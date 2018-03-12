Phụ nữ muốn sống tốt phải 'nhẫn tâm' theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng

Phụ nữ yêu 12/03/2018 07:19

Phụ nữ thời nào cũng khổ và muốn được hạnh phúc. Thế nhưng để sống tốt và hạnh phúc phụ nữ phải “nhẫn tâm” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Muốn được người khác tôn trọng, yêu thương thì phụ nữ cũng phải yêu thương, tôn trọng người khác. Trong cuộc sống gia đình phải tôn trọng, kính lễ với những người trên như ông bà, bố mẹ. Khi đi lấy chồng phải biết chăm sóc, yêu thương bố mẹ chồng, chăm sóc chồng. Thế nhưng dù phụ nữ có làm tốt bổn phận đến đâu thì cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ chồng. Bởi thế người ta mới nói chuyện con dâu – mẹ chồng là chuyện muôn thưở. Để cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận đôi khi người phụ nữ - con dâu phải học sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Dù bản thân có đúng đấy nhưng đôi khi vẫn phải kìm nén, nhắm mắt cho qua. 

Ccuộc sống với chồng nhiều khi cũng có lúc sóng to gió lớn. Những tranh chấp, cãi vả của vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Thế nên phụ nữ cũng phải giữ được bình tĩnh, biết nín nhịn đúng lúc để không dẫn đến bất hòa vợ chồng, không làm khổ con cái.

Như vậy nếu không phải “nhẫn tâm” với chính mình thì phụ nữ sao có thể làm được điều đó.

Phụ nữ muốn sống tốt phải 'nhẫn tâm' theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - Ảnh 1
Để sống tốt, sống hạnh phúc phụ nữ phải “nhẫn tâm” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng muốn cuộc sống hạnh phúc, muốn có một cuộc sống tốt phụ nữ phải biết suy nghĩ về sự chịu đựng của bản thân. Phụ nữ thời hiện đại không phải chịu hi sinh, nhún nhường một cách mềm yếu mà phải biết dùng chữ “nhẫn tâm” để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Nói thế nghĩa là sự nhẫn nhịn, chịu đựng chỉ có thể ở một giới hạn nào đó. Nhẫn nhịn nhưng không cam chịu, nhẫn nhịn phải trên sự tôn trọng của người khác chứ không phải nhẫn nhịn để rồi bị người khác “đè đầu cưỡi cổ”, coi khinh mà không biết phản kháng.

Phụ nữ phải biết đấu tranh cho quyền lợi, hạnh phúc của mình. Đôi khi cũng phải thật sự “nhẫn tâm” theo đúng nghĩa để có thể vứt bỏ những thứ không thuộc về mình hay những thứ không xứng đáng để mình nắm giữ, níu kéo. Phụ nữ phải có tiếng nói chứ không phải nhẫn nhịn để rồi bị sắp đặt từ người khác

Nếu lấy một người chồng vũ phu, bạo lực, coi thường vợ thì bạn không nên chỉ nhẫn nhịn, chịu những trận đòn roi, những lời sỉ vả từ chồng. Thay vào đó hãy mạnh dạn ly hôn để dành cho mình hạnh phúc, có sự tôn trọng từ người khác.

Phụ nữ muốn sống tốt phải 'nhẫn tâm' theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - Ảnh 2
Phụ nữ phải biết đấu tranh cho quyền lợi, cho hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sống chung với bố mẹ chồng quá ngột ngạt, luôn stress, căng thẳng thì hãy mạnh dạn đưa ra hướng giải quyết hoặc thuyết phục chồng ra sống riêng. Sống riêng có thể ban đầu sẽ vất vả hơn nhưng cái tâm thanh thản, nhẹ nhàng thì đó mới là cuộc sống có ý nghĩa, đáng để sống.

Phụ nữ hãy nhớ hạnh phúc, cuộc đời nằm trong tay mỗi người chứ không phải là do người khác quyết định. Bố mẹ sinh ra chúng ta, nuôi nấng nên người là mong cho chúng ta được hạnh phúc chứ không phải muốn chúng ta bị người khác đối xử tệ bạc.

Thế nên phụ nữ à muốn sống tốt, hạnh phúc phải nhẫn tâm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhẫn nhịn để sống tốt, nhẫn nhịn để được hạnh phúc và nếu sự nhẫn nhịn mà vẫn không làm hài lòng người khác thì hãy mạnh dạn dứt khoát để tìm kiếm lại hạnh phúc cho chính mình!

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