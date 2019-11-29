Những NGỘ NHẬN khiến cả đời nhân tình phải sống với ác danh ‘kẻ cướp chồng’

Phụ nữ yêu 29/11/2019 15:25

Kẻ thứ ba thường nghĩ bản thân không sai, bởi họ cho rằng đàn ông tìm đến với mình là vì không còn yêu vợ, nhưng đó vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của họ.

Dưới đây là những ngộ nhận, ảo tưởng nguy hiểm khiến kẻ thứ ba chìm đắm trong ngọt ngào nhất thời, để rồi một đời sống trong ân hận, mang ác danh “kẻ cướp chồng” bị thiên hạ phỉ báng.

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Kẻ thứ ba thôi đừng mơ mộng nữa! - Ảnh minh họa: Internet

Danh phận vợ chính chuyên sớm muộn gì cũng là của mình

Kẻ thứ ba thường ngộ nhận về danh phận, vị trí của mình trong lòng gã đàn ông ngoại tình. Họ nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ có một danh phận đàng hoàng. Tuy nhiên, đàn ông bỏ vợ chạy theo nhân tình, có tốt đâu mà kẻ thứ ba phải trông mong nhiều như vậy.

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Kẻ cướp chồng người khác sẽ không bao giờ có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông tốt thật sự sẽ không có việc phản bội vợ. Thế nên đừng mơ mộng nữa hỡi những kẻ cướp chồng thiên hạ! Hãy sống với thực tại và nhớ một điều đàn ông phản bội mãi chỉ là kẻ phản bội. 

Anh ta yêu mình thật lòng

Nên nhớ mối quan hệ này vốn chỉ là giữa người mua và người bán. Người này ra giá, người kia nguyện lòng, cả hai đều thỏa mãn nhất thời. Vì vậy kẻ thứ ba đừng mơ mộng về tình yêu chân thật từ người đàn ông đó.

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Đàn ông tốt sẽ không phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ anh ta chỉ đang lợi dụng bạn. Khi đã chán chê, anh ấy sẽ chọn về với vợ. Bạn nên nhớ "thứ" không bao giờ bằng "chính" được, thế nên đừng chắc chắn tình yêu của người kia dành cho mình là thật.

Ai được yêu nhiều hơn, người còn lại là người thứ ba

Người thứ ba mãi chỉ là kẻ đứng ngoài. Dù đến trước hay đến sau, họ cũng chỉ là kẻ cướp chồng của người khác. Để lên giường với bạn, đàn ông luôn nói rằng họ không còn yêu vợ và bây giờ yêu bạn nhiều hơn. Bạn nghĩ mình có thể đẩy người vợ kia xuống để bước lên vị trí "chính thất".

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Kẻ thứ ba đừng ngộ nhận về giá trị của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Bởi người đến sau, ngang nhiên chen vào cuộc tình của người khác, muôn đời cũng chỉ là kẻ thứ ba đớn hèn. Thế nên hãy bỏ ngay suy nghĩ người được yêu nhiều hơn là người chiến thắng. 

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