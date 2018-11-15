Những thống khổ mà mẹ đơn thân phải nếm trải mỗi ngày, người ngoài muôn đời không thể hiểu được

Dưới đây là những nỗi khổ mà mẹ đơn thân phải gánh chịu, người đời hãy đọc thật kỹ để không làm họ thêm thương tổn, chua xót.

Những câu nói như đâm vào tim “đồ không chồng mà chửa”, “đồ chửa hoang”, “con gái hư thân mất nết mới vác bụng bầu mà không ai chịu trách nhiệm”. Thậm chí, người đời còn thêu dệt những lời khó nghe “chắc là làm người thứ ba, cướp chồng người khác, thai to quá không bỏ được nên phải để đẻ". Hơn nữa, thiên hạ họ còn vin vào đấy để sỉ nhục, mỉa mai gia đình của người phụ nữ ấy, khiến đời họ càng ngập trong nước mắt, thương tổn không đáng có.

Khi quyết định làm mẹ đơn thân, người phụ nữ ấy hiểu rằng đây không phải là một tai nạn vì chính họ là người chủ động giữ lấy cái thai, chấp nhận gồng mình cáng đáng mọi việc mà không cần cha của đứa trẻ bên cạnh. Dù đã chuẩn bị tâm thế để hứng lấy những chỉ trích, cạnh khóe của miệng đời nhưng chưa bao giờ người mẹ đơn thân thôi chạnh lòng.

Những hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền sữa, tiền bỉm, tiền gửi trẻ khiến người mẹ đơn thân mệt nhoài, áp lực vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Lo mình không nuôi nổi con

Nếu những người phụ nữ khác lấy chồng, sinh con nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chồng, sự chăm sóc, quan tâm của hai bên nội ngoại khi mang thai, nuôi dạy con cái thì mẹ đơn thân phải một thân một mình tự lo tất cả. Nếu may mắn được gia đình chấp nhận, họ còn được san sẻ phần nào nỗi lo, nếu không phải chật vật để chăm sóc con chu toàn.

Những hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền sữa, tiền bỉm, tiền gửi trẻ khiến người mẹ đơn thân mệt nhoài, áp lực vô cùng. Dù không nói ra, dù vẫn cố gắng kiếm tiền mỗi ngày nhưng cảnh chạy ăn từng bữa như thế khiến họ khổ tâm và lo sợ vô cùng.

Cả đời này mẹ đơn thân chẳng bao giờ có thể cho con một gia đình tròn vẹn với mẹ với cha - Ảnh minh họa: Internet

Lo sợ con cái tủi thân

Dù đã cố gắng vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa nuôi dạy, chăm sóc con chu đáo nhưng chẳng người mẹ đơn thân nào có thể bù đắp cho con sự có mặt của một người cha trong gia đình. Khi con hồn nhiên hỏi những câu “mẹ ơi, sao ai cũng có bố nhưng con thì không?”, “các bạn bảo con là đứa không có bố, vậy bố con đâu hả mẹ”… những lời ấy sẽ như nhát dao đâm sâu hoắm vào trái tim người mẹ đơn thân.

Phải, họ có thể lo cho con đủ đầy vật chất, được mẹ thương yêu, nuông chiều hết mực nhưng cả đời này mẹ đơn thân chẳng bao giờ có thể cho con một gia đình tròn vẹn với mẹ với cha.