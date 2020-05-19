Tâm sự của người phụ nữ ly hôn không muốn bước vào hôn nhân lần nào nữa

Có người từng hỏi tôi, có định lấy chồng lần hai hay không? Họ cho rằng tôi cần một người chồng để cùng tôi lo cho cha mẹ và con gái nhỏ của tôi. Họ nghĩ rằng phụ nữ nuôi con một mình đã khổ, huống hồ còn phải lo cho cha mẹ già. Nhưng với những lý do này, tôi nghĩ mình thật sự không muốn lấy chồng lần nữa.

Tôi là người phụ nữ ly hôn 35 tuổi, làm mẹ đơn thân của một con gái 4 tuổi. Tôi đã ly hôn chồng 3 năm. Tôi không phải là người phụ nữ quá ưu tú và nhiều tiền. Nhưng từ khi ly hôn chồng, trở về với cha mẹ ruột, tôi cũng có thể kiếm tiền và có cuộc sống ổn định. Cuộc sống của 4 người chúng tôi không dư dả, cũng không thiếu thốn.

Huống hồ tôi đã 35 tuổi. Thời gian yêu, chung sống và biết hết bản chất của một người, chẳng biết được sẽ mất bao lâu. Tôi không đủ lòng tin, cũng không còn nhiều thời gian để kiếm tìm nữa. Nếu đi một bước nữa mà không chắc kết quả, thì tôi thà cứ đứng yên ở vị trí ban đầu.

Tôi không vì ly hôn mà nghĩ rằng trên đời này không có đàn ông tốt. Người chồng cũ của tôi ban đầu cũng rất tốt. Chỉ là, khi sống cùng nhau, anh ta đã không còn như thế nữa. Tôi mất 2 năm yêu nhau và 2 năm chung sống cùng để biết anh ta không tốt như mình nghĩ. Tôi chợt nhận ra, tìm một người đàn ông thật sự tốt không hề dễ dàng.

Kiếm tiền, nuôi con, chăm sóc cha mẹ cũng đã “ngốn” nhiều tâm sức của tôi

Thăng tiến và có thêm tiền không phải là việc dễ dàng với phụ nữ bình thường, đặc biệt là người ly hôn và có con nhỏ như tôi. Rất nhiều cơ hội chưa kịp đến tay tôi đã vội quay đi vì lý do đó. Tôi càng phải cố gắng nhiều hơn người khác.

Một ngày 8 tiếng ở chỗ làm, khi trở về nhà tôi luôn ước mình có nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và con mình. Cha mẹ tôi đã tổn thương nhiều khi biết tôi ly hôn. Dù hai người không nói gì nhưng tôi biết họ thật sự đã lo nghĩ rất nhiều. Con gái tôi đang tuổi ăn tuổi nói, luôn cần tôi bên cạnh. Mỗi tối, tôi đều muốn nấu một món đơn giản cho họ ăn, kể những chuyện gì, tâm tình cùng họ.

Tâm sức của tôi đều hoàn toàn đặt vào công việc và gia đình như thế. Tôi còn đâu ra thời gian, cố gắng để tìm và yêu một người đàn ông khác? - Ảnh minh họa: Internet

Một ngày của tôi từ sáng đến tối đều như thế. Tâm sức của tôi đều hoàn toàn đặt vào công việc và gia đình như thế. Tôi còn đâu ra thời gian, cố gắng để tìm và yêu một người đàn ông khác?

Tôi không muốn sinh thêm con

Ngay cả khi có một người đàn ông thật sự tốt và muốn lấy tôi, tôi cũng không thể gật đầu. Đến độ tuổi này, tôi thấy mình đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thậm chí là thực tế trong mắt người khác. Tôi không thể yêu con của người khác như con của mình. Tôi cũng biết chẳng có người đàn ông nào có thể yêu con tôi như con ruột của anh ta. Vì thế, chuyện rổ rá cạp lại thật không khả thi, vì ai cũng ích kỷ, ai cũng muốn tốt nhất cho con của mình.

Và chuyện sinh thêm một đứa trẻ nữa? Tôi không còn trẻ, sinh và nuôi ra một đứa trẻ nữa sẽ tốn thêm vài năm của tôi, cùng với việc nuôi con gái hiện tại, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng, tôi không đủ sức lực và dũng khí. Tôi càng nặng nề trách nhiệm và mệt mỏi, cha mẹ tôi lại càng già, tôi làm sao có thể nỡ lòng để họ phải trông thêm một đứa trẻ nữa?

Với lại, nếu không thể có may mắn lần nữa, tôi lại phải ly hôn, thì có phải tôi sẽ một mình nuôi hai đứa trẻ?

Tôi không muốn bước vào hôn nhân, cuộc sống tôi đã từng trải qua

Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều. Tôi đã không còn cảm giác an toàn với hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn đối diện với quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôi không muốn sống tháng ngày để họ hàng bên chồng xét nét, soi mói. Tôi ngán phải càm ràm với những thói xấu của chồng và trở thành một người vợ lắm lời. Tôi chán phải thấy cảnh vợ hì hục làm việc, còn chồng lại rảnh rỗi thảnh thơi. Tôi mệt với việc có một ông chồng thích có con, nhưng lại lười trông con…

Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn với trái tim và thể xác từng chết mòn trong hôn nhân. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều. Tôi đã không còn cảm giác an toàn với hôn nhân. Với tôi lúc này, có thể kiếm tiền thật nhiều, gia đình bốn người với cha mẹ và con khỏe mạnh đã là điều hạnh phúc nhất.