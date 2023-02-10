Những lý do khiến đàn bà dù bị chồng đối xử tệ bạc, hôn nhân không hạnh phúc cũng không dám ly hôn

Phụ nữ yêu 10/02/2023 07:08

Vì sao có những người đàn bà dại dù bị chồng đối xử tệ bạc cũng không dám buông bỏ, không dám chủ động ly hôn? Đây là một số lý do khiến họ luôn cam chịu đến đáng thương.

Vì con cái

Phụ nữ thường sống vì con, luôn muốn giữ mái ấm gia đình đủ đầy cho con. Nhưng bạn có từng hỏi, những đứa con của mình có muốn điều đó hay không? Sống trong gia đình có cha mẹ suốt ngày cãi nhau liệu chúng có hạnh phúc? Cuộc đời đàn bà thất bại nhất là suy nghĩ phải chịu đựng vì con.

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Cuộc đời đàn bà thất bại nhất là suy nghĩ phải chịu đựng vì con. Ảnh minh họa: Internet

Vì sợ miệng lưỡi thiên hạ

Nhiều phụ nữ sợ những lời cay độc của thiên hạ. Chỉ những người đàn bà khôn ngoan mới có thể phớt lờ thị phi để hạnh phúc. Còn đàn bà dại luôn sợ hãi điều đó nên không dám giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh.

Phụ nữ ơi, một đời chồng cũng chẳng sao, miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc là được. Miệng lưỡi của thiên hạ nói đã rồi sẽ im. Cuộc sống của bạn do chính bạn quyết định, đừng vì những lời nói vu vơ mà sống cả đời trong tủi nhục.

Vì sợ không thể nào có hạnh phúc

Đa số phụ nữ sau ly hôn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đàn ông rất nhiều. Thời gian đầu đàn ông có thể vui vì bản thân được tự do, còn phụ nữ sẽ chìm đắm trong những kỷ niệm buồn. Nhưng rồi sau đó, phụ nữ sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc. Sau những tháng năm khờ dại yêu thương người khác một cách vô nghĩa, họ sẽ tự biết yêu thương mình.

Những lý do khiến đàn bà dù bị chồng đối xử tệ bạc, hôn nhân không hạnh phúc cũng không dám ly hôn - Ảnh 2
Thà một lần giải thoát để tìm hạnh phúc mới, còn hơn sống cả đời với người tệ bạc. Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng sợ sau hôn nhân đổ vỡ bản thân sẽ không tìm được hạnh phúc. Chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, mạnh mẽ bước tiếp, hạnh phúc rồi sẽ tìm đến. Cuộc đời này đáng sợ nhất là ở bên cạnh người làm khổ mình. Thà một lần giải thoát để tìm hạnh phúc mới, còn hơn sống cả đời với người tệ bạc.

Nghĩ mình có thể “cảm hóa” chồng

Chỉ có đàn bà dại mới có suy nghĩ này. Có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, người vô tâm suốt đời vô tâm, kẻ vũ phu suốt đời chẳng thay đổi được thói bạo lực. Phụ nữ đừng dại khờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được họ.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình gỡ rối chuyện gia đình

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