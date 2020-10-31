Phụ nữ khôn ngoan lo giữ 2 thứ này chứ hơi sức đâu… giữ chồng

Dưới đây là những thứ phụ nữ khôn ngoan phải giữ chứ không phải chồng, vì chồng đánh mất rồi có thể tìm được người tốt hơn, còn 2 thứ này mất rồi khó lòng mà tìm lại được.

Cha mẹ là người dưỡng dục và không bao giờ bỏ bạn khi khó khăn. Dù bạn có bị cả thế giới quay lưng, cha mẹ cũng sẽ ở đó và dang rộng vòng tay chờ bạn quay về. Dù ngoài kia có phong ba bão táp đến mấy, dù bị hết người này đến người kia bỏ rơi, cha mẹ cũng sẽ không ruồng bỏ con cái.

Người đàn bà khôn ngoan hơi sức đâu giữ một gã đàn ông tệ bạc. Họ không phí thời gian vào việc phải giữ một người vốn có thể thay đổi. Thay vào đó, họ sẽ chăm chỉ kiếm tiền lo cho cha mẹ cuộc sống đầy đủ nhất.

Thế nên đừng bao giờ bỏ rơi cha mẹ để chạy theo một kẻ vô tâm. Đừng vì một người tệ bạc mà đến sinh mạng cha mẹ ban tặng cũng không màng đến.

Phụ nữ đừng quên công ơn những người dưỡng dục mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ cuộc đời này chỉ có cha mẹ là yêu bạn vô điều kiện. Còn những người khác có điều kiện mới yêu bạn. Nhất là những gã đàn ông tồi tệ, khi bạn đã không còn giá trị, họ sẽ đá bạn đi như một món đồ chơi. Còn cha mẹ, dù bạn có mất tất cả, họ cũng sẽ ở bên cạnh.

Con cái

Cuộc đời phụ nữ có hai thứ phải làm thật tốt đó là đối xử tốt với người sinh ra mình và người mình sinh ra. Ngoài cha mẹ, bạn phải bảo vệ con cái của mình đến cùng. Vì con cái là sinh lực, là nguồn sống giúp bạn có động lực nhiều hơn khi mệt mỏi, khó khăn. Con cái sẽ cùng bạn vượt qua những chuỗi ngày mệt mỏi nhất.

Hãy chăm lo cho con cái vì đó là nguồn động lực của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù sau này chúng sẽ có gia đình riêng nhưng bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Suy cho cùng hãy trân trọng người mang đến cho mình niềm vui, chứ đừng giữ người mang đến khổ đau cho mình.

Con cái là lẽ sống, đàn ông chỉ là trang sức. Con cái là động lực, đàn ông đôi khi khiến bạn bất lực. Thế nên hãy giữ những thứ khiến cuộc đời mình tốt hơn, đừng giữ lại thứ tàn phá cuộc sống của mình theo thời gian.