Những nếm trải trong hôn nhân cha mẹ không hề dạy nhưng phụ nữ cần biết

Phụ nữ yêu 12/03/2018 07:31

Sau hôn nhân rất nhiều phụ nữ cảm thấy sốc vì chồng mình không còn hoàn hảo như lúc yêu, cũng như có quá nhiều xáo trộn trong đời sống hàng ngày.

Những thay đổi sau khi kết hôn

Khi yêu bạn luôn thấy chàng xuất hiện với sự bảnh trai, chải chuốt, gọn gàng cùng mùi nước hoa thơm phức. Thế nhưng sống chung một nhà rồi bạn mới thấy những gì lúc yêu giờ đây lại hoàn toàn ngược lại. Đi làm về quần áo chàng vứt mỗi thứ một nơi, bừa bộn là chuyện thường ngày. Dù bạn có nhắc thì chàng cũng chỉ “ừ” cho qua rồi lại chứng nào tật nấy. Điều này đôi khi gây ra sự khó chịu và những tranh cãi không đáng có. Cả hai hãy ngồi lại để thảo luận, thống nhất ý kiến chung về vấn đề này.

San sẻ việc nhà

Khi yêu chàng sẽ hứa với bạn rất nhiều điều ngọt ngào và lãng mạn, thậm chí còn nhận làm hết việc nhà sau khi kết hôn. Thế nhưng đó chỉ là những lời hứa suông trống rỗng thôi nhé. Hầu hết đàn ông sau khi kết hôn sống “bừa bộn” hơn và cũng lười làm việc nhà hơn. Với chàng nhà cửa có bừa bộn cũng là chuyện bình thường. Và tất nhiên người đi dọn dẹp vẫn là bạn. Tuy nhiên đừng nên chịu đựng việc này một mình mà tốt nhất hãy thống nhất trước khi cưới về việc chia sẻ công việc nhà nhé.

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Sau hôn nhân rất nhiều phụ nữ cảm thấy sốc vì chồng mình không còn hoàn hảo như lúc yêu, cũng như có quá nhiều xáo trộn trong đời sống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bất đồng về quan điểm

Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì lúc yêu những gì bạn đưa ra đều được chàng tán đồng rất nhanh nhưng kết hôn rồi cả hai lại có những bất đồng quan điểm về lối sống, chi tiêu, đối nội đối ngoại,… Chính điều này gây ra những mâu thuẫn, xích mích trong gia đình. Nếu không tìm cách dung hòa, thống nhất và ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung thì đây sẽ là điều không hề tốt với hôn nhân của cả hai.

Chi tiêu

Chi tiêu, tài chính trong gia đình là một vấn đề vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu cả hai không thống nhất và rõ ràng trong các khoản chi tiêu chung thì sẽ dẫn đến xích mích. Do đó, mọi vấn đề chi tiêu trong gia đình nên công khai, rõ ràng. Bạn phải xác định ai sẽ là người chi tiêu chính trong gia đình, ai là người quản lý tiền bạc và ai là người giữ vai trò nguồn tài lực chính cho gia đình. Có như vậy mới thống nhất quan điểm, chi tiêu và hạn chế những xích mích về vấn đề nhạy cảm này.

Mối quan hệ với gia đình nhà chồng

Chắc chắn khi về làm dâu gia đình chồng sẽ không thể nào như gia đình bạn được. Vẫn sẽ có những để ý từ các thành viên, họ hàng bên gia đình chồng nên điều này đôi khi làm bạn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc và dung hòa mối quan hệ với gia đình nhà chồng để cuộc sống vợ chồng thoải mái. Khi bạn tôn trọng gia đình chồng thì chồng cũng đối xử như vậy với gia đình bạn. Nếu có điều kiện thì vợ chồng nên sống riêng là tốt nhất để tránh xích mích giữa gia đình chồng với nàng dâu.

Thời gian cho bạn bè

Lập gia đình rồi, thời gian dành cho bạn bè của phụ nữ sẽ ít đi nhưng đàn ông thì hầu như không bó buộc trong vấn đề này. Thế nên điều này đôi khi khiến chị em cảm thấy buồn bực, khó chịu dẫn đến cãi vả, xích mích với chồng. Lúc này bạn phải kiềm chế cảm xúc và hãy dành thời gian cho bản thân cũng như bạn bè chứ đừng lúc nào cũng chỉ biết việc cơ quan, việc nhà.

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