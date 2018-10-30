Phụ nữ càng ưu tú càng phải biết 6 điều vàng ngọc này

Phụ nữ ở đời, dù không có được tình yêu cũng hãy có tiền cho riêng mình. Bạn thất tình, người ta vốn sẽ không cười chê bạn. Nhưng nếu bạn không có tiền, bạn chắc chắn sẽ bị coi thường. Dù có thất tình, có cô đơn thì nếu có tiền vẫn không chết được. Huống hồ, tiền có thể mua được thứ bạn thích, để đến nơi bạn muốn, và cho bạn chút ủi an khi cô đơn. Có tiền, thì dù có khóc ở Paris, có khóc ở tòa thành nguy nga, có khóc ở suối nước nóng xinh đẹp thì vẫn tốt hơn là đã đau lòng mà đến tiền cũng không có.

Khi trẻ, phụ nữ thường theo đuổi tình yêu, nghĩ rằng cảm giác được đàn ông yêu thương và chở che mới chính là an toàn nhất ở đời. Nhưng càng trưởng thành và có tuổi, phụ nữ sẽ dần hiểu rằng tiền mới thật sự là thứ mình cần nhất, cho mình cảm giác yên tâm nhất. Vì đàn ông sẽ có lúc rời đi, tình yêu cũng có khi nhạt dần.

Ở những năm tháng tuổi trẻ, ai cũng nghĩ mình dẻo dai, dù từng hành hạ bản thân thế nào cũng không gục ngã. Nhưng tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, con người sẽ phải trả giá cho những lúc không biết quý trọng sức khỏe của mình, bằng bệnh tật, bằng tháng ngày sống sót ít ỏi.

Phụ nữ không nên sống thực dụng, nhưng phải thực tế. Kiếm tiền chính là thực tế, và đừng thực dụng chỉ sống vì tiền. Có tiền là để bạn có tiếng nói và sức mạnh. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền sẽ thoải mái hơn. Chỉ là, bạn chỉ cần đủ tiền, đừng xem tiền là tất cả. Tiền sẽ là bước lui an toàn, và kiếm tiền không nên là con đường duy nhất trong đời bạn.

Điều quý giá nhất với mỗi người, chính là sức khỏe. Có sức khỏe, tiền có thể kiếm được, thời gian cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng khi không có sức khỏe thì tiền nhiều bao nhiêu cũng thành thừa, thời gian cũng không thể mua được. Vì vậy, hãy cho mình một sức khỏe tốt, một cuộc sống lành mạnh cân bằng. Khi có sức khỏe, mình sẽ có nhiều điều quý giá và ý nghĩa hơn.

Khi có sức khỏe, mình sẽ có thể có nhiều điều quý giá và ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn quan tâm đến cha mẹ

Đừng bao giờ nghĩ cha mẹ luôn có thể đợi mình rảnh, chỉ để ăn với họ một bữa cơm, hay cùng họ đi đâu đó. Thời gian không đợi mình, nhưng cha mẹ cũng sẽ không còn nhiều thời gian để chờ mình thêm. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể rời đi mà không một lời báo trước. Và có khi, đến tận khi họ rời đi, mình vẫn không hay biết. Đó sẽ là điều hối tiếc nhất đời người. Vì vậy, ngay hôm nay hãy nhớ tới cha mẹ mình.

Cuộc sống của mình đừng để lời người khác quyết

Không ít phụ nữ để thiên hạ chọn chồng, chọn năm mình kết hôn, không nghĩ mình có yêu không, có sẵn sàng làm vợ chưa. Để rồi, sẽ không có thứ hạnh phúc nào dễ dàng khi mình để người khác quyết định thay mình.

Đời này, bạn chỉ sống một lần, đừng để người khác sống thay mình. Dù có lúc mệt mỏi hay tuyệt vọng, cũng hãy chọn điều mình muốn, sống cuộc đời của riêng mình. Có những chuyện, như là tình yêu, là hôn nhân, hãy để mình tự quyết. Chỉ cần đủ kiên nhẫn và bình tĩnh, hạnh phúc vốn sẽ không bỏ rơi ai.

Chỉ cần đủ kiên nhẫn và bình tĩnh, hạnh phúc vốn sẽ không bỏ rơi ai - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tiếc tiền cho chính mình

Phụ nữ kiếm được tiền nhiều khi lại không dám xài cho chính mình. Nhưng mà đời đâu có dài, kiếm tiền vốn là để xài. Bạn có thể kiếm ra tiền thì nhất định phải biết xài tiền. Tiền không chỉ nuôi sống bạn, tiền còn để bạn hạnh phúc hơn. Đừng tiếc hưởng thụ cuộc đời, bạn xứng đáng có niềm vui cho chính mình.

Lúc phải buông tay, nhất định phải mạnh mẽ

Phụ nữ nhất định phải học cách buông bỏ một vài người, một số việc. Bạn đã từng một mình độc lập lớn lên, không cần một ai vẫn hạnh phúc. Thế thì khi một người muốn ra đi, đừng níu kéo. Có những chuyện cũng đừng giữ khư khư nữa, tha thứ, buông bỏ sẽ hạnh phúc hơn. Chuyện gì không đáng đừng ghi tâm, chuyện gì cần lơ nhất định đừng để trong lòng. Cuộc đời phụ nữ sẽ dễ chịu hơn khi biết quên vài người, làm lơ vài chuyện.