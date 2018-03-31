Tiết lộ những lý do bất ngờ khiến đàn ông thành đạt giàu có thường ‘tòm tèm’ của lạ!

Phụ nữ yêu 31/03/2018 05:30

Đàn ông càng giàu có càng tự tin với những gì mình sở hữu,  theo đó là mong muốn càng có được nhiều hơn, càng tham lam dục vọng hơn…

Để chứng minh mình hấp dẫn

Đàn ông lúc nào cũng có mong muốn khẳng định mình thu hút và đầy sức hấp dẫn. Nhất là với đàn ông thành đạt, có điều kiện tài chính quá tốt. Ngay cả khi đã có vợ thì khao khát này càng âm ỉ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù rằng họ đã có vợ đẹp và đảm đang ở nhà nhưng với điều kiện quen biết nhiều, họ dần nuôi tham vọng có được nhiều người phụ nữ tốt và đẹp hơn vợ. Cảm giác nhàm chán bao năm trong hôn nhân khiến đàn ông muốn tìm kiếm những gì mới mẻ hơn. Và chính những lời khen ngợi về sự hấp dẫn từ người phụ nữ khác sẽ tạo cho đàn ông cảm giác thắng lợi và có thành tựu sau nhiều năm chỉ biết có một người vợ quá sức quen thuộc.

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Cảm giác nhàm chán bao năm trong hôn nhân khiến đàn ông muốn tìm kiếm những gì mới mẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thấy mình xứng đáng có những điều tốt hơn

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư Joris Lammers ở trường đại học Tilburg cùng các cộng sự trên 1561 đối tượng, đàn ông thành đạt luôn rất tự tin với những gì mình có và thấy mình xứng đáng có sự thỏa mãn hơn trong đời sống tình dục. Chính tâm lý này khiến đàn ông dễ ngoại tình hơn bao giờ hết.

Và cũng theo nghiên cứu này, giáo sư Lammers cho biết khi làm những chuyện không tốt, não bộ đem lại những khoái cảm mới lạ hơn là hướng đến cách nào để đề phòng điều không hay xảy ra.

Điều này chứng minh rằng, đàn ông càng thành đạt và giàu có càng có khao khát muốn tìm đối tượng để thỏa mãn hơn trong tình dục.

Tiết lộ những lý do bất ngờ khiến đàn ông thành đạt giàu có thường ‘tòm tèm’ của lạ! - Ảnh 2
 Đàn ông càng thành đạt và giàu có càng có khao khát muốn tìm đối tượng để thỏa mãn hơn trong tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Bị cám dỗ

Với đàn ông có địa vị và có vẻ bề ngoài thu hút thì nguy cơ ngoại tình ngày một cao, vì họ khiến phụ nữ dễ chú ý đến. Hoặc cũng có thể đàn ông sẽ khó tránh khỏi cám dỗ từ tình cũ, từ đó mà bất chấp dối lừa và bội bạc vợ. Và đàn ông càng có nhiều mối quan hệ bên ngoài càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều dạng phụ nữ. Cũng không phải đàn ông nào cũng tránh được những cám dỗ từ những người phụ nữ đẹp, huống hồ lại không ít phụ nữ quyến rũ đàn ông giàu có gia đình để được chu cấp và yêu chiều sung sướng.

Thích cảm giác phiêu lưu, chinh phục

Nhiều người đàn ông có chức tước thường mang nhiều trách nhiệm và có phần uy lực. Họ luôn có thể hoàn thành mọi việc ngay cả khi căng thẳng nhất, và họ đòi hỏi những thách thức và kích thích để bản thân ngày một tốt hơn. Và những vụng trộm lén lút luôn mang lại cảm giác phiêu lưu đầy chinh phục, khiến đàn ông như họ một khi nếm qua rồi sẽ khó có thể rời được.

Tiết lộ những lý do bất ngờ khiến đàn ông thành đạt giàu có thường ‘tòm tèm’ của lạ! - Ảnh 3
Những vụng trộm lén lút luôn mang lại cảm giác phiêu lưu đầy chinh phục, khiến đàn ông như họ một khi nếm qua rồi sẽ khó có thể rời được - Ảnh minh họa: Internet

Một cách giải tỏa căng thẳng

Đàn ông càng có chức quyền càng phải đối mặt với nhiều căng thẳng và mỏi mệt hằng ngày. Và họ có thể xem việc yêu đương lén lút là cách để giải tỏa bớt căng thẳng. Họ tìm đến ngoại tình như trải nghiệm sự thách thức đầy kích thích, khiến họ quên đi những căng thẳng thường ngày. Và ngoại tình vì vậy sẽ đem đến niềm vui cho những người đàn ông thế này.

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