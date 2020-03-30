3 thứ không thể thiếu trong hôn nhân, đặc biệt vì thiếu điều cuối cùng mà vợ chồng ly hôn

Phụ nữ yêu 30/03/2020 05:14

Hôn nhân là nơi không nhiều màu sắc, nhưng phải có thực tế, có sự rung động. Có 3 thứ trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu.

Hôn nhân là nơi một tình yêu quá lãng mạn không thế sống sót, một trí óc quá gai góc không thể dung thân, hay một trái tim quá nhiều đổi thay không thể chịu nổi. Hôn nhân là nơi không nhiều màu sắc, nhưng phải có thực tế, có sự rung động. Có 3 thứ trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu.

Tiền

Bạn không cần tiền để tìm thấy tình yêu, nhưng phải có tiền để duy trì hôn nhân. Khi bước vào hôn nhân, tình yêu không thể cho bạn những bữa ăn nhìn nhau mà không bực dọc. Tình yêu không thể mua sữa tã, tập sách, những khóa học hữu ích cho con. Tình yêu cũng không thể cho vợ chồng cảm giác thỏa mãn riêng về nhu cầu vật chất, tài chính. Người ta cần tình yêu để muốn lấy nhau, nhưng phải có tiền để muốn ở bên nhau cả đời.

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Khi lấy tiền là mục tiêu phấn đấu, vợ chồng sẽ càng cố gắng, hoàn thiện, càng cho nhau lòng tin, đồng cam cộng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy tiền là mục tiêu phấn đấu, vợ chồng sẽ càng cố gắng, hoàn thiện, càng cho nhau lòng tin, đồng cam cộng khổ. Không cần vì tiền mà bất chấp tất cả, nhưng cùng vì gia đình nỗ lực đó là lúc vợ chồng tin chắc không thể thiếu nhau.

Vì thế, đừng nghĩ hôn nhân không có tiền sẽ ổn yên, đừng nghĩ người chồng không có chí cầu tiến, không biết kiếm tiền sẽ cho bạn hạnh phúc.

Lòng chung thủy

Nền tảng chung thủy đảm bảo cho hạnh phúc gia đình, an toàn sức khỏe và tương lai trưởng thành của con trẻ. Khi vợ chồng chung thủy, sẽ không có những bê bối ngoài luồng, không phân tâm trong sự nghiệp, việc chăm sóc con cái, cùng quá trình hoàn thiện bản thân. Khi hôn nhân chung thủy, vợ chồng sẽ làm được nhiều hơn, cũng có thời gian tận hưởng nhiều hơn.

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Vợ chồng phải có cam kết chung thủy cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng phải có cam kết chung thủy cùng nhau. Đừng cho nhau suy nghĩ chung thủy nằm ở quyết định của trái tim. Khi đã lập gia đình, chung thủy là trách nhiệm, bản lĩnh của một người trưởng thành.

Đích đến của hôn nhân viên mãn không phải là cảm xúc mãnh liệt, tình yêu nồng nhiệt, mà là cùng người đi qua tuổi trẻ, sinh con cùng mình sống một đời trọn vẹn.

Điều cuối cùng, đặc biệt không thể thiếu là sự cảm động

Khi bước vào hôn nhân, tình yêu có thể không còn được như thuở yêu đương. Tình yêu sẽ dần bớt nồng nhiệt, mê say, nhớ mong hơn. Nhưng có một điều trong tình yêu không thể thiếu, chính là sự cảm động.

Không cần phải làm gì to tát, phô trương mới có thể khiến nhau cảm động. Giữa đêm bệnh tật, có một người đưa mình ly nước, viên thuốc, đó là cảm động. Khi cuộc sống khắc nghiệt, vất vả, có một người đồng hành cùng mình, đó là cảm động. Khi bản thân yếu đuối, tuyệt vọng nhất, có một người hiểu mình đã cố gắng rất nhiều, đó cũng là cảm động.

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Trong hôn nhân, không thể thiếu trách nhiệm, gánh nặng, mệt mỏi, nhưng cũng không thể thiếu sự cảm động - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, không thể thiếu trách nhiệm, gánh nặng, mệt mỏi, nhưng cũng không thể thiếu sự cảm động. Cảm động để biết bạn đời là cùng chia ngọt sẻ bùi, không rời đi, không phản bội. Cảm động để thấy may mắn vì tìm được một người duy nhất cùng mình già đi, cùng mình sống tốt hơn. Cảm động để hiểu có rất nhiều người tốt hơn, nhưng mình đã chọn đúng một người đặc biệt nhất. Cảm động để trong những năm tháng dài đằng đẵng hôn nhân là điều duy nhất mình phải giữ đến cùng.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có thể thiếu mê say, nồng nhiệt, nhưng không thể thiếu cảm động.

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Từ khóa:   hôn nhân chung thủy hôn nhân viên mãn hôn nhân lâu dài

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