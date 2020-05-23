Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết sống vô tâm như đàn ông

Phụ nữ yêu 23/05/2020 10:41

Chồng đi nhậu thì mình hẹn bạn bè cà phê tán gẫu. Chồng không ăn cơm nhà thì mình dắt con xuống phố dạo chơi. Thay vì than vãn, rầu rĩ hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Phụ nữ muốn hạnh phúc, đôi khi phải biết sống vô tâm và ích kỷ một chút.

Phụ nữ dù là ai, dù xuất thân giàu nghèo thế nào cũng mong muốn cuộc đời mình có được một tấm chồng tốt, một chỗ dựa bình yên. Thế nhưng, đàn bà lấy chồng có được bao nhiêu người có phúc phần đó? Ngược lại, đàn bà đau khổ, dằn vặt về chính người đàn ông vô tâm của mình lại nhiều. Tại sao phụ nữ lại khó có hạnh phúc? Phải chăng vì họ yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, luôn dốc lòng dốc sức cho gia đình nhiều hơn đàn ông?

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Đàn bà lấy chồng, có bao nhiêu người được hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muôn đời luôn hạnh phúc hơn phụ nữ. Dù kết hôn hay chưa kết hôn, cuộc sống của họ cũng ít bị xáo trộn. Dù có vợ con họ vẫn không đánh mất thú vui của bản thân mình. Những cuộc vui chơi trước đây họ vẫn không từ bỏ, những cuộc nhậu nhẹt với anh em họ vẫn luôn xuất hiện. Những niềm đam mê như đá banh, chơi bida, chơi game… họ sẽ không để mất đi. Đàn ông hạnh phúc hơn phụ nữ bởi họ luôn sống cho mình, luôn nghĩ cho bản thân.

Phụ nữ chúng ta khó hạnh phúc bởi những bổn phận và trách nhiệm. Có chồng con rồi bao nhiêu thú vui xếp lại, những cuộc hẹn với bạn bè thưa thớt dần. Phụ nữ dần hà tiện với bản thân từ thỏi son đến đôi giày đẹp. Chúng ta thường nghĩ rằng: “Có chồng con rồi mình phải sống khác đi. Mình phải sống cho con, cho gia đình. Phải biết vun vén, biết tiết kiệm để lo toan cho gia đình”. Không ai bắt chúng ta phải làm một người đàn bà công dung ngôn hạnh, bó hẹp cuộc sống quanh 4 bức tường đầy dầu mỡ. Nhưng chính đàn bà lại tự làm khổ mình. Càng cầu toàn, càng đảm đang thì phụ nữ lại càng khó có hạnh phúc.

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Đàn ông có vợ nhưng không hy sinh thú vui của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng thường biến thành những người phụ nữ hy sinh đến cạn kiệt sức lực. Dĩ nhiên, có chồng có con rồi phụ nữ phải biết vun vén, lo toan nhưng không có nghĩa là hy sinh và quên mất đi cuộc sống riêng của mình. Hãy nhìn mình trong gương và tự hỏi: Mình đã sống một cuộc đời giống như bản thân mình mơ ước?

Đàn bà chúng ta luôn có tâm lí chờ đợi. Chờ con lớn, chờ mai mốt khá giả một tí, chờ có nhà có xe thì khi ấy cho mình nghỉ ngơi, du lịch, gặp gỡ bạn bè cũng chưa muộn. Nhưng thời gian tàn nhẫn lắm. Bạn bè chẳng ngồi đó mà đợi chờ một cái hẹn của ta. Những thú vui son rỗi khi về già cũng trở nên lạc nhịp. Làn da nhăn nheo, cơ thể già nua dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền cũng chẳng thể níu kéo thanh xuân.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết sống ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta thường cho rằng đàn ông nông cạn, thậm chí là ngu ngốc khi xếp vợ con sau những thú vui. Nhưng dù chúng ta có chê bai, có nói thế nào đi nữa thì đàn ông vẫn cứ hạnh phúc theo cách của họ. Có chăng phụ nữ chúng ta hãy biết sống ích kỉ một chút, yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa để có một cuộc sống dễ chịu hơn.

Chồng đi nhậu thì mình hẹn bạn bè cà phê tán gẫu. Chồng không ăn cơm nhà thì mình dắt con xuống phố dạo chơi. Thay vì than vãn, rầu rĩ hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng sống quá hy sinh để rồi trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, héo úa.

Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc thì ít còn kẻ rơi nước mắt lại nhiều

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Đàn bà lấy chồng, không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực của họ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

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