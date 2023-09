Phụ nữ không khi nào chủ động tiếp cận đàn ông vì 6 lý do này

Đàn ông đẹp trai nhưng tính cách không tốt?

Đàn ông đẹp trai thu hút thật nhưng phụ nữ sẽ nghĩ nhiều hơn liệu rằng tính cách của anh ta có tốt như vẻ bề ngoài hay không. Hơn hết, đàn ông càng có ngoại hình thu hút, càng dễ có xu hướng ngoại tình. Phụ nữ sợ rằng khi đã tiếp cận thành công, anh ta sẽ khiến họ tổn thương về sau. Và phụ nữ luôn sợ đau lòng vì đàn ông.

Phụ nữ luôn sợ đau lòng vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Liệu đối phương có biết gì về mình hay quá khứ của mình?

Không ít phụ nữ biết là mình bị thu hút bởi đối phương nhưng họ vẫn kiểm soát để dừng lại. Vì đàn ông có thể là đồng nghiệp, bạn bè hay một ai đó đã quen biết họ lâu năm. Phụ nữ sợ đối phương đã biết về họ, về quá khứ có những điều không tốt. Dù sao nếu đã để lại ấn tượng không tốt thì sẽ không thể bắt đầu bất kì quan hệ gần gũi hơn được. Chính vì suy nghĩ đó khiến phụ nữ không muốn chủ động với đàn ông.

Đàn ông nên biết đâu là ngưỡng an toàn của phụ nữ

Thật ra, phụ nữ không mở lời trước không hẳn vì họ không có cảm tình hay không bị thu hút. Phụ nữ chỉ vì cảm giác không an toàn mà không mở lời trước. Và đàn ông, thay vì để phụ nữ càng khẳng định sự bất an của phụ nữ về mình, hãy chủ động khiến họ thấy an toàn, khiến họ thấy yên tâm khi ở bên mình. Thật ra phụ nữ rất đơn giản, khi thấy đủ an toàn và tin tưởng, họ chắc chắn sẽ chủ động trao cả trái tim cho đàn ông!