Đàn bà khi lấy chồng không nợ ai bất cứ điều gì, vì vậy đừng bao giờ sống thế này

Phụ nữ ơi, chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì khi mỗi sáng thức dậy đều nghĩ cho chồng con. Chúng ta không làm gì phải cúi đầu chịu đựng ai khi việc trong nhà họ hàng đều lo chu toàn. Chúng ta cũng đâu có làm gì tội tình khi luôn hết lòng vì chồng vì con, phải không?

Khi bạn bước về nhà chồng, liệu bạn có làm điều gì có lỗi không? Hay cha mẹ bạn mất đi một người con gái, cha mẹ chồng lại có thêm một người con phụng dưỡng? Chồng bạn có mất gì để có một người vợ chăm lo suốt mấy mươi năm sau này? Hay bạn phải rời gia đình, để về ở với chồng, để chăm sóc cho gia đình chồng?

Phụ nữ có chồng, con đều là tài sản quý giá nhất. Nhưng nên nhớ rằng, nếu một ngày bạn chỉ nghĩ được làm sao để con hạnh phúc, sống với chồng chỉ để vì con thì phần đời còn lại của bạn cốt chỉ là sống tạm.

Thế thì việc gì phải chịu đựng nếu chồng bội bạc, làm gì phải chấp nhận khi mình hết lòng còn người ta lại cạn nghĩa. Thế thì cớ gì phải khổ sở sống với người không trân trọng mình. Phụ nữ lấy chồng là để có người đồng hành yêu thương và sẻ chia, chứ nào phải khổ sở mỏi mòn.

Con cái quý giá thật, nhưng con người ta không thể hạnh phúc khi chỉ sống chỉ vì một ai đó. Bạn muốn con hạnh phúc, bạn phải là người hạnh phúc trước. Không ai đủ sức đem lại hạnh phúc cho người khác, khi bản thân mình vốn chỉ toàn bất hạnh.

Huống hồ, đừng bắt con trẻ mang tội khiến mẹ mình bất hạnh vì chúng. Con trẻ không gánh nổi đâu. Chúng luôn nhạy cảm với yêu thương, luôn biết rốt cuộc cha mẹ chúng sống vì nhau hay vì điều gì khác. Đừng xem thường con, vì một ngày con sẽ trách bạn!

Bạn muốn con hạnh phúc, bạn phải là người hạnh phúc trước - Ảnh minh họa: Internet

Không có lấy một ngày hạnh phúc

Phụ nữ lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng bất hạnh triền miên. Mình lấy chồng, có ngày nước mắt rơi, nhưng nhất định cũng phải có lúc hạnh phúc. Nếu mỗi ngày của bạn chỉ vì chồng khổ sở, chỉ cô đơn một mình gánh vác, chỉ thấy nước mắt tủi hờn, thì đừng lựa chọn cuộc đời như thế. Phụ nữ, ai cũng có quyền hạnh phúc, quan trọng là bạn có lựa chọn hạnh phúc hay không. Bạn chọn lựa sống cùng chồng bất hạnh, hay kết thúc để tìm hạnh phúc mới? Bạn chọn lựa bỏ qua quá khứ để tìm tương lai khác, hay chấp nhận sống mòn từng ngày?

Bạn chọn lựa bỏ qua quá khứ để tìm tương lai khác, hay chấp nhận sống mòn từng ngày? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, lỡ có bất hạnh thì vốn dĩ ai cũng biết rõ mình phải làm gì để tự cứu lấy mình. Chồng ngoại tình, ai cũng nghĩ phải bỏ, nhưng không phải ai cũng làm được. Chồng tệ bạc, ai cũng biết mình chịu không nổi đó, vậy mà cũng không phải ai cũng buông được. Chính là còn ràng buộc, còn mềm lòng, còn buông không đặng.

Nhưng phụ nữ phải nhớ, pnữ lấy chồng như đánh một canh bạc. Thắng thì hạnh phúc mãi về sau, còn thua thì phải “chơi” lại, phải đặt cược lại. Cuộc đời mình không thể đợi ai đến cứu mình được. Đừng bỏ cuộc, đừng cam chịu, đừng đặt hạnh phúc vào hai chữ “duyên số”. Vận mệnh của phụ nữ nằm ở chính mình, chính quyết định và bản lĩnh của mình.