Dù chồng có đang "nổi trận lôi đình" nhưng vợ chỉ cần biết vài tuyệt chiêu này thì ông nào cũng phải mềm lòng hết giận ngay!

Đừng cãi tay đôi với chồng để thắng bằng được Trong hôn nhân, đúng hay sai đôi khi mơ hồ và mông lung lắm. Trước một tình huống, ai cũng có cái nhìn và quan điểm riêng. Và khi mâu thuẫn xảy ra giữa vợ chồng, không điều gì là đúng hay sai hoàn toàn hết. Hơn nữa, đàn ông luôn có lòng tự trọng rất lớn, nhiều người vì hiếu thắng nên nhất định không muốn nhận thua về phía mình. Do đó, trong nhiều tình huống, phụ nữ nên biết cách im lặng đúng lúc để vợ chồng có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện thấu tình đạt lý hơn. Khi cơn nóng giận qua đi, cả hai sẽ dễ dàng nói chuyện và tìm cách giải quyết cùng nhau.

Khi cơn nóng giận qua đi, cả hai sẽ dễ dàng nói chuyện và tìm cách giải quyết cùng nhau. - Ảnh minh họa: Internet Thỏa thuận với nhau khi nào nên dừng Khi vợ chồng cãi nhau lên đến đỉnh điểm, sẽ rất quan trọng khi dừng lại đúng lúc để không tổn thương nhau nhiều hơn. Vợ chồng nên giao kèo một dấu hiệu riêng để dù có đang cãi nhau to thế nào thì cũng biết phải dừng lại. Đây có thể là một hành động hay lời nói có phần vui vẻ đôi chút. Vợ hay chồng khi làm hành động này sẽ để đối phương biết tranh cãi đang dần khiến họ vượt qua ranh giới chịu đựng sau cùng. Có những chuyện không nên tranh luận Vợ chồng dù sống cùng nhau nhưng đều có những quan điểm và cách sống riêng. Và sẽ là điều không nên khi bạn bắt đối phương phải thay đổi vì bạn. Hôn nhân không phải là sửa để vừa khít nhau mà là cùng hòa hợp, bù đắp cho nhau. Có những vấn đề không đáng để cả hai tranh cãi và càng làm lớn chuyện sẽ càng không có kết quả tốt đẹp. Bạn nên học chấp nhận mọi điều thuộc về bạn đời của mình, kể cả bạn không thích mấy. Có cãi nhau với chồng cũng phải khôn ngoan lựa chọn đâu là cái cần để tranh luận.

Có cãi nhau với chồng cũng phải khôn ngoan lựa chọn đâu là cái cần để tranh luận - Ảnh minh họa: Internet Thỏa hiệp bằng một cái ôm Giữa vợ chồng, những va chạm thân mật luôn là cách xoa dịu những nóng giận hiệu quả nhất. Khi bạn ôm chồng, đối phương sẽ hiểu rằng so với những cãi vã vừa rồi thì bạn vẫn yêu thương và quan trọng họ hơn hết. Cũng đừng ngại khi yêu cầu chồng cho bạn một cái ôm để cả hai gần nhau hơn sau những phút giây căng thẳng. Và ngay cả khi tranh cãi đang trên đỉnh điểm, bạn vẫn có thể dùng cách này để khiến chồng “hạ hỏa”. Sẽ không có ông chồng nào từ chối được cái ôm đầy yêu thương của vợ ngay cả khi đang giận dữ ra sao. Sau mỗi cuộc cãi vã, hãy nằm cạnh nhau Sai lầm của nhiều bà vợ chính là cứ cãi nhau là bắt chồng ngủ riêng. Một trong những nguyên tắc vàng của những cặp đôi hạnh phúc lâu năm chính là dù có cãi nhau thế nào thì đêm đến vẫn ngủ cạnh nhau. Việc ngủ cùng nhau phải là một thói quen khó bỏ và là điều giúp vợ chồng bớt đi những xa cách sau những tranh cãi. Vì vậy, nếu vấn đề giữa hai người quá lớn, không thể giải quyết trong ngày thì cũng vẫn phải ngủ cạnh nhau khi đêm về. Sau một đêm ngủ thoải mái, cả hai sẽ nhìn thấy nhau vào buổi sáng, tỉnh táo mà giải quyết mọi vấn đề. Sau một đêm ngủ thoải mái, cả hai sẽ nhìn thấy nhau vào buổi sáng, tỉnh táo mà giải quyết mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Làm một cử chỉ dễ thương hay hài hước Khi vợ chồng cãi nhau, chị em đừng dùng những lời quá khích bác hay mỉa mai dễ khiến chồng tổn thương. Thay vào đó, hãy có những hành động dễ thương hay hài hước sẽ giúp vợ chồng đỡ căng thẳng hơn. Đôi khi, dù chồng có giận thế nào mà nghe những câu nói hài hước, hành động đáng yêu của vợ cũng đành phì cười mà cho qua mọi chuyện.

Đằng sau một người đàn ông nói yêu vợ… Tôi buồn cho cả những thật tâm thiệt tình của con người hóa ra lại dễ đảo lộn đến khó tin. Tôi buồn cho cách người ta xem nhẹ những chân tình, gọi là “bạn” là có thể nắm tay ôm ấp, xem là vợ mà vẫn ngang nhiên dối gạt bạc tình…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-co-gian-long-troi-lo-dat-vo-chi-can-lam-5-dieu-nay-dan-ong-nao-cung-mem-nhun-cho-xem-276819.html