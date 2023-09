Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định ĐỪNG CHỜ CƠM CHỒNG nếu anh ta về muộn

Một người vợ hiền dâu thảo trong mắt người đời là mẫu phụ nữ dịu dàng, chịu thương chịu khó, hi sinh tất cả vì chồng vì con. Đấy là người vợ sáng mở mắt ra đã chui vào góc bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đút cho con ăn, sau đấy mới quệt vội chút son và tất tả thay quần áo đi làm, đưa con đi học. Lắm khi, họ chẳng kịp nhét gì vào bụng trong khi chồng họ vẫn nhởn nhơ vừa nhâm nhi café vừa đọc báo giết thời gian.

Vậy nhưng, phụ nữ đừng bao giờ cố chấp nhịn đói chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh khi anh ấy về muộn lại không báo trước. Trong khi bạn tự hành hạ chính mình thì chồng bạn đang chén thù chén tạc ngoài kia, mặc vợ lo lắng bất an ở nhà cũng chẳng thèm nhấc điện thoại nhắn lấy vài chữ “hôm nay anh có hẹn đi uống bia với đồng nghiệp, em và con ăn tối trước đi nhé. Anh sẽ tranh thủ về sớm, yêu hai mẹ con”.

Càng dung túng, càng dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của chồng phụ nữ càng khó có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nếu đã vô tâm đến mức chẳng hề quan tâm đến những lắng lo, tủi thân và thua thiệt mà vợ mình phải nếm trải thì anh ta đã quá quắt không tưởng. Bởi lẽ, hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có trách nhiệm, nghĩa vụ và cả sự trân trọng dành cho nhau.

Một khi chồng đã không biết nghĩ cho vợ thì chị em đừng tiếp tục hi sinh vô nghĩa nữa. Đừng chờ cơm chồng nếu anh ta về muộn, hãy lấp đầy dạ dày của mình, sau đó nằm đắp mặt nạ và đóng cửa đi ngủ đúng giờ. Bạn chẳng việc gì phải chờ cửa một người chồng đi nhậu say xỉn mặc kệ vợi con cả. Hãy dửng dưng thì may ra chồng mới tỉnh ngộ, mới thấy mình đã sai trái nhường nào.

Càng dung túng, càng dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của chồng phụ nữ càng khó có được hạnh phúc. Bởi nếu ngay chính họ cũng không yêu thương, trân trọng bản thân thì sao họ có thể đòi hỏi điều ấy từ người khác, kể cả chồng mình chăng nữa.