Phụ nữ muốn sống nhẹ nhõm, bình thản nhất định phải thường xuyên ‘vứt’ 4 thứ này

Phụ nữ yêu 20/05/2020 05:18

Muốn sống hạnh phúc, sống “sảng khoái” với chính mình, nhẹ nhõm trước cuộc đời, tự do tự tại, phụ nữ phải thường xuyên vứt đi những thứ dư thừa này.

Cuộc sống của con người cũng có “lưu lượng bộ nhớ” nhất định như một chiếc điện thoại. Nếu không thường xuyên xóa đi những thứ không cần thiết, cuộc sống của bạn sẽ ì ạch, nặng nề, trái tim của bạn cũng sẽ mệt mỏi, sẽ không còn chỗ trống cho những điều tốt đẹp lưu trú.

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc, nhẹ nhàng và bình thản thì nhất định phải thường xuyên vứt đi những thứ này.

“Rác”

“Rác” là những thứ đã không còn cần thiết cho cuộc sống của bạn. Dù nó có từng quan trọng với bạn thế nào, dù bạn đã từng cất giữ nó cẩn thận trong thời gian bao lâu, thì  cũng không nên giữ lại. Những thứ vô dụng nếu cứ vô tình được chất chồng thì khi phát hiện ra, bạn cũng chỉ thấy nặng nề và khó chịu.

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Khi bạn biết vứt bỏ những thứ không cần thiết, dù là về vật chất hay tinh thần, bạn sẽ thấy cuộc sống và tâm hồn cũng gọn gàng và thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như, những tấm hình về người cũ, những kỷ niệm không vui, những vật dụng không còn sử dụng… Khi bạn biết vứt bỏ những thứ không cần thiết, dù là về vật chất hay tinh thần, bạn sẽ thấy cuộc sống và tâm hồn cũng gọn gàng và thoải mái hơn.

Những cảm xúc tiêu cực

Bạn bị tiếng khóc của con đánh thức sớm hơn thời gian tỉnh giấc mỗi ngày, vậy là bạn cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ. Trên đường đến công ty, vì va quẹt xe với người khác mà bạn lại càng thấy bực tức hơn… Mỗi ngày đều có những chuyện khiến bạn không hài lòng như thế, dù là nhỏ nhặt, dù là chẳng có gì nghiêm trọng.

Nhưng những cảm xúc tiêu cực sẽ dần khiến bạn thấy mệt mỏi. Lâu dần, nếu không thanh lọc chúng, bạn sẽ chỉ cảm thấy không hạnh phúc, khó hài lòng với những gì mình có. Thậm chí, bạn dễ mắc các chứng rối loạn lo âu, dễ hoảng sợ, suy nghĩ tiêu cực.

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Một người phụ nữ hạnh phúc thường có quy tắc giữ cảm giác hạnh phúc trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà hạnh phúc thường có quy tắc giữ cảm giác hạnh phúc riêng. Họ không để những chuyện buồn phiền vụn vặt trong lòng quá lâu. Đó là cách để có một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái.

Những mối quan hệ “độc hại”

Những mối quan hệ “độc hại” thường không có kết quả và bào mòn đi cảm giác hạnh phúc của bạn. Dù là quan hệ bạn bè thân thiết hay tình yêu, chỉ thật sự giúp bạn tốt hơn, vui vẻ hơn mới đáng để bạn bỏ tâm sức giữ gìn.

Bạn có nhiều hay ít bạn không quan trọng bằng việc có những người bạn thật sự chân thành. Bạn cô đơn mà vui vẻ vẫn tốt hơn là trong một mối quan hệ chỉ làm bạn buồn phiền, tuyệt vọng. Chẳng ai không sống nổi khi thiếu ai, nhưng chúng ta có thể chết nếu không thể hạnh phúc.

Vì thế, hãy chọn lọc những ai thật sự quý giá để giữ bên người. Người đàn bà bất hạnh thường là vì chọn sai những mối quan hệ xung quanh và không biết “vứt” đi những mối quan hệ độc hại.

Những lo lắng không đáng có

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Không ai sinh ra là hạnh phúc một đời, đều là cố gắng và kiên trì giữ lấy bình yên cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có nhiều mối lo. Lo bản thân già đi, lo con cái chưa trưởng thành, lo người ta soi mói… Nhưng rốt cuộc thì những nỗi lo này cũng không khiến mọi chuyện thay đổi hay tốt hơn.

Ôm vào người quá nhiều nỗi lo, phụ nữ sẽ càng tự rút dần cảm giác hạnh phúc. Thay vì vậy, hãy hạnh phúc và nỗ lực cho hiện tại. Một người phụ nữ sống hạnh phúc không hẳn là người không có những lo toan, nghĩ suy. Chỉ là họ không để những lo lắng trở thành gánh nặng, để dành sức hành động và cố gắng.

Kỳ thực, sống hạnh phúc là một sự lựa chọn cũng cần can đảm và sự kiên trì. Không ai sinh ra là hạnh phúc một đời, đều là cố gắng và kiên trì giữ lấy bình yên cho chính mình.

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