7 thói quen khi ngủ tiết lộ người đàn ông chỉ yêu mình vợ, không khi nào gái gú bên ngoài!

Phụ nữ yêu 30/03/2018 05:30

Thật ra, muốn biết đàn ông có thủy chung, còn yêu thương vợ không thì chỉ cần nhìn thói quen ngủ của họ là biết ngay!

Đàn ông thường không giỏi thể hiện tình cảm như phái yếu, nhiều người khi lấy vợ rồi lại càng có phần khô khan. Chính vì vậy, nhiều người vợ cứ âu lo tự hỏi không biết chồng có còn thương mình không? Thật ra, muốn biết đàn ông có thủy chung, còn yêu thương vợ không thì chỉ cần nhìn thói quen ngủ của họ là biết ngay!

Luôn chạm vào vợ

Anh ấy có thể không phải lúc nào cũng ôm vợ khi ngủ nhưng luôn muốn chạm vào vợ, nằm sát cạnh vợ. Và đây là hành động rất tự nhiên từ người đàn ông yêu thương vợ. Anh ấy có thể chỉ đơn giản sờ tay, ôm eo, vuốt tóc hay nắm tay vợ trước khi cả hai bắt đầu đi vào giấc ngủ. Nếu chồng bạn có những hành động thế này thì cứ yên tâm, trong lòng anh ấy chỉ có mình bạn, không khi nào nghĩ đến người phụ nữ khác!

7 thói quen khi ngủ tiết lộ người đàn ông chỉ yêu mình vợ, không khi nào gái gú bên ngoài! - Ảnh 1
Anh ấy có thể không phải lúc nào cũng ôm vợ khi ngủ nhưng luôn muốn chạm vào vợ, nằm sát cạnh vợ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giúp vợ có một chỗ nằm thoải mái nhất

Ngay cả khi bạn ngủ có phần “rộng rãi” hơn người khác thì anh ấy vẫn luôn yêu chiều và không hề trách móc gì. Và dáng bạn khi ngủ không mấy dễ chịu với anh ấy, anh ấy cũng xem như không. Anh ấy cũng có thể thay đổi thói quen ngủ như bật đèn hay mở nhạc theo ý thích của bạn. Vì đơn giản, chồng muốn tạo cho bạn một không gian nghỉ ngơi thoải mái nhất. Nếu bạn có người chồng thế này thì còn gì bằng! Người đàn ông này vì thấu hiểu những vất vả sau một ngày làm việc, chăm sóc gia đình của bạn mà luôn muốn bạn có một giấc ngủ yên lành nhất.

Cứ để vợ xem là “gối ôm” tùy thích

Không phải ông chồng nào cũng chịu để vợ xem mình là gối ôm, tùy thích ôm ấp hay gác chân tay. Nhưng nếu chồng không màng cảm giác khó chịu như thế, lại tự nguyện để tạo cảm giác thoải mái hơn cho vợ thì quả là người chồng tuyệt vời!

Xoa bóp cho vợ

Phụ nữ nào cũng thích được xoa bóp sau một ngày làm mỏi mệt. Và càng tuyệt vời hơn khi chồng sẽ là người làm điều này vì vợ. Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ từ chối, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bạn thấy thư thái vui vẻ hơn. Đây cũng là một trong những hành động đầy yêu thương và nuông chiều của đàn ông. Và nếu đàn ông không quan tâm vợ, anh ấy sẽ không hứng thú gì với việc này, hay chỉ làm miễn cưỡng.

7 thói quen khi ngủ tiết lộ người đàn ông chỉ yêu mình vợ, không khi nào gái gú bên ngoài! - Ảnh 2
Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ từ chối, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bạn thấy thư thái vui vẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trò chuyện với vợ

Những cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm luôn dành những phút giây ít ỏi cuối ngày để nói chuyện cùng nhau. Và thay vì kết thúc một ngày mỏi mệt bằng việc lăn ra giường và ngủ ngay thì chồng luôn muốn cùng bạn chia sẻ hết mọi điều trong ngày. Anh ấy cũng muốn lắng nghe hôm nay vợ đã vui buồn những gì. Đây sẽ là lúc giúp vợ chồng gắn bó, gần gũi nhau hơn, và có thể biết cả hai vẫn cùng nhau trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu chồng có thể như thế này thì anh ấy luôn xem bạn là quan trọng nhất, không còn thời gian hay tâm trí cho một ai khác.

7 thói quen khi ngủ tiết lộ người đàn ông chỉ yêu mình vợ, không khi nào gái gú bên ngoài! - Ảnh 3
Những cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm luôn dành những phút giây ít ỏi cuối ngày để nói chuyện cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Luôn nhớ đắp chăn cho vợ

Nếu bạn hay có thói quen đá chăn hay quên đắp chăn thì chồng luôn là nhớ điều này giúp bạn. Có khi anh ấy còn chỉnh lại gối hay giúp bạn có một tư thế ngủ khỏe mạnh và thoải mái hơn. Và khi trời nóng, anh ấy có thể thức giấc để chỉnh lại nhiệt độ, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Thức dậy bế con giúp vợ

Trong gia đình, người chồng thương vợ luôn sẵn sàng thức giấc nửa đêm bế con để vợ ngủ. Vì anh ấy muốn san sẻ cùng vợ gánh nặng làm vợ làm mẹ, muốn vợ có giấc ngủ ngon. Và dù con đã lớn và ngủ riêng thì anh ấy cũng thức dậy để xem con ngủ thế nào, để vợ có thể yên tâm hơn. Đây rõ ràng là người chồng, người cha cực phẩm!

Đằng sau một người đàn ông nói yêu vợ…

Đằng sau một người đàn ông nói yêu vợ…

Tôi buồn cho cả những thật tâm thiệt tình của con người hóa ra lại dễ đảo lộn đến khó tin. Tôi buồn cho cách người ta xem nhẹ những chân tình, gọi là “bạn” là có thể nắm tay ôm ấp, xem là vợ mà vẫn ngang nhiên dối gạt bạc tình…

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