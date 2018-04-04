Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này…

Thật ra, bạn đừng sợ mình không có tiền sẽ không giữ được người phụ nữ ở bên cả đời. Phụ nữ không sợ đàn ông không có tiền, họ chỉ sợ đàn ông không thể cho họ hy vọng vào tương lai. Phụ nữ không sợ nghèo, chỉ sợ lấy phải người không biết cố gắng vì mình. Đừng để cô ấy tuyệt vọng quá lâu, đừng khiến cô ấy cô đơn quá nhiều. Vì đến khi lòng dạ phụ nữ cạn kiệt hy vọng, họ sẽ dần quen với cô độc. Đến lúc đó, cô ấy sẽ không còn cần đến bạn nữa.

Nếu bạn đã gặp được người phụ nữ muốn cùng bạn đồng cam cộng khổ hãy biết quý trọng cô ấy. Vì không phải người phụ nữ nào ngoài kia cũng sẵn sàng trút bỏ hết những mộng tưởng đam mê để chịu về làm vợ của bạn, làm mẹ của con bạn. Hãy yêu thương cô ấy bằng cả trái tim, để cô ấy thấy lấy bạn là một sự lựa chọn đúng đắn.

Điều mọi người phụ nữ đòi hỏi ở người đàn ông của mình chỉ là được nhìn nhận và yêu thương. Nếu bạn yêu cô ấy, bạn phải có thời gian dành cho cô ấy. Nếu bạn không có nhiều tiền, bạn có 10 thì cũng nên nghĩ cho cô ấy 7 8 phần. Phụ nữ không quan tâm bạn có nhiều hay ít, mà là dù có ít hay nhiều bạn vẫn nghĩ cho họ, đó mới là điều quan trọng. Đó chính là thứ hy vọng phụ nữ nuôi dưỡng để tự cho mình sức mạnh bước đi cùng bạn…

Phụ nữ ai cũng nhẹ nhàng và sinh ra đã yếu đuối, thiếu độc lập hơn đàn ông. Nhưng đến một khi họ phải một mình nếm trải cô đơn thì chính sự yếu đuối và nữ tính ban đầu sẽ dần biến thành thứ sức mạnh không tưởng nhất. Họ có thể yêu thương bạn, cho bạn những gì ấm áp và mềm mại nhất tự đáy lòng. Nhưng đừng nhìn lầm, đằng sau lớp vỏ mỏng manh ấy, là những dòng nước chảy siết mạnh mẽ đến quật cường. Đến khi chính bạn xé bỏ vỏ bọc đó, tự khắc người phụ nữ của bạn sẽ lột xác kiên cường và mạnh mẽ nhất…

Đó chính là thứ hy vọng phụ nữ nuôi dưỡng để tự cho mình sức mạnh bước đi cùng bạn… - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không ngại nghèo, không lo vất vả, họ chỉ sợ hai từ “vô tâm”

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông chính là cho người khác cơ hội quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình.

Và đa số đàn ông hoàn toàn không nhận ra thất bại ê chề này cho đến khi người phụ nữ của họ đem lòng yêu một người đàn ông khác. Dù rằng cô ấy từng là người vợ chỉ biết đến chồng con, chỉ dốc lòng cho gia đình. Bạn không hề biết chính từ những chiều cô ấy ăn cơm một mình, từ những đêm tỉnh giấc chẳng thấy chồng cạnh bên, hay bao tháng ngày lầm lũi làm dâu, làm mẹ không chồng vỗ về… đã dần kéo cô ấy ra khỏi bạn. Là bạn vô tâm, là bạn bỏ mặc cô ấy trong cô đơn và đợi chờ. Sức chịu đựng của đàn bà luôn bất lực trước vô tâm tàn nhẫn của đàn ông.

Rồi cô ấy sẽ muốn cãi cọ với bạn, giận hờn trách móc bạn. Bạn lại thấy vợ thật phiền phức, sao không thấu hiểu cho khổ cực bạn ngược xuôi. Bạn nghĩ đàn bà giận đó rồi sẽ quên, như cơn mưa nào cũng sẽ tạnh. Nhưng đến một ngày, cô ấy lạnh lùng rời đi, bạn lại không hiểu bạn đã làm gì sai.

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông chính là cho người khác cơ hội quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và sẽ phải rất lâu để bạn nhận ra những giận hờn trước ngày cô ấy rời đi cũng chỉ để bạn chú ý tới cô ấy một chút, để bạn bớt vô tâm, để cho bạn một cơ hội cuối cùng. Nhưng tiếc là, đến cùng bạn vẫn không thể nhận ra.

Đến khi bạn biết mình sai rồi, cuống cuồng đi tìm cô ấy, nài nỉ cô ấy trở về thì mọi thứ đã muộn màng. Trái tim cô ấy vì giá rét lâu ngày nào còn có thể nhóm lửa lại lần nữa…

Sự vô tâm của đàn ông luôn là thứ thuốc độc giết chết lòng dạ đàn bà từng ngày. Mỗi ngày từng chút một, đến khi sức chịu đựng của đàn bà đổ vỡ, đàn bà tự khắc sẽ rời đi.

Người ta tìm thấy nhau, ở lại bên cuộc đời nhau chính là món nợ tình nghĩa có ngọt ngào cũng có đắng cay. Nhưng hơn hết, không phải là trải qua điều gì, mà là có cùng nhau đủ đầy yêu thương và chia sẻ mỗi ngày hay không. Nếu bên cạnh bạn vẫn là người vợ hết lòng vì bạn và gia đình, đừng quên bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Hãy luôn cho người phụ nữ của bạn hy vọng và yêu thương, cô ấy sẽ vì bạn trồng một vườn hoa ngát hương hạnh phúc và nghĩa tình…