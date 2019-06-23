Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định ĐỪNG CHỜ CƠM CHỒNG nếu anh ta về muộn

Phụ nữ yêu 23/06/2019 16:30

Phụ nữ hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình chứ không phải tấm chồng, dù đã kết hôn hay độc thân bạn cũng hãy nhớ thật kỹ điều ấy.

Muốn hạnh phúc phụ nữ đừng dại chờ cơm chồng với cái bụng đói meo, bởi nếu yêu thương, trân trọng bạn anh ấy đã không về muộn.

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Phụ nữ hạnh phúc sẽ không bao giờ ôm con ngồi đờ đẫn bên mâm cơm nguội lạnh chờ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ hiền dâu thảo trong mắt người đời là mẫu phụ nữ dịu dàng, chịu thương chịu khó, hi sinh tất cả vì chồng vì con. Đấy là người vợ sáng mở mắt ra đã chui vào góc bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đút cho con ăn, sau đấy mới quệt vội chút son và tất tả thay quần áo đi làm, đưa con đi học. Lắm khi, họ chẳng kịp nhét gì vào bụng trong khi chồng họ vẫn nhởn nhơ vừa nhâm nhi café vừa đọc báo giết thời gian.

Một người vợ hiền trong mắt thiên hạ là người phụ nữ sau giờ tan tầm sẽ vội vã đón con. Sau đấy, họ sẽ len lỏi vào khu chợ để mua thức ăn và về nhà quay vòng vòng trong bếp chế biến một bữa ăn đủ 3 món mặn, canh, rau thật ngon dọn sẵn lên bàn. Tiếp đến, người vợ mới tắm rửa cho con và thay quần áo cho mình để ngồi đờ đẫn bên mâm cơm chờ chồng.

phu nu hanh phuc
Trong khi bạn tự hành hạ chính mình thì chồng bạn đang chén thù chén tạc ngoài kia, mặc vợ lo lắng bất an ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quan trọng bữa cơm gia đình là phải. Bởi trong mâm cơm ấy vợ chồng sẽ có thời gian trò chuyện với nhau về một ngày làm việc mệt mỏi và đầy sóng gió ngoài kia. Đấy cũng là khoảng thời gian con trẻ kể cho bố mẹ nghe về một ngày học tập của chúng. Nhờ thế mà gia đình sẽ thêm gắn kết, bền chặt và thấu hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn.

Vậy nhưng, phụ nữ đừng bao giờ cố chấp nhịn đói chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh khi anh ấy về muộn lại không báo trước. Trong khi bạn tự hành hạ chính mình thì chồng bạn đang chén thù chén tạc ngoài kia, mặc vợ lo lắng bất an ở nhà cũng chẳng thèm nhấc điện thoại nhắn lấy vài chữ “hôm nay anh có hẹn đi uống bia với đồng nghiệp, em và con ăn tối trước đi nhé. Anh sẽ tranh thủ về sớm, yêu hai mẹ con”.  

phu nu hanh phuc
Càng dung túng, càng dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của chồng phụ nữ càng khó có được hạnh phúc  - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nếu đã vô tâm đến mức chẳng hề quan tâm đến những lắng lo, tủi thân và thua thiệt mà vợ mình phải nếm trải thì anh ta đã quá quắt không tưởng. Bởi lẽ, hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có trách nhiệm, nghĩa vụ và cả sự trân trọng dành cho nhau.

Một khi chồng đã không biết nghĩ cho vợ thì chị em đừng tiếp tục hi sinh vô nghĩa nữa. Đừng chờ cơm chồng nếu anh ta về muộn, hãy lấp đầy dạ dày của mình, sau đó nằm đắp mặt nạ và đóng cửa đi ngủ đúng giờ. Bạn chẳng việc gì phải chờ cửa một người chồng đi nhậu say xỉn mặc kệ vợi con cả. Hãy dửng dưng thì may ra chồng mới tỉnh ngộ, mới thấy mình đã sai trái nhường nào.

Càng dung túng, càng dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của chồng phụ nữ càng khó có được hạnh phúc. Bởi nếu ngay chính họ cũng không yêu thương, trân trọng bản thân thì sao họ có thể đòi hỏi điều ấy từ người khác, kể cả chồng mình chăng nữa.

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