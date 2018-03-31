Đàn bà khôn hay dại chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh

Đàn bà dại làm đẹp chỉ vì chồng, đàn bà khôn làm đẹp vì chính mình. Đàn bà dại chỉ đến khi chồng ngoại tình mới hốt hoảng nhìn ngắm mình trong gương. Đàn bà khôn mỗi ngày đều khiến mình đẹp hơn, từng ngày đều khiến chồng không thoát khỏi nhan sắc của mình. Đàn bà dại dễ dàng buông lơi nhan sắc vì thiên chức làm vợ làm mẹ. Đàn bà khôn xem việc làm đẹp chính mình cũng là một cách để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Định nghĩa đàn bà dại hay khôn không phụ thuộc vào việc bạn bao nhiêu tuổi, bạn đã trải qua bao hạnh phúc hay bất hạnh. Đàn bà dại hay khôn còn nằm ở tính cách của từng người, ở từng góc nhìn của người trong thiên hạ. Nhưng đàn bà dại hay khôn, đôi khi chỉ nằm ở một ranh giới mỏng manh…

Đàn bà dại có con trước khi cưới, đàn bà khôn cưới rồi mới nghĩ đến chuyện có con. Đàn bà dại không để mình vào thế đã rồi, không để đàn ông cầu hôn mình chỉ vì đứa trẻ. Đàn bà khôn bảo vệ mình khi yêu, luôn chừa một đường lùi. Đàn bà khôn muốn ngày chồng cầu hôn mình chính là vì muốn tình yêu, muốn mình làm vợ. Với đàn bà khôn, đứa trẻ không có tội và đứa trẻ xứng đáng được sinh ra vào thời khắc hạnh phúc nhất của hai vợ chồng.

Đàn bà dại chỉ biết quanh quẩn bên thành công và hạnh phúc của chồng. Đàn bà khôn cùng chồng thành công và hạnh phúc. Đàn bà dại mọi thứ đều vì chồng, hạnh phúc hay niềm vui của chồng cũng là của mình. Đàn bà khôn khiến chồng muốn biết mong muốn của vợ là gì, cùng vợ chia sẻ hạnh phúc.

Đàn bà dại có con trước khi cưới, đàn bà khôn cưới rồi mới nghĩ đến chuyện có con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại từ bỏ sự nghiệp để lo cho chồng con, đàn bà khôn biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Đàn bà dại có thể ở nhà vun vén gia đình, đàn bà khôn biết mình phải đi làm. Đàn bà dại để chồng nuôi, đàn bà khôn phải tự nuôi chính mình ngay cả khi có chồng.

Đàn bà dại tìm cách trị nhân tình của chồng trước, đàn bà khôn nghĩ cách trị chồng mình trước. Đàn bà dại đánh ghen nhân tình, đàn bàn khôn đánh vào nhân phẩm và túi tiền của chồng. Đàn bà dại nghĩ chồng ngoại tình là do kẻ thứ ba dụ dỗ, đàn bà khôn biết rõ vì chồng cho phép cô ta mới có thể xuất hiện.

Đàn bà dại nghĩ mình có dữ dằn mới kéo được chồng quay về. Đàn khôn sẽ biết chỉ khiến mình đủ dịu dàng, khôn khéo và khôn ngoan mới khiến chồng tự nguyện quay về.

Đàn bà dại yêu chồng quên cả bản thân, đàn bà khôn yêu mình trước hết. Đàn bà dại không vì chồng bỏ bê chính mình, không vì chồng từ bỏ điều mình thích, càng không vì chồng sống một cuộc sống mình không muốn. Đàn bà khôn luôn quan niệm “người không vì mình, trời tru đất diệt”, đàn bà không yêu mình trước thì còn đợi ai?

Đàn bà dại chồng ngoại tình thì mình ngoại tình lại, đàn bà khôn chỉ yêu đương khi đã ly hôn gọn gàng. Đàn bà dại tìm kiếm hạnh phúc từ mối quan hệ bất chính, đàn bà khôn có yêu cũng phải yêu danh chính ngôn thuận.

Đàn bà dại nghĩ chỉ khi hy sinh hết lòng dạ mới được chồng yêu thương. Đàn bà khôn lại học cách bất cần để chồng phải tự nhận ra giá trị của mình.

Đàn bà dại yêu chồng quên cả bản thân, đàn bà khôn yêu mình trước hết - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại tin tuyệt đối vào lời hứa hẹn của đàn ông. Đàn bà khôn, đàn ông hứa, nghe đó vui đó chứ chẳng mấy tin.

Đàn bà dại luôn tỏ ra mình khôn ngoan, đàn bà khôn lại vờ mình dại, lại giả mình ngu.

Đàn bà dại phải “hút” hết túi tiền của chồng, đàn bà khôn có cách khiến chồng tự nguyện dâng tiền cho mình.

Đàn bà dại bất chấp tha thứ, bao dung vô điều kiện. Đàn bà khôn chịu thứ tha đó nhưng phải có điều kiện.

Đàn bà dại hay than vãn về cuộc sống. Đàn bà khôn biết tìm lấy hy vọng và niềm vui ngay cả khi đang tận cùng tuyệt vọng.

Đàn bà dại sợ tiêu tiền sợ ảnh hưởng chồng con. Đàn bà khôn lại nghĩ biết cách tiêu xài vừa đủ cho mình sẽ càng khiến mình có vị thế trong gia đình.

Đàn bà dại xem hạnh phúc của chồng con là niềm vui của mình. Đàn bà khôn lại để niềm vui của mình hòa với hạnh phúc của gia đình làm một.

Đàn bà dại hy sinh hết thảy vì chồng con, đàn bà khôn luôn chừa một chút ít lại cho mình.

Đàn bà dại xem chồng là quan trọng nhất. Đàn bà khôn biết chính mình và con mới là điều quan trọng hơn hết.

Đàn bà dại khó có thể hạnh phúc nhưng hay vờ mình hạnh phúc. Đàn bà khôn không chắc lúc nào cũng hạnh phúc nhưng sẽ giả dại để mình hạnh phúc hơn.

Và đàn bà, đến giây phút nhận ra mình dại khờ, chính là lúc đã trở thành một người đàn bà khôn ngoan…