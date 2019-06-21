Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng rơi nước mắt

Nước mắt của phụ nữ rơi chẳng phải vì bản thân họ yếu đuối và nhu nhược. Trong những chặng đường hôn nhân, đàn bà khóc để xoa dịu những nỗi đau đang chất chứa trong lòng. Ngay cả những cuộc hôn nhân bình yên, ngay cả khi có chồng tử tế thì đàn bà nhiều lúc cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Chỉ những ai đã làm dâu, làm vợ, làm mẹ mới hiểu thấu điều này.

Người đời vẫn thường hay nói rằng đàn bà lấy chồng giống như đánh bạc. Nhưng có mấy ai thắng được trong canh bạc cuộc đời này? Nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua, hạnh phúc cũng có nhưng xót xa cũng nhiều, bình yên cũng có nhưng nhiều lúc cô đơn vô cùng tận. Và đàn bà lấy chồng, chắc chắn ai rồi cũng sẽ khóc.

Cuộc sống đôi khi mệt mỏi, áp lực phải nhìn mặt người khác mà sống. Để yên cửa yên nhà, đôi khi phải nén bao cảm giác chua xót, cay đắng trong lòng mà cười. Đêm đêm, nằm cạnh chồng đàn bà rơi nước mắt vì cảnh mẹ chồng nàng dâu, vì nhớ thương cha mẹ mình. Cảm giác cô đơn này đàn ông sẽ không hiểu được.

Bước về nhà chồng, ngay ngưỡng cửa nhà chồng đã thấy mình như trẻ “mồ côi”. Rời khỏi ngôi nhà thân quen, đàn bà phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. Hạnh phúc nhiều khi còn chưa cảm nhận hết đã thấy lòng mình chông chênh. Sống giữa nhà chồng, dẫu ba mẹ chồng có hiền lành, có thương yêu cỡ nào thì vĩnh viễn chẳng thể như ba mẹ ruột ở nhà.

Để yên cửa yên nhà, đàn bà phải nén những cảm xúc chua cay trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt đàn bà rơi vì bao nhiêu vô tâm, hờ hững của chồng. Đàn ông không ngoại tình, không vũ phu, không tệ bạc nhưng nhiều khi những câu nói, những hành động vô tâm khiến đàn bà phải trào nước mắt. Những lần vụn vỡ khi ngỡ chồng là người thương yêu nhất hóa ra lại có những lúc vô tình đến như vậy. Đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh. Những tâm tư, những suy nghĩ trong lòng của họ người chồng không hiểu còn cho rằng đàn bà lắm lời, nhiều chuyện, suy nghĩ vớ vẩn.

Rồi đàn bà rơi nước mắt khi trở dạ sinh con. Đã là phận đàn bà, nỗi đau khi vượt cạn chẳng thể nào quên được. Trào nước mắt hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy con. Rồi chăm con, nuôi con, đàn bà hạnh phúc đấy nhưng nhiều lúc cô đơn, u uất, chán nản vô cùng khi chồng mình vô tâm, không chia sẻ. Đêm ôm con thức rộc người, chồng vẫn ngáy say sưa, chẳng biết vợ mình mệt mỏi ra sao.

Rồi đàn bà bao nhiêu lần phải rơi nước mắt vì những gánh nặng trên vai mình: Là con cái, là mưu sinh, là cơm áo gạo tiền. Có chồng quan tâm, chia sẻ thì những điều ấy sẽ dẽ dàng vượt qua. Nhưng lỡ chẳng may có một người chồng tệ bạc, đà bà còn chìm đắm trong cảm giác cô đơn, chán nản triền miên.

Có những lúc ngồi trong căn phòng tăm tối một mình, nhìn cuộc hôn nhân của mình mà rơi nước mắt: Rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì? Ngày nắm tay bước vào lễ đường, đã ngỡ thảm đỏ trải dưới chân cứ như thế mà bình yên hạnh phúc. Có ngờ đâu những ngày tháng độc thân mới chính là khoảng thời gian vui vẻ, thảnh thơi nhất. Lúc sống với cha mẹ chính là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời đàn bà.

Nhiều lúc đàn bà trào nước mắt và tự hỏi: 'Rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì?' - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng, mạnh mẽ kiên cường đến mấy rồi cũng sẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rơi vì phận đàn bà, vì những nỗi niềm sâu kín chẳng biết tỏ cùng ai. Sự ngây thơ, non nớt, vô tư ngày nào đã nhường chỗ cho muộn phiền bởi nhận lấy bao nhiêu điều xót xa trong cuộc sống hôn nhân. Cuộc đời sẽ có đủ nước mắt để chia đều cho tất cả đàn bà chúng ta.