Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc thì ít còn kẻ rơi nước mắt lại nhiều

Phụ nữ yêu 22/05/2020 10:33

Đàn bà lấy chồng, không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực của họ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

Đàn bà lấy chồng, có ai không từng mơ mộng, không vẽ nên những viễn cảnh hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình? Có ai không tin vào sự lựa chọn về người đàn ông sẽ là chỗ dựa, là bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình? Thế nhưng, có những cuộc hôn nhân chỉ vui vẻ trong ngày cưới. Còn sau đó là chuỗi ngày buồn bã, cô đơn. Phụ nữ lấy chồng mới hiểu rằng hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười.

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Đàn bà lấy chồng, có ai không tin tưởng vào người đàn ông mình hết mực thương yêu? - Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngưỡng cửa nhà chồng, người đàn bà đã để lại những tháng vui vẻ, hồn nhiên nhất cuộc đời. Quãng thời gian bình yên nhất chính khi còn sống với cha mẹ. Được bảo bọc, yêu thương mà chẳng cần phải nhìn mặt ai mà sống. Cởi bỏ bộ quần áo lộng lẫy cô dâu, người phụ nữ đã bước sang trang mới của cuộc đời. Bây giờ phụ nữ phải quàng lên vai bao bổn phận và trách nhiệm của làm vợ, làm dâu.

Mỗi ngày một ít, nhận lấy sự vô tâm, vô tình từ chồng đàn bà dần dần chấp nhận và thích nghi với nó. Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc, còn là nỗi khổ tâm, dằn vặt bởi chính người đàn ông mình yêu thương nhất. Là những đêm nằm cạnh chồng mà rơi nước mắt. Là những lần tưởng nghẹt thở vì không ngờ chồng có thể thốt ra những câu nói bạc lòng như thế. Là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là cuộc mưu sinh mệt nhoài. Là những lần hối hận vì trót trao gửi cuộc đời cho một người đàn ông rất tệ.

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Hôn nhân còn là nỗi khổ tâm, dằn vặt khôn nguôi về những vô tâm, vô tình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn một cô gái độc thân và một người đàn bà kết hôn 5 năm sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Có thể họ cùng tô son đỏ, diện những bộ quần áo đẹp nhưng đôi mắt và nụ cười không giấu được nội tâm. Gái chưa chồng, vui thật sự, cười thật sự. Đàn bà lấy chồng, ngồi giữa bạn bè, giữa những cuộc vui lòng vẫn thôi vướng bận gia đình. Không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực một người phụ nữ bằng một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

“Hôn nhân giống như một canh bạc”, đàn bà lấy chồng mới thấm thía rằng người ta nói câu đó chẳng phải để vui miệng. Càng ngày, phụ nữ nhìn nhận về hôn nhân và việc lấy chồng với đôi mắt thực tế và “bi kịch” hơn. Bởi rất hiếm hiếm người phụ nữ nào may mắn, xinh đẹp, có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, gặp được một người chồng tử tế , thương yêu. Chỉ thấy rằng, phụ nữ sau khi lấy chồng thì hay than vãn, hay rơi nước mắt, niềm vui ít đi mà nỗi buồn nhân lên từng ngày. Chẳng phải phụ nữ hay than vãn mà đó chính là cuộc sống thật sự của họ.

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Có người đàn ông nào thấu hiểu và chia sẻ với vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân với phụ nữ đầy khó khăn và đánh đổi là thế mà có mấy người đàn ông thấu hiểu và sẻ chia với vợ của mình? Chỉ cần anh quan tâm một chút, đối đãi tốt một chút thì người vợ của anh đã có thể luôn nở nụ cười hiền dịu. Nhưng tiếc thay, đàn bà lấy chồng, kẻ khóc luôn nhiều hơn những người giữ được nụ cười.

Nhờ ly hôn chồng, tôi mới xinh đẹp và vui vẻ như ngày hôm nay

Nhờ ly hôn chồng, tôi mới xinh đẹp và vui vẻ như ngày hôm nay

Nhìn mình trong gương không còn là người đàn bà phiền muộn, sầu não ngày nào mà là người phụ nữ xinh đẹp và tự do. Là người đàn bà ly hôn, tôi mới sống vui vẻ và lạc quan như ngày hôm nay chứ không phải sống mòn trong hôn nhân không hạnh phúc.

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Từ khóa:   hôn nhân không hạnh phúc chồng vô tâm chồng tệ bạc

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