Phụ nữ tuyệt đối không lên giường với người đàn ông có biểu hiện này

Đây rõ ràng không khác gì ép buộc quan hệ, cưỡng bức. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu thật sự nghiêm túc và đủ trân trọng, đối phương sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn. Khi bạn chưa sẵn sàng hay không muốn thì anh ta sẽ không mấy để tâm, cũng không vì nhu cầu của bản thân mà ép buộc chuyện ấy với bạn. Việc buộc bạn lên giường với anh ta chỉ nói lên một điều rằng đây là người đàn ông độc đoán và chỉ nghĩ đến mình.

Và thường thì những người đàn ông có dấu hiệu này sẽ rất bạo lực với đối phương khi trên giường. Vì đơn giản anh ấy không để tâm đến cảm xúc của bạn nên sẽ chỉ làm vì ham muốn của mình. Nếu tệ hơn, anh ấy sẽ khiến bạn gánh những nỗi đau về cả tinh thần và thể xác.

Vì đơn giản anh ấy không để tâm đến cảm xúc của bạn nên sẽ chỉ làm vì ham muốn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lúc anh ta nổi giận

Khi đàn ông đang trong tâm trạng xấu, nếu bạn cùng anh ta làm chuyện đó thì chắc chắn bạn sẽ phải chịu không ít thương tổn. Vì đang tức giận nên anh ta sẽ trút hết những gì không vui, bực tức lên người bạn. Anh ta rõ ràng không hề quan tâm bạn đang nghĩ hay cảm thấy gì. Điều anh ta để tâm chỉ là tìm cách thỏa mãn chính mình, và quan hệ một cách thô bạo, không hề dịu dàng.

Say xỉn

Khi người đàn ông của bạn đang say xỉn thì tốt nhất là đừng đến gần anh ta. Khi có rượu bia vào, đàn ông vốn khó kiểm soát được bản thân. Anh ta luôn có thể làm bạn đau, hoặc gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Là người yêu cũ của bạn

Dù có còn yêu hay vì bất kì lý do nào thì rõ ràng người yêu cũ không bao giờ là người phù hợp để lên giường cùng phụ nữ . Ngay cả khi bạn phát sinh quan hệ với người cũ có thể đem đến cảm xúc mới lạ, thậm chí là mãnh liệt hơn thì cũng không thể để chuyện này xảy ra. Vì một khi đã có quan hệ, bạn sẽ càng sa vào mối quan hệ không có kết quả, còn ảnh hưởng xấu tới người yêu mới ở hiện tại.

Dù có còn yêu hay vì bất kì lý do nào thì rõ ràng người yêu cũ không bao giờ là người phù hợp để lên giường cùng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đang cưa cẩm người phụ nữ khác sau lưng bạn

Khi đã nhìn rõ bộ mặt không chung thủy, bắt cá hai tay của anh ta thì đừng bao giờ lấy chuyện ấy ra để giữ chân đàn ông. Rõ ràng, tình dục không bao giờ giữ được trái tim đàn ông khi anh ta đã thay lòng. Bạn càng lấy tình dục làm thứ ràng buộc đàn ông thì anh ta sẽ càng chán nản và đánh giá thấp bạn. Lúc này, rõ ràng bạn chỉ là nơi anh ta vui vẻ khi có ham muốn, chứ nào có phải là tình yêu nữa đâu!

Không sử dụng biện pháp bảo vệ

Hãy thấy rõ rằng một người đàn ông không hề nghĩ đến sức khỏe của bạn, không nghĩ đến chuyện bạn phải đối mặt với những hậu quả thế nào khi quan hệ không có biện pháp bảo vệ không bao giờ là đối tượng an toàn để bạn lên giường cùng. Anh ấy phải sử dụng bao cao su để bảo vệ bạn. Nếu anh ta không đồng ý thì cũng hãy từ chối anh ta để tự bảo vệ chính mình.