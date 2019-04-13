Phụ nữ làm gì trước những níu kéo ‘điên cuồng’ từ người cũ?

Và cũng có những người đàn ông đến tận khi đánh mất người phụ nữ của mình rồi mới hối hận. Nhưng thay vì chúc cho người cũ có một hạnh phúc mới, họ lại dùng trăm phương ngàn kế để níu kéo, kèm theo là thù hận và oán trách. Đó không còn là tình yêu, mà là chiếm hữu. Điều làm người ta nhớ nhất không phải là đã yêu nhau nhiều và tha thiết thế nào mà là đã cư xử với nhau ra sao khi buông tay.

Chẳng ai muốn yêu nhau rồi lại có lúc đành phải buông tay. Nhưng duyên nợ ngắn ngủi, luôn có nhiều lý do mà người ta buộc phải rời xa nhau. Có những người khi đã chọn rời đi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt đối phương. Có người vẫn còn yêu thương mà đành âm thầm dõi theo người còn lại. Cũng có người bi lụy vì không chấp nhận được cái kết.

Ngay cả khi bạn bị phản bội và chọn cách rời đi, cũng đừng bao giờ dùng lời lẽ cay nghiệt với đối phương. Khi đã đi đến quyết định chia tay, hãy khéo léo nhưng dứt khoát. Hãy để đối phương hiểu bạn đã có quyết định riêng của mình, với những lý do chính đáng và bạn sẽ không bao giờ quay lại.

Nếu bạn là người phụ nữ đang lâm vào tình trạng thế này, hãy nhớ những điều sau:

Nhẹ nhàng, kiên quyết buông tay và đừng tỏ ra cao thượng hay thương hại đối phương. Chỉ có tình yêu thôi sẽ không đủ để hai con người ở cạnh nhau lâu dài. Buông tay là cách tốt nhất trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ. Và cũng đừng quá phũ phàng gạt hết những tình cảm đã từng có với nhau. Cách ra đi nhẹ nhàng nhất là bình thản nói một lời tạm biệt để khép lại một cuộc hành trình cùng nhau.

Giữ vững quyết định và kiên quyết từ chối

Tình cảm đã từng có với nhau không thể nói bỏ là hết. Nhưng nếu bạn đã quyết định buông tay thì đừng yếu lòng, dù đối phương có tỏ ra đau khổ yếu đuối đến nhường nào. Điều tệ nhất trong một mối quan hệ là giữ thì không thể mà buông thì không nỡ. Nếu mềm lòng thì bạn sẽ vướng vào một mối quan hệ dùng dằng không có kết quả. Lúc đó, bạn không chỉ buồn phiền, còn tự đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc thật sự dành cho mình.

Điều tệ nhất trong một mối quan hệ là giữ thì không thể mà buông thì không nỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nhất định phải kiên quyết với những níu kéo từ đối phương. Hãy nghĩ về lý do bạn muốn chia tay, hơn là những tình cảm đã qua. Đôi khi với đàn ông, lời chia tay của phụ nữ động chạm nhiều đến tự ái của họ. Điều bạn nên làm lúc này là hãy từ tốn buông tay họ, cho họ thời gian để chấp nhận, nhưng trong lòng phải kiên quyết hơn bao giờ hết.

Và đừng bao giờ tỏ thái độ chán ghét, khinh miệt đối phương, cho dù họ từng làm điều gì có lỗi với bạn. Hãy chọn những từ ngữ lịch sự và tôn trọng nhất. Vì nếu bạn cho họ những lời chia tay cực đoan, họ có thể đáp trả lại bằng những cách níu kéo cực đoan không kém.

Ranh giới rõ ràng cho hai người khác lối

Với nhiều phụ nữ muốn ly hôn, đau lòng nhất chính là vẫn còn day dưa với người cũ, thậm chí là có con khi đã muốn kết thúc. Điều này chỉ càng khiến tình hình tệ hơn.

Tốt nhất là phải rạch ròi rõ ràng với người cũ một khi bạn đã muốn ra đi. Đừng để sự gần gũi thân mật ngày cũ khiến bạn mềm lòng. Đã buông tay thì đừng gặp mặt thân thiết, cũng đừng quá gần gũi để tạo cơ hội cho người cũ.

Đã buông tay thì đừng gặp mặt thân thiết, cũng đừng quá gần gũi để tạo cơ hội cho người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhờ đến sự can thiệp của người khác hay pháp luật khi cần

Nếu người cũ mù quáng cố chấp, bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của người thân hay bạn bè, hoặc có thể là pháp luật. Đoạn tình cảm cũ có thể từng rất đẹp, nhưng đừng vì vậy mà để người cũ làm hại đến hiện tại của bạn. Điều bạn nên làm là bảo vệ bản thân và cuộc sống mình đang có. Bất cứ lúc nào thấy ở người cũ những biểu hiện đe dọa đến an toàn, hạnh phúc của bạn, hãy tìm người giúp đỡ. Vì cực chẳng đã mới phải kết thúc một cuộc tình, một cuộc hôn nhân, hãy bản lĩnh tìm cơ hội hạnh phúc khác cho mình!