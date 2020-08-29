Nữ nhân Trung Hoa cổ đại tự làm một thứ đặc biệt để xử lý ngày ‘đèn đỏ’

Chuyện xưa kể lại, phụ nữ Trung Quốc phong kiến thường dùng những một vật dụng đặc biệt để xử lý những ngày “đèn đỏ”.

Theo quan niệm xưa, không chỉ bản thân phụ nữ "tới ngày" là không sạch sẽ mà những thứ liên quan đến việc tế nhị này cũng “bẩn”. Họ cho rằng gần gũi trong thời kỳ “đèn đỏ” của phụ nữ sẽ khiến đàn ông bệnh nặng, thậm chí là mất mạng. Vì thế, theo dân gian Trung Quốc phong kiến, kỳ kinh nguyệt của tân nương trúng vào ngày cưới thì chính là điều cấm kỵ, xui xẻo. Họ cho rằng những cô dâu này mang đến vận tui, điều tồi tệ cho gia đình chồng.

Vì thế, theo dân gian Trung Quốc phong kiến, kỳ kinh nguyệt của tân nương trúng vào ngày cưới thì chính là điều cấm kỵ, xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet Trong xã hội nguyên thủy, khi phụ nữ “đến tháng” chỉ có thể dùng cỏ khô hoặc lá cây để xử lý. Sang thời xã hội nô lệ, phụ nữ sẽ sử dụng da thú hoặc vỏ cây để che đậy phần nhạy cảm, nếu tới ngày “đèn đỏ” thì sẽ dùng những vật khô để thấm hút. Sang thời kỳ phong kiến vẫn chưa có băng vệ sinh, phụ nữ Trung Quốc xưa sử dụng một vật đặc biệt được gọi là “nguyệt kinh đái” hoặc “nguyệt sự đái”, “nguyệt kinh bố”, “nguyệt bố”. Đây là những thứ do phụ nữ tự làm, với những ai khéo tay thì trên đây sẽ có những họa tiết đẹp mắt.

Chiếc “nguyệt kinh bố” được thiết kế với một miếng vải dài để quấn lấy phần nhạy cảm của phụ nữ khi “đến tháng" - Ảnh minh họa: Internet Chiếc “nguyệt kinh bố” được thiết kế với một miếng vải dài để quấn lấy phần nhạy cảm của phụ nữ khi “đến tháng”. Đây là những tấm vải được giặt và dùng lại nhiều lần. Và số lượng và tần số sử dụng “nguyệt sự đái” của một người phụ thuộc vào mức độ vương giả. Có người mang vật đặc biệt này suốt ngày, không cởi ra. Với những người phụ nữ giàu có thì sẽ chuẩn bị bông sạch và những vật liệu đắt tiền để đặt vào bên trong “nguyệt kinh đái” để thấm hút. Dù vậy, họ thường thay bằng tro gỗ để thấm hút tốt hơn bông. Sau khi giấy đã được phát minh, chất liệu giấy bồi được dùng để xử lý vấn đề “đến tháng” của phụ nữ. Người phụ nữ Trung Quốc xưa lao động chân tay thường xuyên nên sẽ gặp tình trạng bẩn y phục vào ngày “đèn đỏ”. Với những người phụ nữ giàu có thì sẽ chuẩn bị bông sạch và những vật liệu đắt tiền để đặt vào bên trong “nguyệt kinh đái” để thấm hút - Ảnh minh họa: Internet Dù vậy, không phải phụ nữ nào cũng có “nguyệt kinh đái”. Với những người có hoàn cảnh gia đình nghèo khó thì lại có một cách đặc biệt khác để xử lý ngày “đến tháng”. Họ dùng bông nhét vào cơ thể để thấm hút máu.

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