Những kiểu đàn ông phụ nữ khó lòng buông bỏ

Phụ nữ yêu 07/04/2018 05:30

Đây là những kiểu đàn ông khiến phụ nữ lưu luyến, khó lòng buông bỏ được...

Đàn ông “ngọt miệng”

Phụ nữ yêu bằng tai, vì vậy “mật ngọt chết ruồi” luôn là cái bẫy phụ nữ dễ mắc phải. Đàn ông “ngọt miệng” luôn có cách khiến phụ nữ khó rời bỏ ngay cả khi họ gây ra không ít lỗi lầm. Lúc vui, lời họ tán dương khiến phụ nữ hãnh diện. Lúc sóng gió, lời họ nói yêu thương, hẹn thề khiến phụ nữ tin tưởng. Lúc lỗi lầm, lời họ bao biện tự bảo vệ mình khiến phụ nữ khó lòng tức giận. Đàn ông giỏi ăn nói, khéo nịnh nọt luôn dễ dàng lấy lòng phụ nữ, càng khiến phụ nữ ngày càng yêu mình không lối thoát.

Nhưng phụ nữ nên nhớ, chỉ có lời nói của đàn ông thì không đủ mang đến hạnh phúc cho ta. Huống hồ, thứ khó tin nhất trên đời  này là lời hứa của đàn ông. Đàn ông nói, nghe cho vui chứ đừng tin đến bất chấp, bao giờ họ làm được rồi tin cũng chưa muộn.

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 Đàn ông giỏi ăn nói, khéo nịnh nọt luôn dễ dàng lấy lòng phụ nữ, càng khiến phụ nữ ngày càng yêu mình không lối thoát. - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ

Đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ luôn khiến phụ nữ một lần yêu, cả đời khó quên được. Anh ta sẽ biết khi bạn buồn, nên làm gì để bạn vui. Anh ta nhớ rõ ngày “chu kỳ” của bạn, biết nhường nhịn bạn những ngày khó khăn đó. Anh ta hiểu khi bạn tức giận, phải làm gì để bạn có thể im lìm như chú mèo ngoan ngoãn. Anh ta cũng hiểu làm sao để chẳng cần làm gì cũng có được lòng tin và tình yêu tuyệt đối ở bạn. Đàn ông thế này hầu như từng tế bào nhỏ bé nhất trong người bạn anh ta đều nhìn rõ được. Thế thì hỏi sao phụ nữ không quyến luyến anh ta mãi được?

Nhưng phụ nữ nên nhớ một người đàn ông hiểu hết mọi thứ về bạn chính là vì họ đã học được điều đó từ rất nhiều người phụ nữ đến trước bạn. Nói cách khác, bạn luôn có thể là một trong số những người phụ nữ đó, đến chỉ để dạy anh ta biết phải thế nào là ga lăng, là “soái” nhất. Đàn ông càng giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, càng dễ nhàm chán khi yêu đương, vì họ quá hiểu bạn. Ngược lại, vì được thấu hiểu như trọn vẹn, phụ nữ lại khó lòng quên được kiểu đàn ông này.

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Vì được thấu hiểu như trọn vẹn, phụ nữ lại khó lòng quên được kiểu đàn ông này - Ảnh minh họa: Internet

Tình cũ chưa quên

Người yêu cũ đôi khi là một vết hằn theo thời gian mà phụ nữ có lúc đến tận cuối đời cũng khó quên. Với phụ nữ, một là yêu quá sâu, hai là tổn thương quá nặng sẽ khiến họ khó lòng quên được. Và người yêu cũ là người họ yêu nhất, cũng có thể là người tàn nhẫn nhất với họ. Phụ nữ dù có gặp người yêu thương họ thật lòng sau này cũng khó khiến họ quên được. Vì đơn giản, với phụ nữ nhiều khi ký ức là thứ khó xê dịch và biến mất nhất.

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Người yêu cũ đôi khi là một vết hằn theo thời gian mà phụ nữ có lúc đến tận cuối đời cũng khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Người còn thương

Phụ nữ, một khi còn thương thì có khi đau đến thấu tim gan cũng bất chấp không buông tay. Dù người đàn ông đó làm bao chuyện có lỗi với họ, phụ nữ vẫn tìm được lý do để tha thứ và tiếp tục. Phụ nữ khi yêu, đừng nói đến lý trí, đừng kể sai trái thiệt hơn, còn yêu chính là yêu đến cạn cùng lòng dạ. Và chỉ cần đó là người đàn ông họ yêu, phụ nữ khó lòng buông bỏ, một mực đi đến cùng.

Phụ nữ nên hiểu đời mình hạnh phúc hay không đều do cách bạn lựa chọn người đàn ông bên cạnh mình, lựa chọn điều gì cần nhớ, cái gì phải quên. Đừng ở bên người không xứng đáng, đừng lưu giữ ký ức đau thương. Người không đáng ở lại, đừng giữ, quá khứ rồi hãy bỏ qua. Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ khi nên…

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Phụ nữ khi yêu thường hết lòng vì đối phương nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại điều xứng đáng. Vậy làm thế nào để biết bạn đang trao tình cảm cho một người muốn nghiêm túc lâu dài với bạn?

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