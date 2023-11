Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc thì ít còn kẻ rơi nước mắt lại nhiều

“Hôn nhân giống như một canh bạc”, đàn bà lấy chồng mới thấm thía rằng người ta nói câu đó chẳng phải để vui miệng. Càng ngày, phụ nữ nhìn nhận về hôn nhân và việc lấy chồng với đôi mắt thực tế và “bi kịch” hơn. Bởi rất hiếm hiếm người phụ nữ nào may mắn, xinh đẹp, có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, gặp được một người chồng tử tế , thương yêu. Chỉ thấy rằng, phụ nữ sau khi lấy chồng thì hay than vãn, hay rơi nước mắt, niềm vui ít đi mà nỗi buồn nhân lên từng ngày. Chẳng phải phụ nữ hay than vãn mà đó chính là cuộc sống thật sự của họ.

Có người đàn ông nào thấu hiểu và chia sẻ với vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân với phụ nữ đầy khó khăn và đánh đổi là thế mà có mấy người đàn ông thấu hiểu và sẻ chia với vợ của mình? Chỉ cần anh quan tâm một chút, đối đãi tốt một chút thì người vợ của anh đã có thể luôn nở nụ cười hiền dịu. Nhưng tiếc thay, đàn bà lấy chồng, kẻ khóc luôn nhiều hơn những người giữ được nụ cười.