Vì thế, chị em hãy là một người vợ thông minh , bản lĩnh để luôn giữ được bình tĩnh trước mọi vấn đề, kể cả khi phát hiện chồng ngoại tình . Và để giành thế chủ động trong cuộc chiến tay ba, giúp bản thân giảm tổn thương, đau đớn, chị em hãy tham khảo một số “độc chiêu” sau đây khi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài.

Hầu hết phụ nữ đều mất bình tĩnh và không kiểm soát được cảm xúc khi phát hiện chồng có bồ nhí. Thế nên những hành động chị em thường làm chính là chửi bới, đánh ghen, nhiếc móc… Tuy nhiên, những hành động này không chỉ làm chính bản thân vợ bị tổn thương nhiều hơn mà còn là tác nhân khiến chồng chán ghét và ngày càng rời xa vợ, quấn quýt với nhân tình hơn.

Để giải tỏa những sự uất ức, tủi hờn chị em hãy cứ khóc cho thỏa nỗi lòng. Có thể khóc một mình hay tìm đến một người bạn tri kỷ để giãi bày, chia sẻ vấn đề mà mình đang đối mặt. Đừng dại kìm nén nỗi đau trong lòng vì như thế chỉ khiến bạn mù quáng và có thể có những hành động dại dột. Chỉ khi tâm lý được giải tỏa, bạn mới có thể bình tĩnh để có những quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Chắc chắn khi phát hiện chồng ngoại tình, điều đầu tiên phụ nữ cảm nhận chính là sự tổn thương, nỗi đau ngập tràn khắp mọi nơi. Lúc này, dù ở đâu phụ nữ cũng cảm thấy buồn, đau đớn, thậm chí là uất nghẹn. Thế nhưng, vợ thông minh sẽ không bao giờ để bản thân phải âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội đó. Hãy cứ khóc thật thoải mái để vơi bớt nỗi đau, hãy khóc cho lòng được nhẹ nhõm và thanh thản hơn.

Hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng

Sau khi đã bình tĩnh và giải tỏa được tâm trạng, lúc này đây người đàn bà thông minh sẽ cùng chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bởi nếu người vợ không hành động, chắc chắn chồng và nhân tình sẽ không thể chấm dứt mối quan hệ một cách tự giác và dễ dàng được.

Tuy nhiên, để cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, chị em cần giữ bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phương diện. Hãy nhìn nhận lại chính bản thân xem mình có gì làm phật lòng chồng hay vì quá lo cho chồng con mà bỏ bê bản thân sồ sề xấu xí. Bên cạnh đó, cũng cần đứng trên phương diện một người vợ, một người mẹ để nói chuyện.

Hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi bình tĩnh và đứng ở góc độ của người vợ, người mẹ thì chị em mới có thể cùng chồng nói chuyện thẳng thắn để đưa ra hướng giải quyết văn minh nhất. Thậm chí, từ chính cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng, cả hai sẽ nhìn nhận ra những sai lầm, thiếu sót của bản thân đối với người bạn đời.

Bình tĩnh, văn minh, ứng xử khéo léo sẽ giúp bạn dễ dàng kéo được người chồng về với mình, với những đứa con chung của hai người. Tuyệt đối không được nóng giận dẫn đến những hành động xúc phạm chồng khiến anh ấy ngày càng rời xa bạn và hạnh phúc gia đình sẽ sớm đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Hãy làm đẹp và dành nhiều thời gian cho bản thân

Đôi khi chỉ vì những người vợ quá bận rộn với công việc, chồng con mà quên mất bản thân mình. Để rồi bản thân ngày càng luộm thuộm, xấu xí khiến chồng chán, chồng chê. Vì thế, thay vì ôm nỗi đau một mình chịu đựng, hãy giữ tinh thần tích cực. Hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, làm đẹp, thay đổi phong cách trở thành người phụ nữ chín chắn nhưng xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Làm đẹp và dành thời gian cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi bản thân đẹp hơn, hấp dẫn hơn, chắc chắn chồng sẽ có cách nhìn khác về vợ. Và biết đâu đấy, anh ta sẽ nhận ra rằng vợ mình thực sự rất đẹp, rất hấp dẫn, để rồi anh ấy sẽ quấn quýt bên vợ không muốn rời. Thế thì chẳng cần đánh ghen hay làm ầm ĩ mà chồng ngoại tình cũng sẽ tự khắc quay về.