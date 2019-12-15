4 điểm chung của những người phụ nữ có chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 15/12/2019 06:33

Những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, có chồng ngoại tình đều có điểm chung này, nếu không tin chị em cứ việc kiểm chứng, cực chuẩn xác.

Đây chính là lý do khiến phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, chồng ngoại tình không những một mà rất nhiều lần, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể níu kéo hạnh phúc gia đình.

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Hãy nhớ, luôn thơm thơ, xinh tươi và 'tương kính như tân' mới là bí quyết giữ chồng cao tay nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu chỉn chu trước mặt chồng

Nếu vẫn đang giữ suy nghĩ “lấy chồng rồi, điệu đà cho ai ngắm, vừa tốn kém lại chẳng để làm gì” thì chị em đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh, chồng chán vợ mà lên giường với gái lạ.

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt”, vẻ ngoài quyết định rất nhiều đến ấn tượng, tình cảm và cả lòng chung thủy. Nhan sắc của phụ nữ luôn tỷ lệ thuận với tình yêu đàn ông dành cho họ.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng mà bỏ bê bản thân, xuề xòa, hôi hám khi ở nhà. Hãy nhớ, luôn thơm thơ, xinh tươi và “tương kính như tân” mới là bí quyết giữ chồng cao tay nhất.

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Đừng vì tự ái, thích hơn thua mà gây nên những mâu thuẫn, rối rắm và liên tục bất hòa với gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không hòa hợp với gia đình chồng

Cuộc sống hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai bên gia đình, là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người phụ nữ với cả gia đình chồng.

Thế nên, khi kết hôn, phụ nữ hãy cố gắng dung hòa sao cho cuộc sống chung luôn vui vẻ, hòa thuận. Đừng vì tự ái, thích hơn thua mà gây nên những mâu thuẫn, rối rắm và liên tục bất hòa với gia đình chồng.

Nếu vợ có thể thương yêu gia đình chồng như chính gia đình mình thì anh ấy sẽ thầm biết ơn bạn vô cùng. Bởi lẽ, đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng chẳng thể từ bỏ mẹ cha, máu mủ ruột rà của mình. Vợ cứ đòi chồng phải chọn giữa mình và mẹ chồng thì ắt đàn ông sẽ mệt mỏi, chán ngán mà tự biến mình thành người đàn ông ngoại tình để giải tỏa bức xúc trong lòng.

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Hãy nhớ, vợ vô tâm ắt chồng sẽ lạnh nhạt hững hờ - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm với chồng con, chỉ biết nghĩ cho bản thân

Tất nhiên, phụ nữ rất nên yêu thương chính mình, chăm sóc bản thân chu đáo và càng không nên sống quên đi bản thân chỉ vì đã có gia đình. Thế nhưng, nếu phụ nữ ích kỷ đến mức chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng đoái hoài đến chồng con thì ắt có ngày chồng chán vợ.

Đừng quên dành cho bạn đời những quan tâm hỏi han, động viên an ủi để anh ấy thấy rằng mình luôn có vợ kề bên, là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Hãy nhớ, vợ vô tâm ắt chồng sẽ lạnh nhạt hững hờ, chồng bội bạc, vợ chồng ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn nếu chị em không sớm thay đổi thói xấu này.

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Thay vì ôm hết mọi việc vào người chị em hãy để chồng cùng mình san sẻ, để bạn không phải gánh trên vai quá nhiều mối lo - Ảnh minh họa: Internet

Lạnh nhạt chuyện chăn gối

Phụ nữ khá bận rộn với công việc chốn văn phòng, việc nhà, chăm con và hàng tá công việc không tên khác. Vậy nhưng, thay vì ôm hết mọi việc vào người chị em hãy để chồng cùng mình san sẻ, để bạn không phải gánh trên vai quá nhiều mối lo, để có thể “gần chồng” trong sự thoải mái, thỏa sức tận hưởng.

Chị em đừng dại “trả bài” cho có mỗi khi lên giường nếu không đừng trách vì sao chồng chẳng còn mặn mà với vợ mà ra ngoài cặp kè với phụ nữ khác. 

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình phụ nữ bất hạnh chồng chán vợ

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