bạn cả đời. Và sự tình nguyện đó không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được.

Thật ra, nhân tình đẹp là vì cô ta là người phụ nữ chưa có gia đình. Không có gia đình, nhân tình không phải đầu tắt mặt tối lo cho chồng con. Không có chồng, nhân tình chỉ cần lo cho bản thân mình. Huống hồ, điều nhân tình cần chỉ là tiền của đàn ông, để đắp lên người với hàng hiệu, với lụa là óng ánh.

Nhân tình của nhiều người đàn ông có vợ thường rất bắt mắt. Đàn ông càng có tiền thì càng có nhân tình đẹp. Vậy rồi, những người chồng chưa ngoại tình lại nghĩ rằng chỉ có nhân tình mới có thể đẹp và quyến rũ được như thế.

Sai lầm của đàn ông là nghĩ nhân tình hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũng từng xinh đẹp, mới mẻ, ấy là khi cô ấy chưa lấy chồng, chưa phải lo cho một gia đình bao nhiêu người. Vợ cũng có người kiếm ra tiền nhưng lấy tiền để mua bỉm sữa cho con, để cho chồng bữa ăn ngon miệng, để dành dụm cho tương lai. Vợ muốn rảnh rang xinh đẹp không khó, chỉ là cô ấy muốn dành điều tốt nhất cho gia đình.

Thật ra thứ đàn ông thiếu không phải là người thứ ba, mà là một người "hầu hạ"

Điều đàn ông cần thật sự không hẳn là một cô nhân tình bên ngoài. Vì nếu vợ ở nhà không phải mỗi ngày bận rộn cơm nước, chăm sóc con, không phải lo toan tiền bạc, thì ắt cô ấy cũng có thể như một cô nhân tình chỉ biết làm đẹp và đòi hỏi.

Thứ đàn ông thiếu không phải là người thứ ba, mà là một người giúp vợ việc nhà, cơm nước, chăm lo cho cha mẹ, con cái mỗi ngày. Khi không cần làm những việc đó, vợ sẽ có thời gian làm đẹp, để trở nên quyến rũ, để đi chơi với chồng, để chiều chồng bất cứ điều gì.

Điều đàn ông cần thật sự không hẳn là một cô nhân tình bên ngoài... - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm vợ không thể ba đầu sáu tay. Đàn ông muốn một người vợ biết lo cho gia đình, thì phải chấp nhận cô ấy sẽ bớt xinh đẹp đi, thực tế hơn, thậm chí là gai góc hơn. Thay vì chỉ đòi hỏi vợ, sao các anh không nhìn thấy những vết chai trên tay vợ, những vết rạn trên bụng vợ, những âu lo trong mắt vợ? Đó mới là điều mà không một người phụ nữ nào ngoài vợ có được.

Với vợ, cả đời chăm sóc gia đình, một lần trong đời đã là đủ

Đàn ông có thể ngoại tình, bỏ vợ, và sau đó vẫn tìm được một gia đình khác. Nhưng nhiều phụ nữ một khi ly hôn chồng sẽ không muốn lại làm vợ lần nữa. Với họ, cả đời chăm sóc một gia đình, một lần trong đời đã là đủ. Nếu có thể còn cố gắng giữ gia đình, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu chỉ còn giữ lại con, họ sẽ sống vì con. Một lần là đủ, vì vậy mà cố gắng trọn một lần.

Sai lầm của đàn ông là nghĩ người phụ nữ nào cũng có thể làm vợ tào khang - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, sai lầm của đàn ông là nghĩ người phụ nữ nào cũng có thể làm vợ tào khang, người phụ nữ nào cũng có thể hy sinh vì họ. Thật ra, cái gì càng lấp lánh càng không thuộc về riêng ai, mà cái gì dành cho mình lại hóa ra thân thuộc tới mức quên rằng nó quan trọng ra sao…