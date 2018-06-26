Phụ nữ không khi nào chủ động tiếp cận đàn ông vì 6 lý do này

Phụ nữ yêu 26/06/2018 05:30

Liệu bạn có từng thắc mắc vì sao phụ nữ không chủ động với mình trước? Đây sẽ là lời giải thích!

Sợ bị từ chối

Phụ nữ nào cũng sợ bị từ chối, đó có thể là nỗi sợ lớn nhất với hầu hết phụ nữ . Và câu hỏi họ tự đặt ra luôn là, nếu đối phương không đồng ý thì họ sẽ phải làm sao, họ bị đánh giá thế nào? Và ngay cả khi họ quyến rũ và thu hút thì đây vẫn là câu hỏi họ cân nhắc ít nhiều.

Phụ nữ không khi nào chủ động tiếp cận đàn ông vì 6 lý do này - Ảnh 1
Phụ nữ nào cũng sợ bị từ chối, đó có thể là nỗi sợ lớn nhất với hầu hết phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị đánh giá

Phụ nữ luôn xem xét hành động của mình liệu có bị đánh giá hay phán xét không. Họ thấy bất an, từ đó không muốn chủ động tiếp cận đàn ông. Họ cũng sợ đàn ông nhiều người sẽ xem thường khi phụ nữ mở lời trước. Dù sao, phụ nữ nếu chủ động đôi khi cũng chưa chắc là cá tính trong mắt đàn ông. Hơn hết, phụ nữ sợ ánh mắt đánh giá của người khác. Lời đánh giá từ nhiều người sẽ càng tạo áp lực và sợ hãi cho phụ nữ hơn.

Nếu đối phương đã có người yêu?

Rõ ràng đây sẽ là điều khiến phụ nữ không muốn tiếp cận đàn ông nhất. Vì nếu đối phương đã có người yêu, phụ nữ sẽ vừa thấy xấu hổ, vừa thấy khó xử. Trường hợp này luôn dễ khiến phụ nữ thấy mất mặt và không biết phải làm sao tiếp.

Phụ nữ không khi nào chủ động tiếp cận đàn ông vì 6 lý do này - Ảnh 2
Nếu đối phương đã có người yêu, phụ nữ sẽ vừa thấy xấu hổ, vừa thấy khó xử - Ảnh minh họa: Internet

Đối phương tốt hơn mình

Như ai cũng đắn đo cho việc làm quan trọng nào đó, phụ nữ cũng nghĩ suy để chọn người đàn ông thích hợp cho mình. Đàn ông tốt là một lợi thế. Nhưng nếu phụ nữ nhận định đàn ông quá tốt so với mình, họ sẽ có xu hướng không muốn tiếp cận. Đây là cách họ tính toán rủi ro, sợ mình quá thua thiệt sẽ khó lòng được chấp nhận.

Đàn ông đẹp trai nhưng tính cách không tốt?

Đàn ông đẹp trai thu hút thật nhưng phụ nữ sẽ nghĩ nhiều hơn liệu rằng tính cách của anh ta có tốt như vẻ bề ngoài hay không. Hơn hết, đàn ông càng có ngoại hình thu hút, càng dễ có xu hướng ngoại tình. Phụ nữ sợ rằng khi đã tiếp cận thành công, anh ta sẽ khiến họ tổn thương về sau. Và phụ nữ luôn sợ đau lòng vì đàn ông.

Phụ nữ không khi nào chủ động tiếp cận đàn ông vì 6 lý do này - Ảnh 3
Phụ nữ luôn sợ đau lòng vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Liệu đối phương có biết gì về mình hay quá khứ của mình?

Không ít phụ nữ biết là mình bị thu hút bởi đối phương nhưng họ vẫn kiểm soát để dừng lại. Vì đàn ông có thể là đồng nghiệp, bạn bè hay một ai đó đã quen biết họ lâu năm. Phụ nữ sợ đối phương đã biết về họ, về quá khứ có những điều không tốt. Dù sao nếu đã để lại ấn tượng không tốt thì sẽ không thể bắt đầu bất kì quan hệ gần gũi hơn được. Chính vì suy nghĩ đó khiến phụ nữ không muốn chủ động với đàn ông.

Đàn ông nên biết đâu là ngưỡng an toàn của phụ nữ

Thật ra, phụ nữ không mở lời trước không hẳn vì họ không có cảm tình hay không bị thu hút. Phụ nữ chỉ vì cảm giác không an toàn mà không mở lời trước. Và đàn ông, thay vì để phụ nữ càng khẳng định sự bất an của phụ nữ về mình, hãy chủ động khiến họ thấy an toàn, khiến họ thấy yên tâm khi ở bên mình. Thật ra phụ nữ rất đơn giản, khi thấy đủ an toàn và tin tưởng, họ chắc chắn sẽ chủ động trao cả trái tim cho đàn ông!

Đàn bà khi lấy chồng không nợ ai bất cứ điều gì, vì vậy đừng bao giờ sống thế này

Đàn bà khi lấy chồng không nợ ai bất cứ điều gì, vì vậy đừng bao giờ sống thế này

Phụ nữ ơi, chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì khi mỗi sáng thức dậy đều nghĩ cho chồng con. Chúng ta không làm gì phải cúi đầu chịu đựng ai khi việc trong nhà họ hàng đều lo chu toàn. Chúng ta cũng đâu có làm gì tội tình khi luôn hết lòng vì chồng vì con, phải không?

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