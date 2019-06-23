Bị chồng đối xử tệ bạc, chúng ta càng yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Bởi chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, được sống bình yên. Chồng không làm được thì chính đàn bà sẽ làm điều đó.

Có những cuộc hôn nhân bề ngoài yên ấm nhưng thực chất đã đổ vỡ từ lâu. Họ vẫn là vợ chồng, vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng ngoài con cái họ chẳng còn điều gì chung nữa cả. Nhiều người đàn bà dứt áo ra đi nhưng có nhiều người vẫn chọn ở lại. Đừng nói rằng người ra đi mạnh mẽ, kẻ lại thì yếu đuối bởi có những người đàn bà vì con cái đã xem nhẹ đi cảm giác đau lòng của mình. Biết rằng đổ nát, biết rằng bất hạnh nhưng vì con họ đã ở lại. Khổ tâm vô cùng khi vợ chồng sống với nhau chẳng khác gì người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet Còn gì khổ tâm và đau lòng hơn khi vợ chồng sống với nhau mà còn thua cả người dưng ngoài đường. Đau ốm cũng chẳng hề hỏi thăm chứ đừng nói mong chồng mua cho viên thuốc. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu bổn phận, đàn bà phải tự mình gồng gánh, lo toan. Đàn bà sống trong những cuộc hôn nhân bất hạnh đó chẳng khác nào có chồng mà như không. Người đàn ông chỉ là chiếc bóng, là phần day dứt, khổ đau nhất trong cuộc đời đàn bà.

Nhưng nếu chẳng thể ly hôn được thì đàn bà đừng ôm nỗi đau thấu tim đó mà dằn vặt và làm khổ mình mỗi ngày. Đừng khóc quá nhiều vì nước mắt không thể thay đổi được hiện tại. Đừng giày vò mình trong những suy nghĩ tiêu cực như: “Tại sao số phận mình lại éo le đến như vậy? Tại sao bao nhiêu người đàn bà ngoài kia có hạnh phúc ấm êm mà mình lại gặp phải một kẻ chẳng ra gì”. Cách tốt nhất khi có chồng tệ bạc mà chẳng thể ly hôn thì đàn bà hãy làm ngơ đi mà sống cho mình. Dẫu cô đơn đến mấy, đàn bà cũng đừng dại dột ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Đừng dại dột ngoại tình, tìm kiếm một bờ vai khác mong xoa dịu nỗi cô đơn do chồng gây ra. Bởi, ngoại tình là con đường đầy khổ ải và chông gai. Ngã vào một lòng một người đàn ông khác chính là lấp nỗi đau này bằng một nỗi đau khác. Khi ngoại tình, đàn bà sẽ mất tất cả: Danh dự, sự kính trọng của con cái, đức hạnh cả đời mình gây dựng. Vì thế, khi chồng bạc bẽo, đàn bà đừng nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Hãy tìm vui bên con cái, bên cha mẹ, công việc, bạn bè và những thú vui của bản thân. Một người chồng tệ bạc, không có nghĩa rằng mọi thứ xung quanh của mình đều đen tối. Vẫn có cha mẹ, con cái yêu thương mình vô điều kiện. Vẫn có bạn bè, những người tri kỉ, tâm giao. Có công việc để làm mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời. Khi ta có tất cả những thứ đó, một người chồng tệ bạc sẽ không khiến ta quá đau lòng và dằn vặt nữa. Hãy yêu thương, chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình. Thay vì nằm khóc vì chồng, dằn vặt và đau khổ thì hãy đi ngủ sớm, chăm chỉ làm đẹp, tập thể dục. Nấu những món ăn ngon để cha mẹ, con cái cùng nhau thưởng thức. Cách trả thù một người chồng tệ bạc chính là vẻ rạng ngời và vui vẻ của đàn bà. Đàn ông thấy vợ sống hạnh phúc sẽ sụp đổ ảo tưởng về sự quan trọng của bản thân mình. Chồng càng đối xử tệ bạc, chúng ta càng phải yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Có một mái ấm, có một người chồng thương yêu là điều mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong cầu. Nhưng nếu cuộc đời không cho ta may mắn có được phước phần đó thì cũng đừng tự đẩy cuộc sống của mình xuống vực. Nếu không thể ly hôn thì cách tốt nhất là hãy làm ngơ đi mà sống cho mình. Bị chồng đối xử tệ bạc, chúng ta càng yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Bởi chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, được sống bình yên. Chồng không làm được thì chính đàn bà sẽ làm điều đó.

Khi đàn bà dứt áo ra đi thì đã xem cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa Đã chịu đủ đau đớn, chịu đủ tổn thương nên đàn bà dứt áo ra đi. Khi bản thân mình không được trân trọng, cho dù cuộc hôn nhân này là tất cả thì đàn bà cũng không cần nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-khong-the-ly-hon-nguoi-chong-te-bac-dan-ba-dung-ngoai-tinh-ma-hay-tu-tim-vui-cho-minh-328937.html