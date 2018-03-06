Cưới lâu năm sợ chồng chán mình, vợ khôn làm ngay 7 điều đơn giản này

Hôn nhân lâu năm dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt đi vì cảm giác quá thân quen. Vì vậy, để tránh tình trạng chồng sẽ có lúc chán mình, vợ phải nhớ ngay những điều hết sức đơn giản sau đây.

Tình yêu thuở ban đầu luôn dễ bị những gai góc, thực tế của cuộc sống vợ chồng bào mòn đi. Dù là một năm hay mười năm bên nhau thì hôn nhân luôn cần sự vun đắp mỗi ngày. Một người vợ thông minh sẽ không đợi đến khi chồng chán mình mới giật mình tìm cách giữ chồng. Vợ khôn luôn có cách để chồng vẫn yêu mình đủ nhiều để thấy mới mẻ và không bao giờ nhàm chán. Luôn làm mới chính mình Đàn ông luôn bị những điều mới mẻ hào hứng thu hút. Đây cũng là một phần khiến cánh mày râu tìm đến của lạ bên ngoài hôn nhân. Vì vậy, đã là vợ thì phụ nữ nên tự làm mới mình. Đừng vì những bộn bề làm vợ làm mẹ mà quên rằng chăm chút bản thân không chỉ khiến mình tự tin hơn, mà còn là cách để giữ trái tim đàn ông. Hãy thay đổi những bộ quần áo quá sức quen thuộc của mình thành những bộ váy áo đầy quyến rũ và mới mẻ hơn. Bạn cũng có thể thay đổi kiểu tóc, thêm một mùi nước hoa khác mọi ngày. Cứ thử thay đổi mình để tốt hơn, cuốn hút hơn thì chồng nào cũng khó lòng chán chê bạn được.

Cứ thử thay đổi mình để tốt hơn, cuốn hút hơn thì chồng nào cũng khó lòng chán chê bạn được - Ảnh minh họa: Internet Hãy có ít nhất một buổi hẹn hò bên ngoài cùng nhau mỗi tuần Khi đã là vợ chồng, thường những cặp đôi sẽ dần quên đi cảm giác từ những lần hẹn hò khi còn yêu nhau. Lúc đó, cả hai đã từng hồi hộp chuẩn bị để mình đẹp đẽ thế nào trước mắt đối phương. Hay những giây phút lãng mạn chỉ có hai người giờ cũng đã mất đi khi có con cái. Vợ chồng nên sắp xếp thời gian dành cho nhau những buổi hẹn hò “trốn” con, bỏ hết chuyện ở cơ quan hay gia đình để chỉ biết đến nhau. Những buổi hẹn thế này, vợ chồng có thể đến những nơi kỷ niệm yêu nhau ngày trước của cả hai, hay những chốn dành cho các cặp đôi. Đây cũng là lúc vợ chồng có thể chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cùng nhau. Nếu có thể giữ được thói quen này, vợ chồng sẽ giữ được lửa trong hôn nhân dù là đã ở bên nhau 10 hay 20 năm. Nói với nhau những lời yêu thương Giao tiếp là điều không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng. Vợ chồng luôn cần nói chuyện cùng nhau để mỗi ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Ngay cả khi có giận hờn, cãi vã thì bạn cũng đừng dùng sự im lặng để đối thoại với chồng. Bạn chỉ nên dùng sự im lặng để lấy lại bình tĩnh, sau đó thì nhất định phải nói chuyện với chồng để giải quyết vấn đề. Và cũng đừng quên thường xuyên dành lời nói yêu thương với chồng. Ngôn ngữ gợi cảm, yêu thương trong hôn nhân là điều không thể thiếu. Những khi chồng đi làm xa, hãy nhắn vài tin nhớ thương hay tình cảm. Hay khi chồng mệt mỏi, hãy ủi an anh ấy bằng lời lẽ yêu thương. Thế thì chồng nào chả muốn trở về với vợ ngay khi xong việc đâu?

Giao tiếp là điều không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet Là một người vợ tự tin Ngay cả khi là vợ của chàng rồi cũng sẽ có những lúc bạn trở nên tự ti, nhất là sau khi sinh con, cơ thể không còn nuột nà như xưa. Bạn sẽ thấy mình không còn hấp dẫn trong mắt chồng khi bên chồng có nhiều người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ hơn. Phải nhớ, dù đã có gia đình, phụ nữ vẫn luôn có thể xinh đẹp và quyến rũ theo cách của mình. Chỉ cần bạn biết rõ điểm mạnh của mình là gì, và có thể phát huy nó trở thành điểm thu hút ở bản thân. Phụ nữ đẹp không phải cứ ngực khủng, phụ nữ đẹp còn nhờ sự tự tin ở bản thân. Khi bạn có được sự tự tin, bạn sẽ tự khắc quyến rũ trong mắt đàn ông. Vì vậy, nhất định phải biết mình luôn xinh đẹp, chỉ cần mình muốn. Quan tâm đến mong muốn của chồng Phụ nữ và đàn ông luôn khác nhau trong suy nghĩ, cảm xúc và cả những mong muốn trong hôn nhân. Nhiều phụ nữ không đủ cảm thông để đứng ở vị trí của chồng mà hiểu những mong muốn, hy vọng của đối phương. Thật ra, đây sẽ là điều dễ khiến vợ chồng tranh cãi, thậm chí là rời xa nhau. Phụ nữ nên tinh ý để quan tâm đến mong muốn của chồng. Đừng để đến khi người phụ nữ khác biết chồng bạn muốn gì mới nhận ra mình phải làm gì thì đã quá muộn. Đủ thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trên mọi con đường mới là mấu chốt để giữ hôn nhân bền vững dài lâu. Luôn tôn trọng đối phương Sự tôn trọng là nền tảng để hôn nhân có thể kéo dài đến đầu bạc răng long. Sự tôn trọng sẽ để cả hai thấy những giá trị, sự trân trọng của đối phương dành cho mình và ngược lại. Do đó, bạn nên thường xuyên thể hiện điều này để đối phương biết. Khi chồng được tôn trọng thì anh ấy cũng sẽ trân trọng và yêu thương bạn hơn.

7 lý do phụ nữ buông tay dù vẫn còn yêu tha thiết Để có thể quyết định chia tay, phụ nữ cần nhiều hơn bản lĩnh và can đảm. Vậy thì vì sao dù còn yêu tha thiết, phụ nữ vẫn nhất quyết buông bỏ tình yêu của mình?

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