Phụ nữ, một lần đò thì có sao, hãy bản lĩnh để hiểu trong đời sẽ chẳng ai biết điều không hay gì có thể xảy ra, bạn chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước. Lòng tin vào một tình yêu nào khác chắc sẽ không dễ dàng với bạn. Nhưng bạn phải hiểu, phụ nữ ai rồi cũng sẽ lại yêu, sẽ lại được trân trọng dù đã từng thế nào.

Một cái kết tốt đẹp cho cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải chỉ là ly hôn và ra đi trong yên bình. Hơn hết, phụ nữ khi bước qua cánh cửa ly hôn phải có suy nghĩ tích cực nhất về cuộc sống mới sau này. Mọi thứ phải bắt đầu từ việc phụ nữ chấp nhận sự đổi thay và tiếp tục sống ý nghĩa hơn.

Không thể phủ nhận rằng cuộc sống sau ly hôn không hề dễ dàng với phụ nữ. Nhưng hãy bình tâm lại, chỉ cần nhớ rõ những điều sau, bạn sẽ tìm được hạnh phúc sau cùng cho mình!

Trong bạn có thể đã không còn những ngây ngô tưởng tin. Vì rõ ràng khi bước qua những đổ vỡ, phụ nữ luôn có thể tự dồn mình vào một cuộc sống chỉ có con cái, công việc, cô đơn vì sợ lại thương tổn lần nữa. Nhưng họ lại mâu thuẫn, họ sợ cô đơn trống trải cả đời sau này, vậy mà vẫn âm ỉ mong muốn được yêu lần nữa. Thế thì làm sao để một ngày có thể yêu thương trở lại, bạn không phải đi vào vết xe đổ ngày trước?

Phụ nữ ai rồi cũng sẽ lại yêu, sẽ lại được trân trọng dù đã từng thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Luôn thành thật với chính mình

Nếu bạn thật lòng muốn ở bên một người và có một cái kết tốt đẹp cho cuộc hôn nhân thứ hai, hãy thành thật với chính mình. Đừng dối mình hay mọi người rằng bạn không cần thêm một người đàn ông nào khác. Cũng đừng tự ti với quá khứ đổ vỡ đã qua, đừng dồn mình vào con đường khó đi. Bạn ly hôn thì thế nào, hạnh phúc vốn không khước từ bất cứ ai mưu cầu. Hãy mở lòng hơn, hãy thực hiện điều từ tận đáy lòng bạn mong muốn. Một lần dở dang không có nghĩa là cả đời không thể hạnh phúc. Quan trọng là bạn có dám dối diện với chính mình để lựa chọn hạnh phúc hay không!

Có một nền tảng nhất định cho những điều cần thiết và bạn mong muốn trong cuộc sống

Bạn từng có một gia đình hoàn chỉnh, chắc chắn bạn sẽ có những kinh nghiệm nhất định. Đâu là điều khiến cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc? Cần tránh điều gì để không đau buồn lần nữa? Bạn nên nhìn tổng quan những điều bạn mong muốn từ người đàn ông sau này. Bạn từng bước vào hôn nhân với nhiều mộng tưởng và đầy mãnh liệt nồng cháy. Nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bạn cần thực tế hơn. Bạn cần xem xét tình cảm, tài chính, hay những yếu tố hai bên gia đình… Phụ nữ không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế để bảo vệ chính mình trước tổn thương.

Phụ nữ không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế để bảo vệ chính mình trước tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đừng hạ thấp chính mình

Phụ nữ từng ly hôn không có nghĩa là bạn thua xa những người phụ nữ ngoài kia. Cũng đừng vì bạn từng qua đổ vỡ mà dễ sa đà vào những mối quan hệ tạm bợ, không nghiêm túc. Bạn nên có những tiêu chuẩn riêng về người đàn ông của mình về sau. Đừng vì mang tiếng đã ly hôn hay vì quá cô đơn chán chường mà chấp nhận vội vàng những ai không thích hợp với bạn. Phụ nữ ly hôn càng cần được ở bên người đàn ông biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Quan trọng không ở việc bạn đã trải qua điều gì mà là bạn muốn mình được gặp người thế nào, được đối xử và tôn trọng ra sao. Nếu bạn không xem trọng mình thì không ai có thể xem trọng bạn được.

Đầu tư vào tương lai

Từ cuộc sống có 2 người dần chuyển sang cuộc sống chỉ có bạn độc lập trong mọi điều, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống của bạn và con cái. Đừng chỉ biết phụ thuộc vào phụ cấp từ đối phương, bạn cần nghĩ suy và sắp xếp cho tương lai nhiều hơn.

Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là làm thế nào để sống thoải mái và hạnh phúc nhất. Khi chỉ còn một mình, bạn có thể trải nghiệm những điều mà khi có chồng bạn không thực hiện được. Bạn muốn làm gì, bạn có thể cố gắng làm, bạn muốn có gì, cũng có thể nỗ lực tự mua cho mình. Hãy độc lập làm điều mình muốn. Bạn cũng có thể cùng bạn bè hẹn hò, chia sẻ cùng họ những điều vui vẻ hay nỗi buồn. Khi có thể đến những nơi tốt đẹp, có những mối quan hệ đủ tin tưởng, bạn sẽ có cơ hội gặp được người đàn ông mình mong muốn. Đừng chỉ bó buộc cuộc sống của mình vào những gì nhàm chán và buồn tủi, hãy tự đem đến niềm vui cho chính mình. Phụ nữ độc thân luôn có thể quyến rũ nếu mình muốn!

Phụ nữ độc thân luôn có thể quyến rũ nếu mình muốn! - Ảnh minh họa: Internet

Mở lòng với người mới đến

Nếu ngày trước, bạn từng lựa chọn hôn nhân hoàn toàn dựa vào tình cảm thì bây giờ hãy tập kết hợp với lý trí để quyết định đâu là người thích hợp với mình. Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy bắt đầu từ tình bạn để đủ cảm thông và thấu hiểu, cho mình cơ hội để lựa chọn chính xác hơn.

Hãy nhớ, ly hôn rồi không có nghĩa là không có quyền lại hạnh phúc, càng không phải cứ vội vàng tìm bến đỗ mới. Hãy từ tốn đợi chờ, mọi thứ tốt đẹp nhất thượng đế đều đã sắp đặt sẵn nếu bạn đủ hy vọng và cố gắng…