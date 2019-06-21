Đo lòng phụ nữ khi nghèo khó, đo lòng đàn ông lúc giàu sang

Đau lòng thay, ông thấy người đàn bà bao nhiêu năm chịu đựng gian khó với mình không còn xứng đáng nữa. Ông ta dọn ra ngoài sống và ngay sau đó có liền một cô nhân tình trẻ đẹp.

Lúc đàn ông rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc nhất, thậm chí không một xu dính túi thì vẫn luôn có người đàn bà bên cạnh chịu hết mọi gian nan. Người đời vẫn hay nói rằng muốn đo lòng một người đàn bà thì hãy đợi lúc đàn ông trắng tay. Đàn bà đã yêu đã thương thật lòng thì khổ đến mấy họ vẫn chịu đựng được. Nhưng cuộc này đôi khi cũng lắm tréo ngoe: Lúc gian khó đàn ông cần vợ nhưng lúc có mọi thứ trong tay lại thay lòng đổi dạ. Đàn ông giàu có hay tay trắng, vẫn có một người đàn bà chân thành bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Xóm trọ tôi ở có một cặp vợ chồng bán vé số. Vợ chồng họ nghèo lắm nhưng lúc nào cũng thương yêu, quan tâm nhau. Buổi sáng, họ chia nhau đi bán vé số các ngã đường. Tối về, mua quả trứng, bó rau cho bữa cơm chiều. Khi thân quen rồi chị mới kể rằng vợ chồng chị về ở với nhau hơn 10 năm rồi. Nói là vợ chồng nhưng giữa họ chưa hề có một đám cưới, dù chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ với người thân. Chị nghèo, anh còn nghèo hơn chị. Chị bảo, thôi thì thương nhau chỉ cần một tờ giấy đăng kí kết hôn là đủ rồi.

Sống với nhau 10 năm, họ không có con. Nguyên nhân là do chồng chị. Chị cũng khao khát được làm mẹ, được cưng nựng ẵm bồng một đứa con. Nhưng chồng chị bị như vậy, chị không nỡ lòng nào dứt áo ra đi. Thôi thì trời cho thì mình nhận, trời không cho thì hai vợ chồng nương dựa vào nhau. Bất giác tôi nghĩ: Đàn ông vô sinh vợ vẫn nguyện ở bên, vẫn quyết không thay lòng đổi dạ. Nếu vợ vô sinh, đàn ông có làm như thế không hay lại ngay lập tức có người đàn bà khác? Khi đàn ông giàu sang, họ lại thấy người đàn bà bên cạnh không xứng đáng với mình - Ảnh minh họa: Internet Rồi một bữa, tôi nghe tin vợ chồng họ trúng số. Nghe đâu người chồng bán ế còn vài vé cuối năn nỉ không ai mua. Chiều xổ, ai ngờ vé đó trúng độc đắc. Tôi thầm mừng cho họ. Từ nay họ có thể sống sung túc, ấm êm hơn mà không phải dãi nắng dầm mưa bán từng tờ vé số nữa. Nhưng oái ăm thay, khi có một cục tiền từ trên trời rơi xuống thì cũng lúc đó người đàn ông thay lòng đổi dạ.

Ông ta nói vé số trúng thưởng là của ông nên không cho vợ một đồng nào. Bây giờ đã là người có tiền, ông cảm thấy căn nhà trọ này quá tồi tàn không xứng với mình. Ông dọn ra ngoài sống, thuê một căn chung cư sang trọng để ở. Và đau lòng thay, ông thấy người đàn bà bao nhiêu năm chịu đựng gian khó cùng mình không còn xứng đáng với mình nữa. Ông ta cặp với một cô gái trẻ đẹp. Cô này bán bia và biết chắc ông trúng số. Còn người vợ tội nghiệp vẫn ngày ngày đi bán vé số. Chị đau đớn vì người đàn ông mà chị yêu thương hết lòng lại thay lòng đổi dạ quá nhanh như vậy. Thương những người đàn bà cả đời hy sinh, sống vì người khác cuối cùng lại bị gạt qua một bên - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời này là vậy. Đàn ông khi khổ sở, gian nan luôn có vợ ở bên, còn khi giàu sang lại có nhân tình. Chỉ thương những người đàn bà cả đời hy sinh, sống quên mình vì người khác rốt cuộc chỉ có hai bàn tay trắng.

Đàn bà có chồng mê điện thoại: Nỗi khổ tâm chẳng khác gì chồng có nhân tình Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm những người mình yêu thương. Đừng để đến một ngày, quay đầu nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong cuộc đời: gia đình.

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