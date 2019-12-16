Phúc đức tại mẫu: Phụ nữ muốn tích đức cho con cái hãy làm 2 điều này mỗi ngày

Người xưa có câu “phúc đức tại mẫu”, phúc đức của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của con cái. Thế nên, muốc tích đức cho con cái ngay từ hôm nay phụ nữ cần dùng thái độ sống, cách đối nhân xử thế để mang lại phồn vinh, hưng thịnh cho gia đình bằng cách không ngừng làm 2 điều này mỗi ngày.

Phật dạy, phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, là người quyết định rất lớn đến vận số của chồng con. Vậy nên, phúc đức của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến việc con cái có gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống hay không.

Chị em hãy nhớ kỹ, lời nói một khi đã thốt ra sẽ không lấy lại được. Dù có nói hàng vạn lời xin lỗi thì những thương tổn bạn đã gây ra cho đối phương sẽ chẳng thể dùng bất cứ thứ gì để bù đắp.

Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, phụ nữ cần cân nhắc cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Đừng nói chỉ để “sướng miệng” mình nhưng lại khiến người khác tổn thương, đau buồn.

Thế nên, phụ nữ muốn để phúc đức cho con nhất định phải tu nghiệp. Đừng khẩu nghiệp, nói lời sát thương người khác kẻo chẳng những không thể tu tâm tích đức mà còn gánh chịu quả báo nặng nề, con cháu cũng bị vạ lây.

Sống thiện lương

Đời người, đừng bao giờ vì danh lợi mà nhẫn tâm hãm hại người khác. Trong lời Phật dạy có nhắc đến việc gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu bạn cứ ra sức vùi dập, vu vạ, thậm chí dẫm lên người khác để tiến thân thì sớm muộn cũng phải gánh chịu nghiệp báo.

Câu nói 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước' chưa bao giờ là cũ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi lẽ, người với người cần có sự thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương đồng loại. Nếu cứ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến quyền lợi của người khác thì đồng nghĩa với việc bạn đang tự hại mình.

Là một người phụ nữ, một người mẹ, bạn cần có tấm lòng thiện lương để không chỉ có được phúc đức cho bản thân mà còn có phúc phần cho con cháu của mình.

Câu nói “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” chưa bao giờ là cũ, bởi dù sống trong thời đại nào thì hành vi của mẹ cha cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phúc đức, quan điểm sống và cả tương lai của con cái.

Đời phụ nữ, đừng để tiền bạc, vật chất và lòng tham khiến bạn đánh mất lương tâm, sự đồng cảm, rung động trước những mảnh đời khốn khó. Bởi chỉ khi sống chân thành, tử tế bạn mới xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc, một mái ấm với người chồng hết mực yêu thương, con cái lớn khôn thành tài, hiếu thuận với mẹ cha.