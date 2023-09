7 câu hỏi phụ nữ cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chia tay

3. Bạn và đối phương đã thực sự nói chuyện cùng nhau?

Hai người yêu nhau luôn có lối sống, sở thích và cuộc sống không giống nhau. Vì vậy, để có thể bên nhau dài lâu, cả hai cần giao tiếp để thấu hiểu và tìm cách hòa hợp với nhau. Nếu bạn thấy rằng trong lòng đối phương, bạn không là điều quan trọng nhất, họ không quan tâm đến suy nghĩ, cuộc sống và cả cảm nhận của bạn thì đây là dấu hiệu một mối quan hệ không thể lâu dài.

Để có thể bên nhau dài lâu, cả hai cần giao tiếp để thấu hiểu và tìm cách hòa hợp với nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi ở bên họ, bạn thấy hạnh phúc hay buồn phiền nhiều hơn?

Nếu bạn trả lời được câu hỏi này, bạn có thể nhìn nhận một cách tổng quan về tình yêu của hai người. Nếu dù bạn phải trải qua giai đoạn khó khăn nhưng chỉ cần có đối phương ở bên, bạn luôn thấy bình yên và tích cực thì đây là một mối quan hệ đáng để bạn giữ gìn đến cùng. Nhưng nếu tình huống là ngược lại, bạn luôn phải một mình đối diện mọi chuyện, hầu như là kiệt sức giải quyết vấn đề thì hãy kiên quyết nghĩ về một cái kết cho mối quan hệ này.

5. Cả hai đã đủ nhượng bộ vì nhau?

Một mối quan hệ lâu dài cần sự nhượng bộ để vì nhau, giữ gìn tình yêu cùng nhau. Vì rõ ràng dù có yêu nhau thế nào, cả hai vẫn là những cá thể không giống nhau, đều có quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Nếu bạn luôn là người thỏa hiệp với đối phương, phải từ bỏ niềm vui, đam mê của mình để người kia thấy thoải mái thì tình yêu này không thể nào có kết quả tốt được.

Một mối quan hệ lâu dài cần sự nhượng bộ để vì nhau, giữ gìn tình yêu cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

6. Vì sao bạn có ý định chia tay?

Sẽ có nhiều lý do khiến mối quan hệ không được vui vẻ như ban đầu nhưng không phải tất cả lý do đều đủ nghiêm trọng để bạn nói lời chia tay với đối phương. Ví dụ như bạn không thể nói chia tay chỉ vì anh ấy ở không sạch sẽ. Điều bạn nên làm là xem liệu đây có phải là lý do bạn không thể chấp nhận không. Và liệu lý do này có thể được cải thiện không. Nếu không thể thay đổi, bạn không thể chịu được thì hãy nói lời chia tay.

7. Chia tay rồi, liệu bạn có thấy bình yên và sống tốt hơn không?

Hãy thử nghĩ về cuộc sống của bạn sau khi chia tay người ấy, liệu bạn sẽ sống tốt hơn không? Nếu bạn biết chắc là mình sẽ sống tốt và hạnh phúc hơn, hãy mạnh dạn nói lời chia tay dù có khó thế nào. Đừng ở bên một người vì bất kì lý do gì như tiền bạc, sự ổn định, vì quan trọng hơn hết là bạn liệu có hạnh phúc hơn không.

Thời gian với phụ nữ là vốn tài sản quý giá, tuyệt đối đừng lãng phí. Hãy dành thời gian cho người xứng đáng, ở bên người có thể khiến bạn hạnh phúc và sống tốt hơn. Và đừng ngần ngại rời xa người chỉ khiến cuộc đời bạn tối tăm…