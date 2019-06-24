Phụ nữ khôn ngoan không cưới đàn ông nghèo

Một người đàn ông có thể sinh ra trong cảnh nghèo khó nhưng đến khi 30 tuổi vẫn nghèo thì đó là do anh ta bất tài, vô dụng. Tiền chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự từng trải, bản lĩnh, tài năng, ý chí của một người đàn ông.

Nhiều người phụ nữ vẫn tự huyễn hoặc mình rằng: "Chỉ cần có tình yêu là đủ, vật chất tiền tài chỉ là phù du". Nhưng, một cuộc hôn nhân muốn bền vững ngoài tình yêu phải dựa trên nền tảng cơ bản nhất là tiền bạc. Phụ nữ khôn ngoan, đừng bao giờ cưới một người đàn ông chỉ có “trái tim chung thủy dành cho em” còn ngoài ra không có gì nữa cả. Phụ nữ khôn ngoan đừng cưới một người đàn ông chỉ có trái tim dành cho bạn, ngoài ra không còn gì nữa cả - Ảnh minh họa: Internet Chữ nghèo ở đây không chỉ về vật chất mà còn nghèo cả ý chí, nghèo bản lĩnh. Điểm chung của những người đàn ông này là luôn nói những câu na ná nhau: “Anh không có gì để cho em cả”, “Yêu anh, em có sợ mai này sẽ vất vả, cực khổ không?”, “Anh không bằng những người đàn ông khác, anh không giàu có như họ”. Cưới một người đàn ông nghèo vật chất khổ 1 nhưng cưới một kẻ nghèo luôn ý chí thì khổ đến 10.

Một người đàn ông vừa nghèo tiền bạc, vừa nghèo ý chí luôn mặc cảm, luôn tự ti vì bản thân. Thay vì nói “anh sẽ cố gắng không để em phải khổ” thì anh ta lại luôn than thân trách phận, luôn mặc cảm vì cái nghèo của mình. Đàn ông bản lĩnh thì ngược lại. Thấu hiểu được hoàn cảnh của bản thân nên cố gắng và nỗ lực không ngừng. Và chắc chắn một điều rằng, đàn ông có chí, có quyết tâm thì sẽ không bao giờ nghèo được. Chỉ khi đã kết hôn, sinh con đẻ cái, phụ nữ khôn ngoan mới hiểu tiền quan trọng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet Chỉ những người phụ nữ đã kết hôn, đã sinh con đẻ cái mới thấu hiểu tiền quan trọng như thế nào. Chỉ có hai vợ chồng, họ có thể ăn cơm với rau muống và tự nghĩ rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng khi có con, những lúc con thiếu sữa, đau ốm, bệnh tật, người đàn bà mới thấy khổ tâm vô cùng khi con thiếu thốn. Khi nhìn những người đàn bà khác, nhìn con người ta ấm êm đàn bà sẽ trào dâng cảm giác hối hận và dằn vặt. Đàn bà sẽ tự hỏi mình: “Tại sao lại lấy một người đàn ông nghèo khổ, vô dụng như thế này?”.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không yêu và không cưới một người đàn ông nghèo. Không phải đàn bà trọng tiền bạc, sống thực dụng mà chính là lựa chọn khôn ngoan cho cuộc đời mình. Một người đàn ông có thể sinh ra trong cảnh nghèo khó nhưng đến khi 30 tuổi vẫn nghèo thì đó là do anh ta bất tài, vô dụng. Tiền chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự từng trải, bản lĩnh, tài năng, ý chí của một người đàn ông. Một người đàn ông có tiền, cách nhìn người, nhìn đời của anh ta cũng sâu rộng và hiểu biết nhiều hơn. Đàn ông nghèo quanh quẩn với cơm áo gạo tiền cũng đã mệt nhoài. Tầm nhìn của họ về cuộc đời, về người phụ nữ bên cạnh mình cũng vô cùng hạn hẹp. Một người đàn ông nghèo thường gánh trên vai rất nhiều gánh nặng của gia đình, anh em. Sống với một người chồng nghèo thì sự lãng mạn, những niềm vui sống khác cũng không thể nào có. Cong lưng mưu sinh, thanh xuân và sắc đẹp của đàn bà không thể nào gìn giữ được. Tiền chính là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh, ý chí của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu có thể là quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng chỉ có tình yêu thì cuộc đời phụ nữ sẽ khổ. Khi không có tiền, tình yêu cũng không thể còn mãi, gia đình không thể ấm êm. Bởi thế, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ yêu và lựa chọn một người đàn ông nghèo để lấy làm chồng.

Phụ nữ có nên yêu và lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình? Nên nhớ, một người đàn ông ra đời sớm hơn không có nghĩa anh ta chín chắn và đủ trưởng thành. Hãy yêu và cưới một người đàn ông yêu bạn, thật sự cần và trân trọng bạn. Hãy quên tuổi tác đi vì chỉ cần mình hạnh phúc, thế là đủ.

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