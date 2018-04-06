Điều vô phương nhất ở đời đàn bà là níu kéo một người muốn ra đi…  

Ngày chồng chị ngoại tình, chị như hóa điên không bình tĩnh nổi. Chị bỏ hết việc nhà, chỉ lang thang đâu đó tìm cho được chồng và nhân tình. Mấy lần chị gọi tôi đến rước đều là ở vùng ngoại ô, ở một khách sạn hẻo lánh nào đó. Tôi hỏi chị đến đây làm gì? Chị chỉ như mất hết hồn vía, chồng của chị đang ở trong đó. Có lần tôi giận quá, tôi định kéo chị vào để nhìn cho rõ bộ mặt người chồng đã thay lòng của chị, để đánh ghen một trận ra hồn rồi chị lại trở về cuộc sống bình thường. Chị một mực không chịu, cứ khóc mãi, chị cứ nói là vì chị kém cỏi, là vì chị không sinh được con cho chồng, chỉ vì chồng chị không chịu được áp lực gia đình, vì anh ấy thương chị. Chị vẫn nuôi hy vọng, rồi chị sẽ có thai, chồng chị sẽ không ngoại tình nữa…

Chị có tiếng là thương yêu chồng con. Chị nấu ăn giỏi, gọn gàng vun vén gia đình, lại khôn khéo làm vui lòng gia đình chồng. Chị cũng rất biết chăm chút mình, luôn khiến chồng hãnh diện trước mặt bè bạn. Cuộc sống của chị chỉ biết đến chồng, chị yêu chồng, yêu đến quên cả chính mình. Chỉ là, cưới nhau đã 4 năm, chị vẫn chưa thể có con, bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân là ở chị hay chồng mình.

Chị lại không hề biết nhẫn tâm của một người đàn ông biết bội bạc đôi khi còn đáng sợ hơn dao kiếm búa rìu cứa vào da thịt…

Chị yếu đuối thật, chị nhu nhược thật. Nhưng tôi hiểu cái nhu nhược, yếu đuối của đàn bà một đời chỉ biết yêu chồng đáng thương hơn là đáng trách. Rõ ràng chị biết mình không sai, rõ ràng rành rành chồng chị không thể đúng được, chỉ là chị không chịu đối mặt với sự thật. Chỉ là chị cố chấp vì còn hy vọng, chị không buông nổi vì còn tin người đàn ông của mình sẽ trở về.

Ngày chị biết mình mang thai, chị vui mừng đến mức không đứng vững nổi. Chị tin đứa trẻ này sẽ mang chồng trở về, chị hy vọng vợ chồng chị sẽ lại hạnh phúc như trước. Nhưng ngược lại với những gì chị mong đợi, chồng chị lẳng lặng hồi lâu rồi lại bỏ đi. Ngày chị sinh con, chị được đưa vào phòng sinh, không hề có bóng dáng của chồng đi cùng. Vậy mà, chị lại thấy thấp thoáng dáng chồng dìu một người phụ nữ khác xa xa. Nước mắt chị trào ra, hòa cùng nỗi đau lớn nhất của đàn bà, đau thấu tim gan chị…

Nước mắt chị trào ra, hòa cùng nỗi đau lớn nhất của đàn bà, đau thấu tim gan chị… - Ảnh minh họa: Internet

Chị rồi cũng sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh. Chị muốn đi tìm chồng, chị muốn chồng nhìn thấy con của cả hai. Vậy mà, chị chỉ thấy dáng chồng dìu một người phụ nữ khác lên ô tô. Chị chạy theo chiếc xe ấy, chạy đến mức không còn chịu nổi, rồi khuỵu xuống đường. Người đàn ông bên chị gần cạn thanh xuân, một lần cũng không quay lại trước tiếng gọi của chị...

Mẹ chị khóc. Hình như chị chưa bao giờ thấy bà khóc. Giọng nói bà run lên, như oán trách, nức nở mà oán, đau lòng mà trách:

- Con có biết đời đàn bà vô phương nhất là gì không hả? Là giữ chân đàn ông muốn đi. Làm sao mà giữ nổi hả con? Con có chết nó cũng không ngó nhìn, giữ làm gì? Còn con nhỏ, còn bà già này phải chăm, mày nỡ bỏ đi vì thằng tệ bạc đó hả con?

Bà càng khóc to hơn. Chị như bừng tỉnh sau cơn mê mù mịt không thấy lối đi. Chị vội vàng vùng dậy như một bản năng, như chợt nhận ra mình vẫn còn có thể sống, chị ôm lấy mẹ mình. Nước mắt chị cũng rơi, nhưng lần này không còn là đau lòng, cam chịu, không là bất chấp bất kham. Chị khóc là để tỉnh, là để biết mình phải sống vì con vì mẹ, còn phải kiên cường bảo vệ điều quan trọng hơn hết trong đời.

Chị khóc là để tỉnh, là để biết mình phải sống vì con vì mẹ, còn phải kiên cường bảo vệ điều quan trọng hơn hết trong đời. - Ảnh minh họa: Internet

Chị nói với tôi, những người đàn bà như chị yêu càng sâu càng muốn đi đến tận cùng đau thương để nhìn rõ tâm can kẻ bội bạc mình. Đến khi có thể thấy hết những nhẫn tâm bạc tình của đàn ông, lại chỉ biết cười chua chát, trách mình ngu ngốc đến khờ dại. Níu kéo gì nữa kẻ bội tình, dốc lòng làm chi người đã muốn ra đi. Thanh xuân chị đáng giá bao nhiêu, đứa con bé bỏng của chị quý giá nhường nào cũng đâu khiến anh ta có thể quay về. Vì đơn giản, tuổi trẻ của chị anh ta không còn tiếc, con của chị anh ta không cần, ngoại tình chỉ là vì đã cạn hết lòng dạ, vậy thôi.

Chị cười, điều vô phương nhất ở đời đàn bà là níu kéo một người muốn ra đi…

Tôi biết từ giờ, chị không khóc nữa, chị muốn sống một cuộc đời khác, có mẹ chị, có con bé bỏng của chị. Chị hỏi tôi, liệu còn có hy vọng không? Tôi gật đầu chắc chắn, với chị, với những người phụ nữ như chị, không bao giờ là hết hy vọng, phải không?