Thư gửi con gái: Nếu một ngày con chán chồng…

Nhưng con biết không, mình chán chồng cũng chỉ mình thiệt, mình im lìm chịu đựng chồng cũng nào có hay. Trong khi mình còn bao nhiêu năm bên chồng, cần bao sức sống để yêu thương và chở che cho con, vậy thì làm sao có thể héo mòn và cạn cùng lòng dạ mãi được. Huống hồ, mình chán chồng rồi thì sẽ có lúc thèm khát yêu đương xa lạ, sẽ có khi chồng cũng mỏi mệt mà rời khỏi nhà, thế thì còn bi đát nhường nào hả con? Thôi thì nghe lời mẹ, mình ngồi xuống mà nghĩ suy, mà tìm ra cách cùng chồng. Hôn nhân đâu phải như một cái cây hư cành mà bỏ bao năm vun trồng. Hôn nhân là gắn liền là chữa cho lành những cành hỏng lá hư con à…

Hôn nhân là gắn liền là chữa cho lành những cành hỏng lá hư con à… - Ảnh minh họa: Internet

Con ơi, đâu có ai hoàn hảo đâu hả con, chồng con cũng vậy. Hôm nay, nó quên những mãnh liệt nồng say một thời cũng không có nghĩa rằng trong nó không có con. Hôm nay, nó không nhớ cách nói yêu thương và quan tâm con như thuở trước cũng không hẳn là tình nghĩa nơi nó đã không còn. Và chồng con có thể sai, có thể thiếu sót, nhưng quan trọng là con là vợ, con phải nhắc nhở, phải chỉ ra lỗi sai của chồng. Đừng mặc định những thay đổi đó là điều hiển nhiên, đừng dễ dàng cho phép chồng dần trở thành một người chồng tệ. Hôn nhân cần có đôi để một người sai thì một người nhận thức đúng, một người lạc đường thì người kia phải tìm đúng đường. Hôn nhân sẽ không làm một người tệ đi, cũng không làm cả hai tệ đi nếu chúng ta biết giữ gìn cho nhau.

Đàn ông làm chồng làm cha, nghe thì to tát dữ dội đó chứ nặng nề cũng chẳng dám nói ai. Con có từng nghĩ, những dữ dội yêu đương một thời yêu con đều đã hóa thành thứ sức mạnh để chồng con đủ lo toan, tranh đấu mỗi ngày vì gia đình? Con có thử hiểu những trăn trở mỏi mệt của chồng? Hãy thử hiểu đi con, thử đứng ở vị trí của chồng con để cảm thông cho nó. Đừng so sánh chồng con không tốt so với ai ngoài kia. Người đàn ông ngoài kia liệu có yêu thương con, có lo được cho con không, có chắc sẽ tốt hơn chồng con? Hãy chỉ nhìn vào chồng con, vào những gì nó đã cố gắng, những thứ nó đã làm rất tốt. Cũng đừng chỉ biết than vãn và tủi thân vì thứ cảm giác chán chồng. Đàn bà làm vợ phải có bàn tay giữ lửa cho gia đình, đừng tự dập tắt lửa trong chính lòng mình…

Hôn nhân sẽ không làm người ta tệ đi, cũng không làm cả hai tệ đi nếu chúng ta biết giữ gìn cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, hãy nói với chồng về những lần nó quên sự có mặt của con, những khi nó không đủ đầy yêu thương cho con. Hãy để chồng con hiểu con cũng cần được nhớ đến và con cần nhiều hơn những vô tâm chồng lỡ mang tới. Người đàn ông còn thương con sẽ hiểu họ biết phải làm gì để con thấy an toàn. Còn người đàn ông ngay cả khi con nói với họ hết lòng dạ của mình, họ cũng không màng thì cứ bỏ đi con. Mình phải tự tìm đường giải thoát cho chính mình…

Vì vậy, đừng từ bỏ con ơi. Hãy làm như mẹ nói, và nếu một ngày con biết mình phải ra đi, cũng đừng lo. Vì mẹ luôn ở đây, đợi chờ con, mong ngóng con, chỉ cần con muốn quay về…