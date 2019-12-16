Chồng ngoại tình, trong 3 trường hợp này phụ nữ nhất quyết không được tha thứ, phải ly dị ngay

Phụ nữ yêu 16/12/2019 15:43

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì cố chấp níu lấy một người đàn ông tệ bạc phụ nữ hãy kiểm tra xem chồng có xứng đáng nhận được sự bao dung của mình hay không.

Dù cố tỏ ra dửng dưng nhưng lòng người vợ có chồng ngoại tình vẫn đau đớn khôn nguôi, day dứt cả đời. Trong những trường hợp dưới đây, chị em chớ dại níu kéo người đàn ông phản bội kia kẻo nửa đời còn lại phải sống trong nước mắt.

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Một khi chồng ngoại tình không giấu giếm, chẳng che đậy thì phụ nữ đừng dại níu kéo nữa - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi quyết định tha thứ cho chồng ngoại tình hay chấm dứt tất cả, chị em hãy kiểm chứng xem chồng mình có thuộc 3 trường hợp dưới đây hay không.

Chồng công khai ngoại tình, xem vợ như người vô hình

Người đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng, kẻ vì một phút ham hố nhất thời mà lên giường với gái lạ, kẻ gặp lại người cũ mà tức cảnh sinh tình, người lại vì ham của lạ mà dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Một khi đàn ông muốn ngoại tình, họ có thể dùng vô vàn lý do để đổ lỗi cho hành động sai trái của mình.

Tuy nhiên, một khi chồng ngoại tình không giấu giếm, chẳng che đậy mà đưa nhân tình đi giới thiệu khắp nơi với bạn bè thân hữu, với các mối quan hệ chung của hai vợ chồng thì phụ nữ đừng khờ dại níu kéo nữa.

Bởi lúc ấy, họ chẳng những đã phản bội bạn công khai mà còn chẳng tiếc công khiến bạn nhục nhã, ê chề trước bàn dân thiên hạ. Bị chồng bội bạc đau một, bị chồng coi khinh mà ngoại tình công khai sẽ khiến phụ nữ đau gấp 10.

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Với người chồng sẵn sàng mang hết của nả bấy lâu nay tích cóp dâng cho ả đàn bà lăng loàn kia thì phụ nữ đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Chồng mang tiền bao nuôi bồ nhí

Những kẻ thứ ba có thể dùng tình yêu để làm lá chắn cho việc giật chồng người, họ nhân danh trái tim thuần khiết “chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì” để hợp thức hóa mối quan hệ sai trái với đàn ông có gia đình.

Thế nhưng, sau tất cả thì thứ khiến đàn ông có vợ hấp dẫn trong mắt người thứ ba chính là túi tiền của họ.

Thực chất, nhân tình chấp nhận qua lại với chồng người khác là để đào mỏ, vụ lợi. Vậy nhưng, khi đang say men tình ái đàn ông nào nhận ra điều ấy.

Đàn ông phản bội sẵn lòng mang hết tiền trong nhà đi nuôi bồ nhí, cung phụng những yêu sách, đòi hỏi quá quắt của người tình họ chẳng hề nghĩ cho vợ con. Đến khi thấy nhân tình đã cạn ví, tiểu tam tính kế “cao bay xa chạy” thì đàn ông đã mất trắng.

Với người chồng sẵn sàng mang hết của nả bấy lâu nay tích cóp dâng cho ả đàn bà lăng loàn kia thì phụ nữ đừng tiếc. Bởi lẽ, nếu còn lương tâm họ đã không cạn tình cạn nghĩa đến thế.

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Vừa muốn có vợ vừa muốn vui vẻ với nhân tình là đòi hỏi của những gã đàn ông tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chỉ muốn giữ gia đình vì hình thức

Rất nhiều người đàn ông ngoại tình nhưng nhất quyết không chịu ly hôn, cũng chẳng chịu chấm dứt với nhân tình. Họ bắt vợ phải cam chịu kiếp chung chồng, chấp nhận chôn vùi thanh xuân trong vỏ bọc của cuộc hôn hạnh phúc để giữ hình thức, để tỏ ra mình có một gia đình vẹn tròn như bao người. Trong khi đấy, chồng bội bạc lại hả hê vui thú bên người tình bé nhỏ, mặc vợ già đi trong đớn đau, tuyệt vọng.

Là phụ nữ, dù yêu chồng thương con đến mấy bạn cũng đừng bao giờ dại dột làm theo những đòi hỏi vô lý ấy. Hãy nhớ, một khi thỏa hiệp với việc tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân chỉ để giữ lấy gia đình thì chính bạn là người đáng thương nhất.

Thay vì cam chịu, tiếp tục chung sống với người chồng vô tâm, máu lạnh ấy chị em hãy dứt khoát buông tay, thẳng thừng ly hôn. Đừng cho phép đối phương làm đau mình thêm nữa.

Nếu chồng ngoại tình có một trong ba dấu hiệu trên, phụ nữ chớ dại thứ tha kẻo nửa đời còn lại chìm trong bất hạnh khốn cùng.

4 điểm chung của những người phụ nữ có chồng ngoại tình

4 điểm chung của những người phụ nữ có chồng ngoại tình

Những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, có chồng ngoại tình đều có điểm chung này, nếu không tin chị em cứ việc kiểm chứng, cực chuẩn xác.

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