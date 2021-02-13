Phát hiện bạn trai ‘cắm sừng’ ngay trong ngày lễ tình nhân nhờ chi tiết mà rất nhiều chị em hay bỏ qua

Những tưởng sẽ nhận được món quà lãng mạn trong ngày lễ Valentine, nào ngờ tôi lại phát hiện trên đầu mình bị “cắm” một chiếc sừng “siêu to khổng lồ”. Tuy nhiên, điều khiến hội chị em phải chú ý nhất chính là lý do tôi phát hiện ra “chiếc sừng” này.

Tôi và bạn trai quen nhau đã được 2 năm, dù khoảng thời gian chưa phải là quá lâu để có thể hiểu hết được tính cách của đối phương, nhưng tôi khá tự tin khi nói rằng mình có thể “đi guốc trong bụng” bạn trai. Không biết có phải do giác quan thứ sáu hoạt động quá mạnh mẽ hay không mà tôi lúc nào cũng dễ dàng đoán được suy nghĩ, hành động của bạn trai mình. Tôi tự tin vì quá hiểu bạn trai mình - Ảnh minh họa: Internet Nói ra chắc có nhiều người sốc, và sẽ cho rằng tôi nhu nhược khi vẫn giữ mối quan hệ này đến tận bây giờ. Chỉ trong vòng 2 năm yêu và sống chung với nhau, tôi đã phát hiện anh có ý “tòm tem” bên ngoài với 3 cô gái khác. Có lần thì là cô gái cùng cơ quan, lần khác thì là cô bạn học cùng thời đại học. Lần này sốc hơn, “tiểu tam” không phải ai xa mà lại chính là cô bạn thân chơi chung với cả hai đứa.

Thật cay đắng khi bạn trai bí mật hẹn hò với bạn thân của tôi - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cay đắng hơn cả là khi tôi phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa bạn trai với bạn thân của mình ngay trong ngày lễ Valentine. Trong lúc tôi đang chuẩn bị quần áo đẹp đẽ để đi chơi cùng bạn trai thì bất ngờ anh có điện thoại, nghe qua thì tôi đoán là đối tác đang chuẩn bị gặp để bàn chuyện làm ăn. Nghe điện thoại xong, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, dặn tôi đợi một lát vì anh đột nhiên đau bụng. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn món quà và tính làm anh bất ngờ. Sẵn tiện anh đang ở trong nhà vệ sinh, tôi mon men đến gần để tạo bất ngờ cho anh. Thế nhưng anh ở bên trong rất lâu, đợi mãi không thấy ra ngoài. Tò mò và có chút chột dạ trong lòng, tôi ghé tai sát vách cửa nghe ngóng. Chỉ nghe được câu “Anh có quà cho em, đợi mai tan làm anh tranh thủ ghé đưa”, tôi đã như sụp đổ vì biết mình đã bị “cắm sừng” một lần nữa.

Bị 'cắm sừng' lần 3, tôi gần như đã 'sụp đổ' - Ảnh minh họa: Internet Sau một hồi điều tra, tôi đau lòng khi biết cô gái chen vào chuyện của hai chúng tôi chính là bạn thân của mình. Tôi còn biết được, từ khi mối quan hệ này bắt đầu, anh đã thường xuyên lén lút liên hệ với bồ nhí bằng cách nói dối để vào nhà vệ sinh rất lâu. Sở dĩ những lần trước tôi đều tha thứ cho anh là vì tôi vẫn còn quá yêu anh, và tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi vì tôi. Nhưng lần này thì không, tôi đã quá mệt mỏi vì cứ bị phản bội. Hơn nữa, người phản bội tôi không chỉ có một, mà còn có cả cô bạn thân của tôi. Chấm dứt với cả hai người ấy có phải là việc làm đúng đắn nhất của tôi ngay lúc này? Tuongvi25…@gmail.com

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