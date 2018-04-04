Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này…

Phụ nữ yêu 04/04/2018 05:30

Đa số đàn ông hoàn toàn không nhận ra thất bại ê chề này cho đến khi người phụ nữ của họ đem lòng yêu một người đàn ông khác. Dù rằng cô ấy từng là người vợ chỉ biết đến chồng con, chỉ dốc lòng cho gia đình...

Bạn không có tiền, người phụ nữ của bạn vốn không thất vọng, nhưng nếu bạn không thể cho cô ấy hy vọng, đó mới là điều khiến cô ấy muốn ra đi

Nếu bạn đã gặp được người phụ nữ muốn cùng bạn đồng cam cộng khổ hãy biết quý trọng cô ấy. Vì không phải người phụ nữ nào ngoài kia cũng sẵn sàng trút bỏ hết những mộng tưởng đam mê để chịu về làm vợ của bạn, làm mẹ của con bạn. Hãy yêu thương cô ấy bằng cả trái tim, để cô ấy thấy lấy bạn là một sự lựa chọn đúng đắn.

Thật ra, bạn đừng sợ mình không có tiền sẽ không giữ được người phụ nữ ở bên cả đời. Phụ nữ không sợ đàn ông không có tiền, họ chỉ sợ đàn ông không thể cho họ hy vọng vào tương lai. Phụ nữ không sợ nghèo, chỉ sợ lấy phải người không biết cố gắng vì mình. Đừng để cô ấy tuyệt vọng quá lâu, đừng khiến cô ấy cô đơn quá nhiều. Vì đến khi lòng dạ phụ nữ cạn kiệt hy vọng, họ sẽ dần quen với cô độc. Đến lúc đó, cô ấy sẽ không còn cần đến bạn nữa.

Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này… - Ảnh 1
Đến lúc đó, cô ấy sẽ không còn cần đến bạn nữa. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ai cũng nhẹ nhàng và sinh ra đã yếu đuối, thiếu độc lập hơn đàn ông. Nhưng đến một khi họ phải một mình nếm trải cô đơn thì chính sự yếu đuối và nữ tính ban đầu sẽ dần biến thành thứ sức mạnh không tưởng nhất. Họ có thể yêu thương bạn, cho bạn những gì ấm áp và mềm mại nhất tự đáy lòng. Nhưng đừng nhìn lầm, đằng sau lớp vỏ mỏng manh ấy, là những dòng nước chảy siết mạnh mẽ đến quật cường. Đến khi chính bạn xé bỏ vỏ bọc đó, tự khắc người phụ nữ của bạn sẽ lột xác kiên cường và mạnh mẽ nhất…

Điều mọi người phụ nữ đòi hỏi ở người đàn ông của mình chỉ là được nhìn nhận và yêu thương. Nếu bạn yêu cô ấy, bạn phải có thời gian dành cho cô ấy. Nếu bạn không có nhiều tiền, bạn có 10 thì cũng nên nghĩ cho cô ấy 7 8 phần. Phụ nữ không quan tâm bạn có nhiều hay ít, mà là dù có ít hay nhiều bạn vẫn nghĩ cho họ, đó mới là điều quan trọng. Đó chính là thứ hy vọng phụ nữ nuôi dưỡng để tự cho mình sức mạnh bước đi cùng bạn…

Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này… - Ảnh 2
Đó chính là thứ hy vọng phụ nữ nuôi dưỡng để tự cho mình sức mạnh bước đi cùng bạn… - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không ngại nghèo, không lo vất vả, họ chỉ sợ hai từ “vô tâm

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông chính là cho người khác cơ hội quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình.

Và đa số đàn ông hoàn toàn không nhận ra thất bại ê chề này cho đến khi người phụ nữ của họ đem lòng yêu một người đàn ông khác. Dù rằng cô ấy từng là người vợ chỉ biết đến chồng con, chỉ dốc lòng cho gia đình. Bạn không hề biết chính từ những chiều cô ấy ăn cơm một mình, từ những đêm tỉnh giấc chẳng thấy chồng cạnh bên, hay bao tháng ngày lầm lũi làm dâu, làm mẹ không chồng vỗ về… đã dần kéo cô ấy ra khỏi bạn. Là bạn vô tâm, là bạn bỏ mặc cô ấy trong cô đơn và đợi chờ. Sức chịu đựng của đàn bà luôn bất lực trước vô tâm tàn nhẫn của đàn ông.

Rồi cô ấy sẽ muốn cãi cọ với bạn, giận hờn trách móc bạn. Bạn lại thấy vợ thật phiền phức, sao không thấu hiểu cho khổ cực bạn ngược xuôi. Bạn nghĩ đàn bà giận đó rồi sẽ quên, như cơn mưa nào cũng sẽ tạnh. Nhưng đến một ngày, cô ấy lạnh lùng rời đi, bạn lại không hiểu bạn đã làm gì sai.

Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này… - Ảnh 3
Thất bại lớn nhất của một người đàn ông chính là cho người khác cơ hội quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và sẽ phải rất lâu để bạn nhận ra những giận hờn trước ngày cô ấy rời đi cũng chỉ để bạn chú ý tới cô ấy một chút, để bạn bớt vô tâm, để cho bạn một cơ hội cuối cùng. Nhưng tiếc là, đến cùng bạn vẫn không thể nhận ra.

Đến khi bạn biết mình sai rồi, cuống cuồng đi tìm cô ấy, nài nỉ cô ấy trở về thì mọi thứ đã muộn màng. Trái tim cô ấy vì giá rét lâu ngày nào còn có thể nhóm lửa lại lần nữa…

Sự vô tâm của đàn ông luôn là thứ thuốc độc giết chết lòng dạ đàn bà từng ngày. Mỗi ngày từng chút một, đến khi sức chịu đựng của đàn bà đổ vỡ, đàn bà tự khắc sẽ rời đi.

Người ta tìm thấy nhau, ở lại bên cuộc đời nhau chính là món nợ tình nghĩa có ngọt ngào cũng có đắng cay. Nhưng hơn hết, không phải là trải qua điều gì, mà là có cùng nhau đủ đầy yêu thương và chia sẻ mỗi ngày hay không. Nếu bên cạnh bạn vẫn là người vợ hết lòng vì bạn và gia đình, đừng quên bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Hãy luôn cho người phụ nữ của bạn hy vọng và yêu thương, cô ấy sẽ vì bạn trồng một vườn hoa ngát hương hạnh phúc và nghĩa tình…

Đàn ông thông minh không xếp vợ sau bạn, lại càng không vì khích bác của bạn bè mà coi thường vợ mình

Đàn ông thông minh không xếp vợ sau bạn, lại càng không vì khích bác của bạn bè mà coi thường vợ mình

Anh em bạn bè khi rủ nhau đi nhậu mà ông nào cáo bận vì ở nhà phụ vợ thì bị mỉa mai “đàn ông sợ vợ”. Nhưng có thật như thế là sợ vợ, và có thật như thế thì không đáng mặt đàn ông?

Xem thêm
Từ khóa:   vô tâm đàn ông vô tâm phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 38 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 49 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 54 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này