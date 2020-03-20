Phụ nữ độc thân là công chúa, cưới một người chồng vô tâm tự khắc biến thành người hầu

Phụ nữ yêu 20/03/2020 11:38

Phụ nữ lấy chồng, vì tình yêu mà từ bỏ căn nhà quen thuộc, từ bỏ sự yêu thương, an toàn nhất để nguyện gắn bó với chồng. Nếu gặp phải người chồng vô tâm, cuộc đời họ sẽ khổ vô cùng.

Cái khổ nhất của người phụ nữ chính là cưới nhầm một người chồng vô tâm. Bởi ngay khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà chồng, người con gái từ nàng công chúa tự khắc biến thành người hầu. Trước kia được cha mẹ cưng chiều, nâng niu bao nhiêu, bây giờ phải nai lưng ra phục vụ chồng và gia đình chồng. Phụ nữ không muộn phiền vì những trách nhiệm hay bổn phận nhưng điều đau lòng nhất chính là sự hời hợt và ích kỷ của chồng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

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Cưới nhầm chồng vô tâm, cuộc đời phụ nữ chẳng được mấy ngày vui - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng thừa nhận khoảng thời gian ở với cha mẹ là sung sướng nhất. Cuộc sống ngày chưa chồng thanh thản và sung sướng biết bao nhiêu. Dù nhà cao cửa rộng hay chẳng dư dả gì thì đứa con gái chính là báu vật của cha mẹ. Ai cũng dành tình yêu thương to lớn cho máu mủ của mình. Ngày con gái lấy chồng, chính người mẹ sẽ hiểu cuộc đời con mình sẽ khác. Bước vào nhà chồng, bao nhiêu nỗi lo toan và bổn phận phải gánh vác. Ở với cha mẹ mệt quá thì nằm nghỉ, lười biếng thì cho mình cái quyền được hoãn công việc nhà. Sự thoải mái và cảm giác được bao bọc mà không nơi nào có thể cho người đàn bà giống như sống với ba mẹ ruột.

Đàn bà bước vào hôn nhân hình như ai cũng biến thành con người rất khác. Bao nhiêu hồn nhiên và nụ cười sẽ rơi rụng dần dần. Có một người chồng thương yêu coi như phúc phần nhưng chồng tệ bạc, vô tâm cả cuộc đời chẳng biết có được bao nhiêu ngày vui. Có những người phụ nữ thừa nhận rằng mình chắc khác gì người giúp việc trong nhà chồng. Việc lớn đến việc nhỏ, mọi chuyện đều phải gánh vác lo toan.

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Phụ nữ cô đơn vì chồng không san sẻ, gánh vác - Ảnh minh họa: Internet

Trước kia khi yêu nhau, đàn ông lãng mạn và quan tâm người phụ nữ bao nhiêu thì sau khi cưới về những điều đó mất hẳn. Những ông chồng đi sớm về muộn, bỏ vợ bên những mâm cơm nguội ngắt mà đi nhậu với bạn. Những ngày lễ, kỉ niệm có bao giờ nói với vợ được một câu ngọt ngào? Những khổ cực mà phải phải gánh vác có bao giờ đàn ông thấu hiểu và chia sẻ?

Người đàn ông vô tâm có bao giờ chạnh lòng nghĩ về khoảng thời gian thanh xuân của vợ? Anh cũng từng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thời con gái của cô ấy. Bao nhiêu theo đuổi khó nhọc mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Thanh xuân của đàn bà, ai mà không xinh đẹp, vui vẻ? Nhưng điều gì đã biến vợ thành người đàn bà với bao vết hằn trên má, luôn thở dài chán chường? Chẳng phải là việc làm vợ, làm dâu trong căn nhà anh sao?

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Cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nếu người chồng biết yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vì yêu mà từ bỏ căn nhà quen thuộc, từ bỏ sự yêu thương, an toàn nhất để nguyện gắn bó với chồng. Cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nếu như người chồng quan tâm vợ bằng tình yêu và sự chân thành. Phụ nữ sẽ không bao giờ than vãn, kể khổ nếu luôn cảm nhận được tình cảm của chồng vẫn luôn hiện diện. Nhìn thấy những nếp nhăn trên gò má, những nốt sần trên tay thì đàn ông càng nên trân trọng vợ mình. Bởi anh sẽ chẳng bao giờ đong đếm được những vất vả, hy sinh mà cô ấy đã dành cho gia đình.

Cuộc đời phụ nữ, chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện lấy chồng?

Cuộc đời phụ nữ, chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện lấy chồng?

Đừng bao giờ nghĩ chuyện phụ nữ lấy chồng quan trọng đến thế. Có chồng cũng được, không có cũng chẳng sao, quan trọng nhất là bản thân mình thật sự hạnh phúc và bình yên.

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