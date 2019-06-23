Đàn ông trước khi ngoại tình hãy nhớ rằng: Con gái hưởng phúc cha

Tâm sự gia đình 23/06/2019 08:21

Ngoại tình là chuyện của đàn ông nhưng con cái khổ ải đến cả đời. Đàn ông nếu còn lương tâm, hãy nghĩ cho con mình trước khi cởi áo ăn nằm với người đàn bà khác.

Chẳng phải vô cớ mà người đời có câu: "Con gái hưởng phúc cha, con trai hưởng phúc mẹ”. Tài sản vô giá mà cha mẹ để lại cho con cái không nằm ở vật chất mà là ở đạo đức và sự thiện lương. Từ cha mẹ có thể suy ra tương lai con cái có tốt đẹp và đạo đức hay không. Cha mẹ sống tử tế con cái ắt ngoan hiền. Ngược lại, cha mẹ sống trái với đạo lí thì con cái của họ cũng sẽ như thế. Nhưng buồn thay, rất nhiều người đàn ông đã làm ảnh hưởng đến tương lai con cái chỉ vì ham muốn nhất thời của mình.

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Đàn ông ngoại tình, mấy ai nghĩ đến hậu quả? - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ của tôi năm nay đã xấp xỉ 40 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Không phải chị kén cá chọn canh mà bao nhiêu người đàn ông đến với chị một thời gian đều kiếm cớ chia tay. Trải qua đến 3 mối tình nhưng cuối cùng đều "tan đàn xẻ nghé". Quá lứa lỡ thì, chị đành sống vậy. Tôi đem thắc mắc hỏi mẹ tại sao ai đến với chị rồi cũng đều rời đi. Mẹ tôi thở dài: “Tội nghiệp chị con, chị ấy chẳng có lỗi gì cả. Nguyên nhân đều từ bác của con mà ra cả”.

Rồi mẹ kể, bác tôi vốn rất mê con trai mà bác gái của tôi chỉ sinh được 2 mụn con gái rồi kiên quyết không sinh thêm nữa vì gia đình khó khăn. Bác trai tôi thuyết phục mãi mà bác gái không đồng ý nên sinh ra chán nản, bỏ bê gia đình. Ông luôn khao khát có một đứa con trai để nối dõi. Ông hay nhậu nhẹt, mỗi lần trên bàn nhậu có ai nói bóng gió rằng đàn ông không có con trai chỉ được ngồi mâm dưới là ông về sinh sự, đánh đập vợ con.

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Chị yêu người nào rồi cũng 'tan đàn xẻ nghé' - Ảnh minh họa: Internet

Vợ không chịu sinh nữa thì ông đi kiếm con bên ngoài. Ông cặp với một người đàn bà đã qua một đời chồng. Ông ta qua lại, mong ngóng rằng người đàn bà này sẽ sinh cho mình một đứa con trai. Rồi chị ta mang thai thật. Ông mừng ra mặt, chăm bẵm kĩ lưỡng. Ngày nào cũng mua sữa, đồ ăn bổ dưỡng sang cho chị ta tẩm bổ. Nhưng khổ thay, đứa bé trong bụng chị ta là con gái. Khi biết được, ông ta tỏ thái độ, không thừa nhận đứa bé này là con mình và tìm cách rời đi. Chị này khổ sở, khóc lóc vật vã. Bị người làng cười chê, chị uất ức nhảy sông mà chết.

Cái chết của người đàn bà kia chấn động cả một vùng quê ngày ấy. Đi đâu người ta cũng bàn tán, xì xầm, khinh bỉ bác. Họ còn nói bác độc ác, vô lương tâm. Bác gái tôi vì quá nhục nhã, tủi hổ mà sinh bệnh rồi cũng mất sau đó vài năm. Chỉ thương hai chị họ tôi, đi đâu cũng bị người ta khinh khi, bóng gió sau lưng. Chuyện đã xảy ra lâu lắm nhưng cái bóng của quá khứ vẫn trùm lên cuộc đời của chị. Đến tuổi yêu, chị quen ai cũng bị gia đình người yêu ngăn cấm khi biết chị là con gái của bác tôi.

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Cái bóng quá khứ của cha vẫn trùm lên cuộc đời của chị - Ảnh minh họa: Internet

Có lần, chị yêu một anh ở xã khác. Hai người đã tính chuyện cưới hỏi nhưng sau khi gia đình nhà trai sang thăm nhà thì kiên quyết ngăn cản. Ở quê là vậy, khi cưới vợ gả chồng người ta dò hỏi cả chuyện gia đình, dòng họ. Người trong làng đã kể cho họ nghe về quá khứ đen tối của gia đình chị. “Con gái hưởng phúc cha”, nếu rước chị về chẳng khác nào rước vận xui về cho gia đình nên họ ngăn cản tới cùng.

Đàn ông ngoại tình, tìm kiếm thú vui bên ngoài chỉ nghĩ đến mối lợi, đến được mất của bản thân mà chẳng hề suy tính cho người thân của mình. Ngoại tình là chuyện của đàn ông nhưng con cái khổ ải đến cả đời. Đàn ông nếu còn lương tâm, hãy nghĩ cho con mình trước khi cởi áo ăn nằm với người đàn bà khác.

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