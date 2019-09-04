Phật dạy: 6 câu nói khiến phúc đức, vận may của phụ nữ cạn sạch

Phụ nữ yêu 04/09/2019 05:18

Phụ nữ chính là phong thủy trong gia đình. Theo lời Phật dạy, quả báo khẩu nghiệp nặng nề khó tránh nếu phụ nữ nói ra những lời này.

Theo lời Phật dạy, đây là những điều phụ nữ không nên nói, nếu không muốn phúc đức, vận may mấy đời đều cạn kiệt.

Nói dối

Phật giáo coi trọng sự thật, bởi thế nói dối là một trong những tội nghiệt nặng nề. Người nói dối trắng trợn, quen thói, không nghĩ suy luôn rất nguy hiểm.

Nếu bạn không thể giúp được người thì đừng dùng lời nói hại người. Nhiều người đôi khi không chủ tâm nói dối hại người, xem là nói vui nhưng lại đang rước họa vào thân.

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Theo lời Phật dạy, nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ thường xuyên nói dối, sẽ không ai muốn bên cạnh họ, nhân duyên sẽ dần cạn kiệt. Theo lời Phật dạy rằng, lời nói dối dù không chủ tâm cũng đều là tạo nghiệp, ảnh hưởng đến phúc đức và giá trị của bản thân.

Lời mắng chửi người khác

Dù là với mối quan hệ thế nào, thì lời lẽ khó nghe, mắng chửi người khác đều khiến đối phương bị tổn thương. Khi nói những lời này, phụ nữ cũng đã tự tổn hại phước đức của bản thân, đem nhiều rắc rối đến với mình.

Bởi thế, phụ nữ độc mồm độc miệng chính là tự gieo nghiệp cho chính mình.

Lời lẽ khiêu khích

Người phụ nữ dại chính là dùng lời lẽ để khiêu khích, gợi lên lòng tham ở người khác. Người nói cười vui vẻ nhưng sau lưng châm chọc cũng là ác nghiệp. Nếu không thể dùng lời lẽ để cảm hóa lòng tham của con người thì cũng đừng dùng lời nói để khơi gợi điểm tối trong lòng người.

Huống hồ, lời nói có thể vô hình nhưng cũng gây nên vết thương khó lành trong lòng người khác.

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Người phụ nữ dại chính là dùng lời lẽ để khiêu khích, gợi lên lòng tham ở người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không bịa chuyện, buôn chuyện

Nhiều chuyện, thêm thắt bịa đặt, rêu rao điều không đúng sự thật về người khác là một trong những tội gây nghiệp nặng nhất. Người phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu nói những lời này chỉ làm hại đến danh dự người khác, cũng khiến bản thân giảm giá trị.

Không nói lời chê bai, đánh giá người khác

Nếu bạn chưa hiểu hết về một người thì đừng tự tiện đánh giá, chê bai về tính cách, công việc hay cuộc sống của họ. Mỗi người đều là một cá thể riêng với những phẩm chất giá trị riêng, dù tốt hay xấu cũng không đến lượt bạn phán xét, chê bai. Nhất là đừng bao giờ soi mói gia đình của người khác, tôn trọng gia đình người khác cũng là một cách tôn trọng gia đình mình.

Nói hai lời

Phụ nữ nói hai lời là trước mặt nói lời này mà sau lưng đã nói lời khác. Kiểu người này rất nguy hiểm, cũng dễ tạo nghiệp, đánh mất phúc đức nhất.

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Phụ nữ là phong thủy của gia đình, bởi thế mỗi lời bạn nói ra đều nên cân nhắc trước sau, không thể tích đức cho bản thân cho con cháu sau này thì cũng đừng tạo nghiệp nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là phong thủy của gia đình, bởi thế mỗi lời bạn nói ra đều nên cân nhắc trước sau, không thể tích đức cho bản thân cho con cháu sau này thì cũng đừng tạo nghiệp nặng nề. Chuyện gì không cần nói thì cũng không nhất thiết phải nói. Việc gì không cần phải lên tiếng, thì tốt nhất vẫn nên lấy im lặng làm phúc đức cho bản thân. Lời nói thốt ra không thu lại được, hại người, tổn thương người rồi cũng không bồi hoàn được. Lời nói chẳng mất tiền mua, uốn lưỡi bảy lần nói một câu dễ nghe cũng là việc tốt cho bản thân.

Phật nói ai cũng có 4 người bạn đời, người thứ 4 quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ bê

Phật nói ai cũng có 4 người bạn đời, người thứ 4 quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ bê

Nếu sớm thấu hiểu được triết lý này, có lẽ nhiều người đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

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