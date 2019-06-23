Phụ nữ có nên yêu và lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình?

Phụ nữ yêu 23/06/2019 08:38

Nên nhớ, một người đàn ông ra đời sớm hơn không có nghĩa anh ta chín chắn và đủ trưởng thành. Hãy yêu và cưới một người đàn ông yêu bạn, thật sự cần và trân trọng bạn. Hãy quên tuổi tác đi vì chỉ cần mình hạnh phúc, thế là đủ.

Thông thường, trong tình yêu và hôn nhân, người phụ nữ luôn có xu hướng tìm kiếm một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi. Bởi, đàn ông lớn tuổi hơn sẽ trưởng thành, chín chắn, đủ vững chãi để đàn bà yên tâm mà dựa vào cả đời. Phụ nữ đôi khi sẽ từ chối một người đàn ông thương yêu mình thật tâm, thật dạ chỉ vì lí do duy nhất: Anh ta nhỏ tuổi hơn mình. Yêu và lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tại sao lại không?

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Phụ nữ luôn có xu hướng tìm một người đàn ông trưởng thành và vững chãi để nương dựa - Ảnh minh họa: Internet

Có chắc đàn ông lớn tuổi hơn sẽ trưởng thành và chín chắn? Thật ra không phải vậy. Sự trưởng thành của một người đàn ông không đo bằng tuổi tác. Thực tế, đàn ông 30, thậm chí 40 tuổi rất nhiều người chẳng khác gì đứa trẻ to xác: Suy nghĩ trẻ con, hành động thì vô cùng nông cạn. Nhiều người đàn ông dẫu lớn hơn vợ đến 10 tuổi nhưng chẳng thể làm chỗ dựa, làm bờ vai cho vợ con của mình. Suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi đã khiến họ trở thành những người chồng, người cha vô cùng vô tâm.

Sự trưởng thành của một người đàn ông nằm ở sự từng trải, những sóng gió mà anh đã trải qua, cách anh nhìn đời và đối xử với người con gái mà anh yêu. Trẻ tuổi hơn, không có nghĩ đàn ông non kém và không đủ trưởng thành. Anh biết dùng trái tim để nhìn nhận tình cảm của mình, biết thấu suốt người đàn bà bên cạnh mình cần gì và muốn gì.

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Sự trưởng thành của một người đàn ông không nằm ở tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Người đời vẫn hay nói rằng: “Tình yêu thật sự không phân biệt tuổi tác”. Nhưng người ta chỉ thấy điều này dễ chấp nhận hơn khi một người đàn ông trung niên, thậm chí đã già yêu một cô gái 18, 20 tuổi. Còn việc một người phụ nữ lớn tuổi hơn yêu người đàn ông nhỏ tuổi người ta lại thấy “có vấn đề”. Bởi quan niệm và miệng lưỡi người đời nên phụ nữ ngại yêu, ngại tiến tới hôn nhân với người nhỏ tuổi hơn mình. Họ sợ mang những tiếng như “lái máy bay”, sợ mình sánh bước bên đàn ông sẽ bị gọi là chị em.

Phụ nữ nào cũng muốn hạnh phúc nhưng có rất nhiều người lại không lắng nghe con tim của mình. Khi yêu, đừng quan tâm tuổi của anh chàng này bao nhiêu, đừng cộng trừ xem mình và anh ta cách nhau bao nhiêu tuổi mà hãy hỏi rằng: Ở thời điểm hiện tại, anh ta đã thực sự trưởng thành hay chưa?

Việc một người đàn ông có yêu thương, trân trọng, có đủ vững chãi để mình dựa vào chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất. Phụ nữ khôn ngoan, đừng nghe những gì đàn ông nói mà hãy xem hành động của anh ta. Yêu hay không yêu, trưởng thành hay chỉ là một đứa trẻ to xác thì thời gian sẽ minh chứng tất cả.

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Hãy quên tuổi tác đi, chỉ cần mình hạnh phúc là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình không sao cả. Nên nhớ, một người đàn ông ra đời sớm hơn không có nghĩa anh ta chín chắn và đủ trưởng thành. Hãy yêu và cưới một người đàn ông yêu bạn, thật sự cần và trân trọng bạn. Hãy quên tuổi tác đi vì chỉ cần mình hạnh phúc, thế là đủ.

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